Обзор новостей Сургута за неделю на siapress.ru

Будет газ, будет бензин — таковы итоги первой недели сентября в Сургуте. Что происходило в городе, всегда можно узнать от siapress.ru.

Бензин будет: работа Сургутского ЗСК нормализована

Итак, главное для нас, конечно, нефть и газ. Авария на Уренгойском заводе «Газпром переработки» повлияла на работу Сургутского ЗСК, которая по прошествии времени наконец была нормализована. Производство бензина и сжиженного природного газа на предприятии ведется в полном объеме. Ура.

В ХМАО к 2023 году четыре тысячи домов получат газ

Газ в Югре есть — но не у всех. Вопросы полной газификации региона сейчас, на седьмом десятке лет добычи голубого топлива, смотрятся, конечно, странно, но лучше поздно, чем никогда: еще четыре тысячи домов будут газифицированы, о чем с Газпромом торжественно договорилась губернатор Югры Наталья Комарова.

Чтобы синий цветок поселился на этих кухнях, понадобился визит целого министра энергетики Николая Шульгинова, что ли? Раз уж мы начали цитировать классику русского рока, вот вам еще одна строчка: «Я не нарочно, просто совпало». Но побольше бы таких совпадений!

В Югре снова зафиксировали утечку нефтепродуктов в водоеме

Кое-где нефтепродуктов уж слишком много — настолько, что они разливаются и наносят урон природе. Очередной инцидент случился на этой неделе — инспекторы окружного Природнадзора обнаружили разлив в югорской речке Лабановский Еган: в реку попало порядка ста кубометров сырья.

Асфальт на набережной СурГУ покраснел: не от стыда и не для спорта

В черте города Сургута тоже интересно: в самом центре запылали… не костры рябин (да, свежа память о третьем сентября), а асфальт. На набережной СурГУ покрытие покрасили в красный цвет.

Зачем? Бог знает: в администрации говорят, что работы идут в точном соответствии с условиями договора. Наши комментаторы уже заметили, что обычно красное покрытие используется для устройства беговых дорожек, но там не асфальт, а покрытие из резиновой крошки. А тут — некий муляж. Дешевая и очень сердитая имитация…

Сургут снова остался без главного дорожника

Не знаю, связан ли уход главного дорожника Сургута в отставку с нюансами стройки на набережной СурГУ, — скорее всего, нет, но факт остается фактом: Алексей Кононенко, руководитель дорожно-транспортного управления, проработав год в должности, ушел на другую работу. На какую — он не сказал, а инсайдеры уже намекают, что речь идет о переходе на региональный уровень. Пожелаем удачи, если это действительно так: сам Кононенко, впрочем, ограничился сообщением, что трудиться по-прежнему будет в Сургуте.

У сургутского ДИЗО появился глава

В другой структурке администрации же — назначение: воссозданный департамент имущественных и земельных отношений обрел руководителя. Им стал экс-глава Солнечного Алексей Дворников.

К слову, зачем Сургуту понадобилось возрождение суперведомства, на этой неделе популярно объяснили издатель «Нового Города» Тарас Самборский и обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов.

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Конфликт в сургутском отделении ПФР пришлось решать гвардейцам

Вряд ли у ДИЗО выстроятся очереди из желающих попасть к новому руководству на прием: все-таки профиль не самый массовый. А вот в Пенсионный фонд — пожалуйста! На неделе ажиотаж в очереди сюда достиг такого пика, что охрана сургутского отделения даже нажала тревожную кнопку. На вызов прибыла вневедомственная охрана, устрашила всех своим грозным видом и удалилась.

Инцидент попал в соцсети, оброс множеством скандальных подробностей и комментариев — так что руководителю отделения Оксане Жуковой пришлось давать пояснения. Там, впрочем, ничего особо нового нет: существует запись на прием, записаться трудно, вот все и бегут в живую очередь. Масла в огонь подлил президент Российской Федерации Владимир Путин, объявивший о выплате десяти тысяч рублей каждому пенсионеру. «Как получить деньги?» — с этим вопросом и прибыли взволнованные клиенты ПФР.

Опять же, сошлюсь на комментаторов siapress.ru, которые уверяют, что и без Путина попасть на прием в это учреждение — задача нетривиальная. Гвардейцы ее явно не решат.

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Выходные стартовали: несмотря на плохую погоду, щедро обещанную синоптиками, развлечься в Сургуте можно — культурная жизнь оживает, ожила и наша афиша. Смотрите и составляйте свой календарь событий. Хорошего отдыха!