Разбираем новые назначения в администрации Сургута

В администрации Сургута – одно новое назначение и одно перспективное. Алексей Дворников стал директором департамента имущественных и земельных отношений, а Григорий Невоструев, по информации СИА-ПРЕСС, может в ближайшее время стать заместителем главы города вместо скоропостижно скончавшегося Сергея Полукеева. Ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – обсудили эти новости и подвели черту под сбором новой команды администрации города.

Дмитрий Щеглов: Мы поговорим про новые кадры в администрации. Один кадр нам уже известен, другой нам почти известен. То есть мы, есть предположение совершенно точное, кто займет место Сергея Полукеева в качестве заместителя главы города Сургута. Смотрите нас дальше и подписывайтесь на наш канал на Ютубе, читайте СИА-ПРЕСС в Телеграме, в Твиттере, где угодно, везде читайте. Поехали дальше.

Это Дмитрий Щеглов. «О чем говорят». Мы продолжаем. Тарас Самборский также на связи. Обсудим новые кадры в администрации города Сургута. Пока это один кадр. Это Алексей Дворников, который занял должность директора департамента имущественных и земельных отношений. Неделю назад мы говорили о том, что этот супердепартамент у нас возрожден из пепла и сейчас будет одной из ключевых структур в администрации Андрея Филатова.

Второй человек, о котором сегодня хочется поговорить, это Григорий Невоструев, человек, которого прочат на должность заместителя главы города вместо Сергея Полукеева, который ушел от нас этим летом. И что мы знаем про Григория Невоструева? Что он долгое время работал в Башкортостане, он там входил в региональные органы власти на уровне... Вот у него там был председатель государственной республики Башкортостан по строительству и архитектуре, например, что достаточно мощно, и он входил в руководство, руководил компанией «Территория Иннополис», компания, которая имеет отношение прямое к большому образовательному проекту, инфраструктурному проекту в Татарстане. Это собственно университет Иннополис и там какой-то там городок, который к нему пристроен, как бы студенческий городок, типа городка новосибирского. То есть как бы есть что обсудить.

Давай с Григория Невоструева начнем, как вот — есть информация о нем, что он станет нашим заместителем главы в Сургуте. Что можем сказать по приходу такого человека в наш город? В принципе, кадр достаточно мощный, если смотреть на его биографию.

Тарас Самборский: Ничего не знаю о Григории Сергеевиче Невоструеве кроме озвученного тобой послужного списка, кроме того, что он получил образование авиационное, то есть он в Авиационном институте или университете учился в Уфе, он был аспирантом в университете, это может указывать на то, что диссертацию он писал, как минимум, сам — не покупал. То есть если он аспирант, то, наверное, писал диссертацию. Не знаю, закончил или нет. И у него в послужном карьерном списке работа и с ценными бумагами в бизнесе не очень долго, да? Он работал в страховом бизнесе, он прошел какие-то ступеньки в администрации города Уфа, там есть при соответствующей структуре Центр недвижимости.

То есть, я так понимаю, что управление недвижимостью и связанные с этим административные процессы муниципальные и бизнес-процессы, коммерческие он представляет. Сергей Полукеев, кстати, этой квалификацией тоже обладал, он разбирался в вопросах управления имуществом и как чиновник, занимая определенные известные должности, и как предприниматель, который имел какой-то бизнес-опыт. И наконец, да, он все-таки был председателем и первым заместителем государственного комитета республики Башкортостан по строительству и архитектуре. Если делать аналогию по Сургуту, то где мы говорим о том, что департамент архитектуры и строительства наравне с ДИЗО, это ключевой департамент городской политики, потому что он, равно как и ДИЗО, генерирует местные внебюджетные доходы. Да?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Мощные. И формирует для этого политику. Ну, вот. То есть это неплохой список. Мне не известно ничего о том, как он оказался в Сургуте, что это такое, кто-то за него попросил или его искали, но и да, «Иннополис», про который ты говорил... Я так понимаю, что это какая-то инвестиционная научная штука? Да? Где собираются не последние дураки. Да? И...

Д.Щ.: Ну, да. Это серьезное очень учреждение, оно типа Сколково, насколько я могу судить, казанское. Поскольку Казань очень плотно занимается такими большими проектами, в том числе образовательными, инфраструктурными, у них получилось это сделать, и получилось неплохо.

Т.С.: Вот и отлично. То есть, с точки зрения послужного списка, ну, прекрасный послужной список: не предприниматель мелкой руки с какого-нибудь регионального там банка, а с опытом управленческой работы, причем на уровне муниципальном, на уровне, ну, по нашему субъекту федерации, республиканском, что очень важно с точки зрения понимания документооборота, подготовки проектов и их защиты перед субъектом федерации на федеральном уровне. В целом, я считаю, что на данный момент команда Филатова наконец сформирована, у него штат укомплектован всеми заместителями, большинство департаментов также назначены.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Люди — если, скажем так, первые месяцы публика там подхихикивала насчет Лангепаса и всей этой вот темы кадровой кузницы города Сургута, то сегодня я считаю, что в штате администрации есть основной костяк, который будет проводить городскую политику, он сформирован, достаточно сбалансирован — здесь есть и сургутские хорошие достаточно специалисты, тот же Фомагин, зам по стройке, которого характеризуют по его первым шагам весьма неплохо. Тот же Алексей Дворников, которого назначили.

Д.Щ.: Ну, вот два слова про него.

