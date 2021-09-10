ЛДПР: Югра — территория постоянного проживания и должна оставаться такой

В Ханты-Мансийском автономном округе вот уже месяц не утихают разговоры о замыслах уничтожить Югру как самостоятельный субъект федерации, что якобы существенно снизит благосостояние населения. Разговоры эти, в основном, ведут высокопоставленные региональные чиновники и депутаты партии власти.

Вероятно, это происходит потому, что на самом деле чиновники могут скрывать, что Югра может превратиться из территории постоянного проживания, территорией вахтового освоения.

Предложения ЛДПР давно реализованы

После краха СССР отношения "центр - регионы" развивались таким образом, что Россия к началу 21 века представляла собой отнюдь не федерацию, а, по мнению экспертов, скорее, конфедеративное государство. Отсутствие единого правового поля, экономические барьеры не только в границах бывшего СССР, но и между регионами (например, "тюменское не ввозить!"), наличие на территории страны "белых пятен", на которые не распространялось действие Конституции, - таким было ельцинское государство. ЛДПР понимала, что единственным шансом выжить для России и ее населения было восстановление управляемости государством. Мы предлагали сократить количество регионов и централизовать бюджет.

Не знаю опирался ли на наши идеи Путин, проводя в первой половине 2000 г. реформу государственного управления, но по факту все, что ЛДПР предлагала постепенно было реализовано.

На первом шаге, были созданы федеральные округа. Затем произошло уменьшение полномочий, региональных финансов и политического влияния местных элит. И, наконец, в завершение произошло объединение нескольких регионов страны. Появилась единая Иркутская и Камчатская области, Красноярский, Пермский и Забайкальский края.

Так кончилась региональная вольница. Сегодня региональная власть вынуждена сверять с центром буквально каждый свой шаг, обладая при этом минимальными возможностями по ответному влиянию на руководство страны.

Тюменская область «де-юре» один регион

Административная реформа коснулась и Тюменскую область вместе с автономными округами. Но прежде Конституционный суд дважды в 1996 и 1997 года выносил решение о том, что автономные округа являются составной частью области. 18 лет назад в июне 2003 года были приняты поправки к федеральному закону «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому Ямал и Югра передали основные финансовые полномочия Тюменской области. А в 2015 и 2016 годах Думы Югры и Ямала большинством голосов партии власти передали Тюменской области и свои политические полномочия. Первый раз, когда отказались от прямых выборов своих губернаторов в пользу назначения человека предлагаемого Президенту Губернатором Тюменской области. А, второй раз, когда поддержали внесение изменений Устав Тюменской области, наделив губернатора Тюмени исполнительными полномочиями в ХМАО и ЯНАО.

В результате и выборы губернаторов, и формирование окружных бюджетов по ряду важнейших, финансово емких полномочий происходит под контролем федерального центра и Тюменской области.

Зная об этом ЛДПР никогда не ставила вопрос об объединении субъектов Тюменской области, «де-юре» они уже едины.

Чиновники боятся говорить правду

Так чего же всполошились югорские чиновники, вместе с депутатами о партии власти? Могу только предполагать. Скорее всего их напугали слова вице-премьера Российского правительства М. Хуснуллина, который четко дал понять, что для повышения эффективности управления нынешнее количество регионов избыточно. Вот только, не осмелившись "бросить перчатку" Москве, окружные власти нашли другого подходящего "врага" – Владимира Жириновского и ЛДПР. И в интернете запестрели фразы: "Жириновский предложил объединить Югру с Тюменью", "нам не нужны такие политики"... В такие "политические заголовки" превратились заявленные правительством России намерения приступить к выполнению Стратегии пространственного развития страны.

Страх югорских чиновников понятен. В соответствие с этой Стратегией в Югре предполагается только две крупные агломерации второго уровня Сургутская и Ханты-Мансийская. А что будет с остальными городами и поселками Югры? Именно ответ на этот вопрос и боятся давать чиновники. А отвечать придется. И всем 260 тысячам жителей Нижневартовска, и 40 тысячам жителям Югорска, и 60 тысячам жителям Нягани, и жителям «лукойловских» городов. Перед всеми жителями Югры придется держать ответ.

ЛДПР, депутаты от ЛДПР в Думе Югры, в Государственной Думе намерены добиваться сохранения округа как территории постоянного проживания. ЛДПР против превращения Югры в территорию вахтового освоения.

17, 18, 19 сентября. Вставай. Иди. Голосуй. ЗА ЛДПР. ЗА Россию. За Югру .

«Изготовитель агитационного материала: «Избирательное объединение Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России», юридический адрес 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, кор. А, ИНН:8603106883, дата изготовления: 25.08.2021г, тираж 1 экз., заказ указанных агитационных материалов произведен Избирательным объединением Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России». Размещение оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по выборам в Думу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры седьмого созыва.