Уникальный аэропорт, новые набережные и прогулочные улицы – у соседей

На минувшей неделе у соседей презентовали новые набережные и прогулочные зоны. В Кургане начали очищать реку в парке, а в Тобольске презентовали уникальный аэропорт. Хотя без странностей у них тоже не обошлось. Рудион традиционно почитала прессу УрФО и выбрала самое интересное.

Дизайнеры презентовали проект нового аэропорта в Тюменской области

В Тобольске 10 сентября был представлен дизайн нового аэропорта, пишет «РБК-Тюмень». Строительство аэровокзального комплекса завершено, в настоящее время ведется монтаж внутренних интерьерных конструкций.



Фото: Skimen Studio

Тобольский аэропорт станет первым в России, построенным в городе с населением меньше 100 тысяч человек, реализацией проекта занимается СИБУР и правительство Тюменской области.

Подрядчиком по разработке дизайн-проекта аэровокзального комплекса выступила Skimen Studio, которая реализовала концепцию обновленного оформления терминала внутренних линий Международного аэропорта им. И.В. Курчатова в Челябинске. Интерьер пассажирского терминала в Тобольске будет представлять из себя интерактивную среду с элементами, характерными для современных музейно-выставочных пространств и экспозиций.

Вскоре Тобольский аэропорт сможет обслуживать три рейса в неделю в Москву, до 4 – в Санкт-Петербург и по два рейса в неделю по направлениям Екатеринбург и Новосибирск. В случае большого спроса на московское направление число рейсов будет увеличено до пяти, сообщили в пресс-службе УК «Аэропорту регионов».

Родителей убитой тюменской школьницы Насти Муравьевой будут лишать родительских прав

После ужасной трагедии, случившейся в Тюмени, суд будет лишать родительских прав отца Насти Муравьевой, пишет «Наш город». На данный момент отец девочки воспитывает троих детей. Мать школьницы ушла от семьи еще в 2016 году.

14 сентября состоится первое заседание суда. Иск был подан отделом по опеке Тюмени и Тюменского района еще 26 июля 2021 года — в это время девочку еще искали.

Ранее адвокат старшей сестры Насти Муравьевой Татьяны сообщил, что девочка планирует оформить опеку над младшим братом и сестрой. Старшей сестре Насти Муравьевой уже 18 лет, она работает и вполне может осуществить задуманное. Единственное, чего нет — это собственного жилья. «Мы согласны, что родители должны быть лишены родительских прав за то, что они ненадлежащим образом оказали воспитание детям, за то, что произошло. Мы поддерживаем иск органов опеки, но считаем, что опеку должны передать в семью», — комментировала ситуацию юрист.

Редактор свердловской «Областной газеты» обвинил Роскомнадзор в блокировке сайта издания

Роскомнадзор заблокировал сайт «Областной газеты» из-за публикации про взятки. Об этом сообщил главный редактор издания Дмитрий Полянин на своей странице в Facebook, пишет «Уральский меридиан».

Спорный материал прошел уже через 5 судебных процессов. Претензия Федеральной службы по надзору в сфере связи к газете состояла в том, что у публикации отсутствует возрастная маркировка. «По мнению Роскомнадзора, надо беречь детей от ознакомления с нашими нормативными актами», — возмущается редактор.

Позже Полянин пишет, что, благодаря мощной информационной поддержке коллег, сайт «Областной газеты» был разблокировал и исключен из реестра запрещенных.

Как позже сообщили в Роскомнадзоре, блокировку сайта издания региональных властей Свердловской области они не инициировали, хотя к сайту «Областной газеты» у надзорного ведомства периодически возникают замечания.

Как хотят поменять пешеходную часть улицы Вайнера? Разглядываем четыре концепции

Часть улицы Вайнера от проспекта Ленина до улицы Малышева пообещали обновить к 300-летию Екатеринбурга. Реконструкцию хотят начать уже весной 2022 года. Однако о том, как в результате будет выглядеть главная пешеходная улица города, станет известно только после общественных обсуждений. Чтобы решить, из чего выбирать и что критиковать, Е1.ru опубликовал описание и рендеры концепций.

Эскиз: проектная документация

Сейчас горожанам предложены на суд четыре концепции. Одна из них касается световизуального оформления улицы. Вторую концепцию благоустройства улицы Вайнера подготовили специалисты Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Третий проект предложила компания «УралДорТехнологии». Согласно концепции, на Вайнера предложено полностью поменять плитку, высадить деревья, добавить скамейки и малые архитектурные формы. Четвертой концепцией занималось проектное бюро «Архитек». При проектировании специалисты этой компании учитывали наработки конструкторского бюро «Стрелка», которые касались благоустройства Банковского переулка, а также набережной Исети. Функциональное зонирование учитывало входные группы магазинов на первом этаже.

