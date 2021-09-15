ЛДПР — о реальном положении дел в стране

Я обращаюсь к жителям России. К жителям Ямала, Югры и Тюменской области. Я обращаюсь к тем, у кого остались мужество, достоинство и честь. Мы и только мы, все вместе, можем спасти страну от той катастрофы, которая уготована нынешней партией власти.

Правда о реальном положении дел в стране

Страна находится в глубокой стагнации. Среднегодовые темпы роста экономики уже более 10 лет не превышают 1%. При этом, реальная инфляция в России составляет 16%, а не 6-8%, о которой говорит нам официальная статистика. Разрыв доходов между богатыми и бедными в 2020 году достиг ужасающе цифры – 16 раз. В стране 18,5 миллиона официально бедных, голодающих людей. В Тюменской области 15,8% населения живут за чертой прожиточного минимума, в Югре – 9,3%, а на Ямале – 5,6%. Большинство вынуждены жить либо в кредит, либо в долг.

Нас заставляют гордиться тем, что доля ТЭК в экономике страны снизилась в 2020 году до 25%. Но здесь нет повода для гордости, потому что снижение произошло за счёт падения мирового потребления на фоне пандемии. Наша нефть в прошлом году никому была не нужна! При этом резкого роста других секторов экономики не наблюдается. А это значит, что промышленность не развивается, не создаются рабочие места, отсутствует потребность в подготовке высококвалифицированных специалистов. За последние годы мы все стали свидетелями огромного числа экологических аварий и катастроф, связанных с низким уровнем квалификации специалистов. Горела Обь под Нижневартовском, горели леса вокруг Тюмени, горел газохимическом комплексе «Газпрома» в Новом Уренгое.

В 80-е годы доля ТЭК в стране была чуть больше 12%, а остальные 88% приходились на металлургию, станкостроение, приборостроение, авиационную промышленность, химическую и легкую промышленность. Где все это?

Слишком часто наше правительство стало идти на уступки разного рода олигархам и менеджерам крупных государственных компаний. Нам все чаще предлагаются сценарии развития, выгодные крупному капиталу, который монополизирует целые отрасли. В результате безудержный рост цен на все: на стройматериалы, а это жилье; на металл, а это машины; на продукты питания - крупа, сахар, овощи подорожали (!); на лекарства. Растут коммунальные платежи. Что нам говорили? Давайте передадим коммунальные сети в концессию. Частник сделает. Не сделал! Мало того, что депутаты от партии власти постоянно голосуют за повышение тарифов для населения сверх установленной нормы, так еще и бюджет дотации выделяет этим концессионерам.

У людей другие, свои, собственные интересы!

Русских кормят обещаниями: «Мы создадим современные условия для жизни». Послушайте, но почему же до сих пор не сделали? Пенсионный возраст увеличили, налоги повысили, плату за капремонт ввели, мусорную реформу провели. Только в прошлом году страна официально лишилась более 2 миллионов человек умершими! И так по всем отраслям — везде одни обещания что-то улучшить, бесконечные рапорты об успехах, а на деле катастрофа!

Зато у чиновничества все хорошо. Их зарплаты, их социальные льготы постоянно растут. В Югре согласно декларациям о доходах за 2020 г, все члены правительства стали богаче. Именно их интересы сегодня и защищает партия власти, которая изо всех сил стремится получить от нас с вами еще один кредит доверия на ближайшие пять лет.

Нам надоело, что нас держат за быдло и не считаются с нами. Мы и наши предки создавали Россию по камешку, по кирпичику, неужели же мы не заслужили того, чтобы уважали наши интересы. Чтобы благополучие было для каждого, а не для избранных.

Что может произойти после 19 сентября?

Есть два сценария дальнейшего развития России.

Первый сценарий – это продолжение существующего положения — застой. К чему он приводит мы хорошо помним. Коммунисты довели страну до застоя. В результате – полное обнищание населения, разрушение инфраструктуры и экономики, лишение людей пенсий и социальной защиты. 30 лет назад величайшее государство – СССР, рухнуло в три дня. 300 000 погибших, 25 миллионов беженцев.

Мы против крови, против уличных беспорядков и столкновений. Но если в стране не наступит никаких изменений, то могут начаться очень неприятные процессы. С тысячами трупов и иностранным вмешательством. Вот к чему приводит застой!

Но есть еще один сценарий, который не зависит сегодня ни от партии власти, ни от олигархов, а зависит только от каждого из нас, от жителей России. Этот сценарий заключается в том, чтобы немедленно, с самого первого дня нового 2022 года начать серьезное укрепление государственной системы России.

И первым шагом в этом направлении должно стать формирование Государственной Думы народного доверия, как высшего законодательного органа страны. В новой Думе не должно быть людей, заглядывающих в рот сегодняшним политическим лидерам; не должно быть олигархов, для которых люди – это источник наживы, «новая нефть»; не должно быть слабых и трусливых, продающих достоинство и честь за возможность припасть к бюджетной кормушке.

И тогда принципиально новый состав Государственной Думы, опираясь на волю большинства населения страны, сможет изменить вялотекущую к деградации ситуацию и предпринять верные шаги по укреплению государства.

Во главе укрепления государственности в России готова встать ЛДПР. Мы готовы взять ответственность на себя. Мы готовы к конструктивной работе с патриотами, ратующими за сильное Российское государство.

Мы добьемся, чтобы выборы были открытые и свободные. Для развития страны нам нужна политическая конкуренция, борьба идей и взглядов.

Мы сможем обеспечить спокойствие и уверенность в завтрашнем дне каждому жителю России.

***

Пришло время каждому из нас отказаться от оправдывающего принципа – народ ничего не решает, ни в чем не виноват. Чем быстрее мы осознаем свою ответственность за всё, что происходило, происходит и будет происходить с нами, тем качественнее будут наши ответы на исторические вызовы, которые готовит нам жизнь.

Приходите на выборы 17, 18 или 19 сентября, голосуйте за свое будущее, за сильное Российское государство, за ЛДПР!

«Изготовитель агитационного материала: «Избирательное объединение Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России», юридический адрес 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, кор. А, ИНН:8603106883, дата изготовления: 25.08.2021г, тираж 1 экз., заказ указанных агитационных материалов произведен Избирательным объединением Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России». Размещение оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по выборам в Думу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры седьмого созыва.