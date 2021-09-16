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Призываю всех поддержать ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский — о предстоящих выборах

Призываю всех поддержать ЛДПР
Фото: ЛДПР

Уважаемые жители Югры! Дорогие друзья !

Я всех призываю поддержать ЛДПР! Голосуйте за наш партийный список, голосуйте за всех наших кандидатов. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра – это область стратегических интересов России. Сегодня перед всеми нами стоит задача, как сделать жизнь каждого лучше. Это зависит от политической системы, от той партии, которая будет воплощать в жизнь ваши надежды и чаяния. Я уверен, этого можно добиться, у нас с вами огромные ресурсы, мы - талантливый и мужественный народ, но нам нужны другие руководители, другие депутаты, другая правящая партия. Чтобы люди в Югре жили хорошо, поддерживайте ЛДПР. Мы будем заботиться о вас, наши депутаты – это ваши слуги, они будут день и ночь стараться выполнить все ваши просьбы.

Поддержите ЛДПР 17,18,19 сентября. За ЛДПР!

17,18 или 19 сентября ВСТАВАЙ, ИДИ НА СВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР!

№3 – на выборах в Госдуму

№4 – на выборах в Тюменскую областную Думу

№8 – на выборах в Думу Югры

17, 18, 19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЙ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ КАЖДОГО, ЗА ЛДПР!

«Изготовитель агитационного материала: «Избирательное объединение Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России», юридический адрес 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, кор. А, ИНН:8603106883, дата изготовления: 25.08.2021г, тираж 1 экз., заказ указанных агитационных материалов произведен Избирательным объединением Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России». Размещение оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по выборам в Думу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры седьмого созыва.


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Сегодня в 13:30, просмотров: 149, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:42
Сегодня один Губернатор от ЛДПР подал в отставку, другого вчера «посадили». Что может предложить ЛДПР избирателям, кроме умнейшего Владимира Вольфовича? Какой у неё кадровый потенциал? Если за Вольфича проголосуем, опять придут «бестолочи»-губернаторы в лучшем случае, в худшем «фургалы». Скамейка «запасных» ЛДПР на высшие должности пустая. А Жириновский один в поле не воин. «Короля формирует свита», но свита у руководителя ЛДПР малопрофессиональная в экономике и управлении. Как-то так.

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