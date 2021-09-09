В Нефтеюганском районе стартовало строительство газопровода-отвода, который обеспечит газом три муниципалитета Югры

В Югре началось строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Уренгой — Челябинск». Это позволит обеспечить природным ресурсом жителей трех муниципалитетов: Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселка Каркатеевы (в последнем, кстати, газ будет подан впервые). Старт был дан на торжественной церемонии, которая прошла накануне, 8 сентября, в районе компрессорной станции «Южно-Балыкская» (филиал ООО «Газпром трангаз Сургут»).

Как рассказал начальник управления по строительству газопроводов-отводов и ГРС филиала «Газпром инвест» Иван Денисов, объект реализуется по программе развития газификации региона. Проект будет реализован в два этапа – от врезки в магистральный газопровод до ГРС «Пыть-Ях» с устройством кранового узла и от него до ГРС «Каркатеевы».

«Будет построено 47,3 километра газопровода-отвода диаметром 300 миллиметров. Проектом планируется строительство межпоселковых газопроводов от ГРС до населенных пунктов общей протяженностью порядка 37 километров», – резюмировал Денисов.

К газораспределительной станции «Каркатеевы» также создадут подъездную дорогу, общая протяженность которой будет равна 900 метрам. По словам главного инженера компании-подрядчика ООО «РОССбилдинг» Сергея Ногаева, работы начнутся уже в следующем месяце. Ресурсов, техники и людей хватит, чтобы завершить возведение в 2022 году.

Отметим, что в мероприятии также поучаствовали министр энергетики России Николай Шульгинов и губернатор ХМАО Наталья Комарова – после сварки «первого шва» они оставили свои автографы на части газопровода-отвода. Также присутствовали начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и депутат Госдумы Павел Завальный.

«В зону влияния надежного газоснабжения этого объекта вовлекается около 170 тысяч человек, объекты экономики. Я абсолютно уверена в том, что «Газпром» и подрядные организации справятся с поставленной задачей», – заявила глава региона.

Министр энергетики РФ также добавил, что вопрос надежного газоснабжения Нефтеюганска стоял долго и остро, но реализация этого проекта позволит решить проблему.

«Такие объекты требуют внимания министерства энергетики. Мы понимаем, что программа газификации, которая сегодня работает, – это важнейшая деятельность по улучшению качества жизни людей», – заключил Николай Шульгинов.