В Челябинске открыли набережную за филармонией

11 сентября, в Челябинске открыли для прогулок новую набережную за филармонией, сообщает ИА «Первое областное». Однако официальное открытие запланировано на 18 сентября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В августе открыли новую набережную у ТРК «Мегаполис». Прогулочная зона сразу же стала одним из самых популярных мест среди горожан.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил горожан придумать для новой набережной значимое событие. Челябинцы предложили самые разные варианты: фестивали рыбалки, джаза, парад молодоженов, карнавал и другие.

Накануне на улице Кирова оборудовали пешеходный переход, теперь горожане могут проходить напрямую от филармонии к Историческому музею.

В Челябинске разогнали рок-фестиваль из-за фейерверка в честь Дня города

Сотрудники полиции попросили свернуться музыкантов и гостей «Уральского рубежа», который проходил 11 сентября на площадке «НеРынок» на Кирова, 72. Об этом 74.RU рассказал один из организаторов мероприятия Гарри Ананасов.

— В половине восьмого вечера, в разгар программы, перед самым прайм-таймом, когда должны были выступать моя группа, гости из Новоуральска, из Перми, на территории появились представители правоохранительных органов и потребовали прекратить мероприятие, — сообщил музыкант. — На мой вопрос об официальных бумагах о запрете — это же все-таки частная территория, и мы законы тоже знаем — мне ответствовали: «Мы сейчас найдем любое правонарушение, и вы все пойдете по статье». Естественно, мы вынуждены были свернуться.

По словам Гарри Ананасова, сейчас юристы будут разбираться, насколько законными были действия полиции. На рок-фестивале присутствовали около ста человек. Владельцы бесплатно предоставили площадку, поставили сцену, оснастили ее аппаратурой и современным оборудованием.

В ГУ МВД России по Челябинской области заявили, что о запрете мероприятия речи не шло — организаторам и гостям фестиваля рекомендовали покинуть территорию, чтобы они не пострадали от праздничного салюта.

285-летие Челябинск отметил без юбилейного размаха. В афише не было ни одного концерта для молодежи, звезд шоу-бизнеса в город тоже не пригласили. Всё это объяснили пандемией.

В Кургане продолжается модернизация уличных киосков и павильонов

Нестационарные торговые объекты обновляют в разных районах города в соответствии с типовыми архитектурными требованиями к внешнему виду, которые были утверждены в 2020 году. Об этом пишет «Новый мир».

По информации департамента экономического развития, предпринимательства и торговли, на сегодняшний день предприниматели модернизировали более 130 торговых точек, что составляет 76% от общего числа павильонов и киосков.

Фото пресс-службы администрации Кургана

В ЦПКиО в Кургане начались работы по расчистке реки Битёвки

В ЦПКиО в Кургане, рядом с центральным входом в парк, начались работы по расчистке реки Битёвки, заросшей камышом и тиной. Согласно документации, размещённой на портале госзакупок, сумма контракта составляет свыше 9,7 млн рублей, пишет «Курган и курганцы». Работы необходимо выполнить до 1 декабря 2021 года. Заказчиком выступает областной департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Расчистка указанного участка старицы, в частности, включает в себя: расчистку от донных отложений, очистку от лишней водной растительности; извлечение объектов механического засорения со дна старицы; ликвидацию в пределах прибрежной защитной полосы накопленных загрязнений; биогенное закрепление береговых откосов и береговой полосы в пределах береговых защитных полос.

Ориентировочный объём изъятия донных отложений составляет 30 тыс. кв. м. Глубина выемки донных отложений – 2 метра.

Помимо расчистки старицы, компания «Артель» обязана компенсировать ущерб водным биоресурсам при проведении работ.

Одна из городских площадей Салехарда будет обновлена ко Дню города

В Салехарде ко Дню города преобразится центральная площадь у здания «Недра Ямала», пишет Infox.ru.

Градоначальник Салехарда у себя в Инстаграм-аккаунте написал, что на День города уже можно будет прогуляться по приведённому в порядок пространству. Там установлены лавочки, арт-объекты, обновлено освещение, оборудованы велодорожки.

Титовский добавил, что видел вечерами на площади гуляющих. Мэр выразил надежду, что обновлённая площадь будет любимым местом у жителей Салехарда, так как вложено большое количество сил в благоустройство, активно обсуждался проект с жителями и велики были старания сделать площадь центром притяжения для детей и взрослых.

Титовский сообщил, что на первом этапе преображения большой площади в центре города остались только ее озеленение и высадка саженцев.

Раздолье для хвостатых: в Салехарде открыли первую площадку для выгула собак

В Салехарде прошло открытие первой в городе площадки для выгула собак. Она располагается в районе дома № 68 по улице Зои Космодемьянской, сообщают «Вести Ямал».

«Впервые в нашем городе открылась площадка для выгула животных. Большое спасибо хотелось бы сказать администрации города за реализацию этого проекта. Он важен для владельцев животных, сейчас можно будет в безопасном месте выгуливать своих питомцев. Такие площадки позволят прививать людям ответственное отношение к животным», - отметил директор НО «Благотворительный фонд защиты животных «Дорога домой» Сергей Мордвинов.