ЛДПР — о жизни в Западной Сибири

Тридцать лет назад, в августе 1991 года, произошел августовский путч - ГКЧП. Молодая, недавно созданная партия ЛДПР стала тогда единственной политической силой, открыто выступившей за сохранение страны. К сожалению, ЛДПР в те годы еще не имела необходимого опыта политической борьбы и широкой базы поддержки среди людей, поэтому не смогла предотвратить разрушительные процессы, начавшиеся в государстве.

Итак, прошло тридцать лет. Произошло то, о чем предупреждала ЛДПР - псевдодемократы украли у народа государство, узурпировали власть и стремятся всеми правдами и неправдами ее удержать. Вопреки Конституции, пренебрегая законами и моралью, они занялись личным обогащением за счет государства и простого русского человека.

Но самое страшное, что после исторических событий 1991 года «российская элита», озабоченная переводом экономики «на новые рельсы», стала постепенно сбрасывать с себя как ненужный груз заботу об образовании людей, об охране их здоровья, содержании жилья и коммунальных сетей. Через очень небольшой промежуток времени население России осталось один на один с огромным ворохом проблем, решить которые люди не могли самостоятельно: ведь присвоив себе богатства страны, российские нью-капиталисты оставили наш народ практически нищим.

По данным Росстата сегодня почти 20 миллионов человек живет за чертой бедности. В Тюменской области получают доходы ниже прожиточного минимума более 244 000 человек, в Югре – 157,5 тысяч, на Ямале - почти 31 000 человек.

Как такое могло случиться?

На мой взгляд, главных причин здесь две.

Первая. В 90-е годы правящая элита страны сделала все для того, чтобы государство перестало осуществлять свою главную функцию - защищать интересы собственных граждан.

И вторая: за 30 лет рядом с ЛДПР так и не появилось никакой другой политической силы, которая открыто и честно отстаивала бы интересы государства и его граждан.

Кого мы видим сегодня на политической арене?

Партии, которые открыто оптимизировали медицину так, что лечить стало некому, негде и нечем. В результате, только в прошлом году страна официально лишилась более 2 миллионов человек умершими!

Партии, которые вместо того, чтобы бороться за благополучие каждого жителя России, увеличили пенсионный возраст, ввели новые налоги и коммунальные поборы, вводят платное образование.

Партии, которые, прикрываясь великими словами «Россия», «Единство», «Справедливость», «Народ», на деле уничтожают русский патриотизм.

Партии, которые формируют правительство, не имеющее долгосрочных социальных целей, и работающее только на расширение сбыта стратегического российского сырья.

И только ЛДПР последовательно и настойчиво продолжает бороться за укрепление государства, главным для которого является его гражданин.

Именно поэтому нас, старейшую парламентскую партию России, чиновники и олигархи воспринимают как «злейшего врага».

На каждое разумное предложение ЛДПР, на каждый, действительно нужный для людей закон и решение чиновники и партия власти реагируют агрессией. Хорошо, если они пытаются просто ПРИСВОИТЬ наши инициативы, преподнося их спустя какое-то время от своего имени. Плохо, когда они находят тысячи оснований, чтобы эти разумные предложения заблокировать.

И происходит подобное и на уровне федерального центра, и в Тюменской области, и в Югре и на Ямале.

Чтобы не быть голословным, приведу пример.

Ваш руководитель Владимир Сысоев, будучи депутатом Госдумы внес важнейший для округа законопроект о сохранении возраста выхода на пенсию 50 и 55 лет для людей, работающих на Севере. За поправки проголосовала вся фракция ЛДПР. А 300 депутатов «Единой России» не стали голосовать. Лицемерие! Кнопку нажать побоялись.

В Тюменской областной Думе. Руководитель фракции ЛДПР Глеб Трубин в мае вносит предложение о продление действия льготной ипотеки. Единороссы его отвергают. Месяца не прошло – Президент предлагает продлить льготную ипотеку, и те же самые люди, в том же самом зале безоговорочно его поддерживают.

Наконец, в Думу Югры наши депутаты вносят законопроект о запрете продажи оружия лицам моложе 21 года. Единороссы его отвергают, и принимают лишь тогда, когда вся стана с ужасом наблюдает за расстрелом школьников в Казане.

Чиновничество и партия власти настолько сильно срослись друг с другом, что их в первую очередь волнует собственное выживание, а не реальные проблемы людей.

Такова действительность нашего сегодняшнего дня. Сегодня мы вплотную приближается к той стадии, пройдя которую мы с вами уже не сможем заставить государственные структуры работать на человека - они окончательно превратятся в инструмент обслуживания интересов крупной олигархии и крупного чиновничества.

Этого не произойдет, если, как и 1993 г. ЛДПР станет партией парламентского большинства.

В рамках действующей российской Конституции мы намерены принять законы, создающие возможности для благополучной жизни человека.

Я знаю: в ЛДПР верит все большее число людей.

Каждый житель Югры, Ямала, Тюменской области сегодня должен задуматься и определиться. Выборы 19 сентября определят их судьбу на следующие пять лет и, наверное, на многие десятилетия. Хотим ли мы, чтобы все продолжалось как есть? Или готовы проголосовать за ограничение прав чиновников и олигархии в интересах российского народа?

Если мы выбираем второй путь - единственно возможный для России, на мой взгляд - мы должны сосредоточить силы на том, чтобы делегировать в парламент депутатов от ЛДПР, способных не плясать под дудку исполнительной власти, а заставить ее работать на простого человека, на гражданина нашей страны.

Конечно, правящая элита будет делать все для того, чтобы этого не случилось.

Но у народа есть право раз в пять лет высказать доверие или недоверие власти, и его пока никто не отменил. Если наш выбор будет верным,

ЗА ЛДПР. За Россию. За благополучие каждого.

17,18, 19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЙ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ КАЖДОГО, ЗА ЛДПР!

«Изготовитель агитационного материала: «Избирательное объединение Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России», юридический адрес 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, кор. А, ИНН:8603106883, дата изготовления: 25.08.2021г, тираж 1 экз., заказ указанных агитационных материалов произведен Избирательным объединением Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России». Размещение оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по выборам в Думу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры седьмого созыва.