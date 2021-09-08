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​Пенсионеры перебдели

Почему с очередью в ПФР в Сургуте пришлось справляться силовикам?

​Пенсионеры перебдели
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Недавно в очереди в клиентскую службу сургутского отделения ПФР произошел конфликт. Чтобы не усугублять ситуацию, сотрудники нажали тревожную кнопку и вызвали наряд вневедомственной охраны, один вид которого стал дополнительным поводом для раздражения и без того взвинченного народа. В Сети появились сообщения чуть ли не о винтилове, которые, впрочем, очень скоро опровергли в Росгвардии, а сегодня — и в ПФР: для этого специально собрали экстренный брифинг.

«Одна из посетительниц встала в дверном проеме и заблокировала вход-выход из здания. Люди, записавшиеся на прием и стоящие в живой очереди, не могли попасть к специалистам. Женщина не реагировала на замечания охраны и стоящих в очереди людей. В связи с чем была нажата тревожная кнопка и вызвана полиция», — рассказала об истоках скандала руководитель клиентской службы в Сургуте отделения ПФР по ХМАО-Югре Оксана Жукова. В свете последних событий охрана перегородила холл, откуда теперь запускает граждан в здание по одному — после каждого вошедшего дверь запирается на щеколду.

Решить проблему с живой очередью, судя по всему, нельзя: сегодня в клиентской службе прием ведется по предварительной записи, записаться можно за 90 дней, однако количество мест ограничено, поэтому люди приходят без записи, создавая толпы недовольных. Причем недовольны все: и те, кто приходит ко времени по записи, и те, кого они не желают пропускать без очереди. «Специалистов для работы с гражданами не хватает, — сетует Оксана Жукова. — Основная нехватка кадров происходит из-за неготовности работать с людьми».

Впрочем, уверяют в отделении, большие очереди наблюдаются только в последние две недели: причина — «путинские» выплаты пенсионерам. Несмотря на то, что не раз говорилось: деньги придут всем в беззаявительном порядке, в Сургуте нашлось достаточно слишком бдительных и тревожных пенсионеров, которые начали атаковать ПФР с вопросами о том, как и когда обещанные президентом десять тысяч рублей будут выплачены.


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Сегодня в 18:06, просмотров: 231, комментариев: 0
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