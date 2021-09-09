В Сургуте воссоздано некогда существовавшее суперведомство. Зачем?

В администрации Сургута вновь существует департамент имущественных и земельных отношений – ДИЗО. Это суперведомство было разделено на отдельные структуры в бытность главы Дмитрия Попова, но Андрей Филатов решил его воссоздать. Зачем? Обсудили ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят», мы продолжаем. В первой части мы поговорили о том, как глава города Андрей Филатов разнес подрядчиков набережной Саймы и какие из этого следуют события, и что вообще городу нужно, в каком контексте это нужно воспринимать. Так что посмотрите.

Сейчас поговорим еще про решение нашего главы о возрождении департамента имущественных земельных отношений. Раньше он существовал, это был огромный супердепартамент, очень сильный, очень влиятельный, который рулил всем, что касается земли и имущества. Все это находилось в одних руках. Затем в бытность Александра Шатунова, очень недолго пробывшего, но заметно оставившего о себе впечатления очень яркие в качестве заместителя главы по строительству (и он как раз курировал этот самый ДИЗО) и с его участием, с его подачи это ДИЗО было распилено на две отдельные структуры, потому что они тогда не могли никак сковырнуть его директора, хотели поменять, но ничего не получалось.

В итоге поменяли таким нетривиальным способом: просто разнесли структуру на две части. Так оно существовало несколько лет, и теперь ДИЗО возвращается, решение думы по этому поводу… дума должна была одобрить предложение Андрея Филатова, она его со второй попытки одобрила — вуаля, у нас скоро появляется ДИЗО. Что поэтому нам нужно понимать?

Тарас Самборский: Нам надо понимать, что Андрей Филатов берет на вооружение формат еще администрации Александра Сидорова, потому что при Сидорове ДИЗО как суперведомство было оформлено. Его много лет возглавлял Артур Азнауров. Делает он это, видимо, для того чтобы что-то сделать. Что-то задумал и что-то хочет сделать.

Если при Артуре Азнаурове ДИЗО выполнял функции, скажем так, технические и при всей такой мощи своей это ведомство не формировало политику, то при Дмитрии Попове, в тот момент, когда департамент имущественных земельных отношений возглавил Сергей Полукеев, ДИЗО превратился реально в игрока городской политики в такого мощного, который формировал повестку и писал городские программы. Мы не будем сейчас говорить про ДИЗО этого периода, ты как краткую историю всю рассказал.

Да, Полукеев создал такую мощную структуру, когда на ДИЗО зашел новый руководитель, он просто начал использовать все наработанные… вот эту всю энергию, скажем так, на прямо противоположные задачи, потому что Полукеев если разбивал все коррупционные узлы, то там все пошло немножко по-другому. Поэтому, видимо, самым простым способом Дмитрию Попову придумалось его раскромсать в куски и как-то так ослабить, хотя это не ослабляет, к сожалению большому, коррупционных процессов, тут надо понимать.

Я думаю, что в создании суперведомства, безусловно, есть минусы, о которых я и говорю: чем сильнее ведомство, тем мощнее оно давит даже и на власть, начинает спорить с властью и тем выше вероятность того, что коррупционность этого ведомства возрастает. Но если мы наблюдаем определенный посыл господина Филатова в этой части, — а я пока расшифровываю все его посылы как антикоррупциогенные, — мы видим, что все-таки отменяются многие проекты, которые непонятны с точки зрения денег, непонятны с точки зрения города, они пересматриваются, они режутся и либо от них отказываются вовсе, либо им делаются новые проектирования.

Но я понимаю так, что если город нуждается в реформах, а он, безусловно, нуждается в реформах, потому что у нас все очень плохо с архитектурой, со стройкой, с имуществом, то господин Филатов получает в виде этого нового департамента имущественно-земельных отношений такой вечный кулак, которым и будут проводиться эти все назревшие реформы.

С нынешним и составом, и состоянием земельного комитета того же, в котором работают еще те люди, которые после Полукеева тогда много лет назад пришли, сделать, понятно, никаких реформ невозможно, решить реальные необходимые городу инвестиционные проекты невозможно. Это все люди позавчерашней формации, с которыми даже разговаривать на современном языке невозможно.

Поэтому и видим, что Филатов обновил ключевых игроков в том же департаменте архитектуры и градостроительства не до конца еще, но, я так понимаю, мы будем наблюдать дальнейшие кадровые изменения в ДАиГ. Но вот сейчас мы увидим, что с созданием ДИЗО в администрацию наверняка войдут новые люди, и наверняка эти люди не будут связаны с тем шлейфом коррупциогенным, который тянется традиционно за подобными ведомствами, такими как ДАиГ и ДИЗО. То есть я рассчитываю на то, что это будут люди деятельные, новой формации, с которыми новый глава будет разговаривать на своем языке.

Д.Щ.: Можем ли мы сейчас что-то сказать про потенциальное руководство этим департаментом, потому что тут очень многое будет зависеть именно от того, кто будет рулить этим большим серьезным монстром?

Т.С.: Я думаю, надо просто подождать. Я могу предполагать, что это будут люди, которых можно встретить без опаски и не бояться того, что ДИЗО начнет продуцировать какие-то проекты и проводить странные решения.

На данном этапе мне важно то, что логика последних событий умещается в определенную канву, то есть понятно, что происходит: происходит изменение подхода к строительной политике в городе, к средовой политике (это как бы связанные вещи) и к политике управления городскими активами. Вот это очень важная вещь, и, по большому счету, тут уже не так важно, кто конкретно занимает этот пост… это, конечно, важно, потому что это должен быть уважаемый специалист, это должен быть человек с каким-то бэкграундом. Но если мы видим, что новая администрация намерена поменять что-то в стройке и в управлении активами, то значит, это уже само по себе хорошо, это уже нормально.

Если мы видим, что город отказывается от декларативно вроде бы нужных проектов, та же реновация проспекта Ленина… никто не спорит, что приводить в порядок городские пространства необходимо, никто не спорит с этим. Спор о другом: за счет каких технологий и средств осуществляется проектирование и последующая реализация этих проектов. Тот проект реновации проспекта Ленина, который был представлен прежней администрацией, вызывал колоссальное количество вопросов, на которые его инициаторы отвечали, опуская глаза. А то, как сейчас Филатов рассказывает про эту улицу Ленина, это хотя бы, мне во всяком случае, понятнее. Кстати, он не берет на себя никаких обязательств по реализации этого проекта, просто, как я понимаю, его закрыл до какого-то времени.

То есть если создание нового-старого ДИЗО в Сургуте приведет к тому, что мы получим некое суперведомство и это суперведомство предложит нам общественности нормальные здравые реформы, которые Сургуту необходимы (а мы говорили в первой части, какие нам нужны реформы в средовой политике, в урбанистической политике, политике создания городской среды, в конечном счете в политике удержания и привлечения качественного населения в Сургуте), то ради бога, пускай Филатов создает себе суперведомство и оперирует им как необходимым ему инструментом. Никакой угрозы для города в этом не вижу.

Д.Щ.: Ну что ж, ладно. Будем заканчивать на этой неделе. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, подписывайтесь на наш канал в телеграме и везде, где можно, подписывайтесь, читайте siapress.ru. Через неделю снова увидимся для того, чтобы обсудить самые интересные события. До свидания.

Т.С.: Всем спасибо, всем пока, друзья.