Т.С.: То есть команда, да. Команда наконец есть. То есть уже сегодня можно на самом деле с команды спрашивать, ждать от нее планов, ждать от нее каких-то результатов. Этот бы процесс закончился гораздо раньше, если бы действительно не безвременная смерть Сергея Полукеева. Но я так понимаю, что на тот функционал, который предполагался Полукееву, вот так с кондачка нельзя было найти замену и вот эти три месяца ушли просто на эту работу. Да.

Д.Щ.: Про Дворникова несколько слов. Что мы про него знаем? Как мы его можем охарактеризовать?

Т.С.: Ну, мне легко говорить, потому что я знаю Алексея Дворникова лично много лет, 30 наверное уже. И я видел его карьеру и в органах Управления внутренних дел, еще в милиции он начинал, и муниципальным служащим. И для меня эта карьера, во-первых, карьера совершенно порядочного, приличного человека, про которого я ни разу не слышал не одного негативного отзыва и о как человеке. И во-вторых, это карьера достойного, профессионального специалиста, который, оказываясь на каждом своем новом карьерном участке, очень быстро самоорганизовывался, очень быстро самообучался, если это было необходимо, и очень быстро создавал такой процесс управления, который не допускал безосновательных конфликтов с обществом. Он был два срока главой Солнечного, напомню, который обеспечил решение необходимых каких-то проблем, процессов. Все это Алексею Дворникову всегда удавалось, и он при этом умудрялся никогда не прыгать перед телекамерами и не уходил в политиканство. Вот я так бы сформулировал.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Он всегда и до сих пор, я уверен в этом, ценил и ценит собственно рабочий процесс.

Вот, как я понимаю, для него нынешнее назначение было, с одной стороны, очень неожиданным и, наверное, даже шокирующим, а с другой стороны, это было ожидаемым, потому что Сургут несколько последних лет демонстрировал какое-то безразличие к нормальным, толковым кадрам в муниципальной системе. Мне известно несколько случаев, когда руководству города предлагались очевидно приличные, толковые специалисты, да тот же Дворников неоднократно, в каких-то кулуарных разговорах, и эти рекомендации оставались абсолютно безответными, на ту или иную позицию приходили какие-то серые, абсолютно бестолковые мыши, а то и абсолютные коррупционеры, у которых на лбу просто написано «вор».

И вот эта ситуация удручала всех нормальных людей, которые за этими процессами наблюдали, в той или иной степени были как-то осведомлены о том, какая кадровая политика осуществляется. Может быть, как-то пытались там в этом участвовать. И запрос на таких, как Дворников, я не знаю, таких, как Александр Недашковский, в департаменте городского хозяйства, который сейчас, тоже там два месяца назад, принят заместителем...

Д.Щ.: И который тоже является, по какому-то невероятному совпадению, мужем бывшей работницы нашей редакции...

Т.С.: Да, это просто казус. И мы к нему непричастны. Но это просто говорит о том, что мы беднее приличных людей, друзья. В этом надо признаться уже давно. Вот. Нам уже 30 лет, мы можем подбивать себе какие-то зачеты. И наши редактора вышли замуж за приличных людей.

Ну так вот, продолжим. И этот запрос начал осуществляться, так или иначе, с приходом Филатова. Почему нельзя об этом говорить? Ну, это же рождает определенные надежды. Вот, Алексей Дворников, работая в УВД очень много лет назад, у него там прекрасно складывалась карьера, он был начальником отдела, он был на отличном счету. Наступил момент, когда он принял решение уйти из органов для того, чтобы не... Ну, стало трудно работать. Начались процессы — у него там несколько друзей, сподвижников, они просто ушли из органов, они не хотели участвовать в том, что там началось. Они не хотели быть причастны к этим процессам.

В Солнечном он себя проявил, я бы сказал, что самым прекрасным образом. Это будет выглядеть как какой-то панегирик. Он проявил себя самым профессиональным образом. То есть он был главой поселка, его хотели избирать еще, он сам сказал, что нет, я начну покрываться мхом и обрастать всем этим, чем я обрастать не хочу, он не стал выдвигаться, он нормально отработал свои сроки. Солнечный — это сложная территория. С одной стороны — это крупное поселение Сургутского района, близко расположенное к городу, фактически входящее в агломерацию в Сургутом, а с другой стороны, там контингент, конечно, не подарок, население. Вот. И ни одного коррупционного скандала за его годы работы в Солнечном не произошло. Посмотрим на соседние поселки и сможем сравнить.

Так что, я думаю, что, назначение Дворникова на Департамент имущественных и земельных отношений — это прекрасно. Он молод, ну, относительно, 50 лет в этом году отмечает, это с точки зрения его карьерного опыта, его бэкграунда, возраст, когда он сможет себя проявить самым прекрасным образом. И если перед Сургутом действительно стоит задача, как мы догадываемся, менять и резко менять политику в сфере городских имущественных возможностей, то Алексей Дворников, конечно же один из самых подходящих кандидатов на этот участок.

Д.Щ.: Что ж, ладно, пожелаем ему удачи. Посмотрим, как будет приняты кадровые решения по замене Сергея Полукеева в качестве замглавы Сургута, и будем заканчивать этот наш разговор. На следующей неделе снова встретимся, чтобы обсудить все самое важное. Подписывайтесь на наш канал на СИА-ПРЕСС, на наш канал на YouTube, в Телеграмме, читайте нас на нашем сайте, приходите почаще, и до новых встреч через неделю! До свидания!

Т.С.: Всем спасибо! Всем пока, друзья!