Что необходимо сделать Сургуту, чтобы не проиграть конкуренцию другим городам

Разнос, учиненный главой Сургута Андреем Филатовым по поводу недоделок на набережной у СурГУ, стал поводом для обсуждения на проекте «О чем говорят». Его ведущие – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – на фоне происходящего вспомнили о том, что вообще-то города в России отчаянно конкурируют между собой за федеральные деньги, инвестиции и, в конечном счете, качественное население. И вот у Сургута есть ряд задач именно в благоустройстве и урбанистике, решение которых продвинет его значительно вперед, а отсутствие решения – приведет к поражению в конкурентной борьбе вообще всем.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский — издатель газеты «Новый Город» на связи. Тарас, прием.

Тарас Самборский: Прием, Дима. Привет, Дима и привет всем нашим друзьям.

Д.Щ.: Поехали. Поговорим о том, что у нас было интересного за последнюю неделю.

Тема, на которую мы сейчас выходим, была спровоцирована тем, что Андрей Филатов публично обьявил… во-первых, он разнес хорошенько подрядчиков, которые занимаются набережной возле СурГУ и сказал, что, к сожалению, в текущем виде этот объект быть принят и подписан со стороны администрации не может. Соответственно, это вызвало бурю различных эмоций у различных людей, в том числе что это как будто бы самопиар или что это, наоборот, какое-то правильное решение, что нужно напрягать лучше этих самых подрядчиков и так далее.

Давай поговорим про то, что вообще город в настоящий момент теряет от того, что у него нет приличной набережной и вообще, что нам нужно как городу может быть десять объектов, десять проектов, которые мы должны реализовать для того, чтобы наш город стал существенно лучше.

Т.С.: Я хотел бы сначала вернуться к теме пиара и самопиара Филатова на набережной. Дело в том, что работа любого градоначальника построена на тесном контакте с городскими проблемами, жителями на таком тактильном даже контакте. Трудно разделить эту работу на ту, которая делается под телекамерой, и на ту, которая делается в тиши кабинетов или без публичного освещения. При этом надо понимать, что любой градоначальник всегда будет знаковые какие-то события или городские проблемы так или иначе использовать в свою пользу. В конце концов, без пиара сегодня в современном мире никуда невозможно пойти, и какая-то отчитываемость начальства перед своими избирателями должна все-таки сохраняться. В этом плане я не вижу ничего страшного в том, что Андрей Филатов использует телекамеры для того, чтобы распечь вот этих подрядчиков за несчастную набережную. К тому же мы как журналисты знаем множество других ситуаций, когда тот же Филатов не использует какие-то информационные поводы для того, чтобы высовываться на авансцену.

Так что нет, это делают все: это делал Вадим Шувалов, и Дмитрий Попов, и Александр Сидоров. Это будет всегда, к этому надо относиться спокойно. Другое дело, что мы должны научиться различать, где действительно дешевый пиар какой-то, нелепый, надутые щеки глупого чиновника, который не в теме, не в проблеме, но пытается использовать любую возможность вылезти в работу и чего-то там прокукарекать.

По поводу самой набережной, Сургут с этой набережной… это уже второй объект в Сургуте, который вроде бы из благих побуждений построен, а построен так, что лучше бы этого не делали. Мы уже говорили миллион раз про пресловутую площадь нашу, так называемую.

Д.Щ.: Ну да, они вместе начинались.

Т.С.: Да. И господин Жердев… я уже не знаю искренне или неискренне, насколько искренне обижался. Всегда парировал своим критикам: «Ну а что, лучше парковка или заросший бурьяном пустырь?» Подобная позиция Жердева демонстрирует как раз глубокое непонимание того, что такое город и как надо им управлять, какие проекты и как надо осуществлять. Потому что как это ни парадоксально, иногда лучше поросший бурьяном пустырь или даже чья-то коммерческая парковка, чем нелепое закапывание денег в этот самый бурьян.

Мы прекрасно понимаем, что очень многие проекты в матушке России инициированы чиновничеством, существуют исключительно лишь потому, что это коррупционная сделка и так или иначе она интересна чиновникам не с точки зрения генерального плана, каких-то урбанистических экспериментов — нет, она просто интересна потому, что можно освоить деньги и освоить очень здорово, вот буквальным способом закапывая булыжники в песок. Я не хочу сказать, что буквально те чиновники, которые занимались пресловутой центральной площадью города Сургута или вот этой же набережной по соседству с ней размещенной, нагрели на этом руки, но нелепость этих проектов, поспешность с проектированием этих объектов, неряшливость этих проектов, неряшливость при их осуществлении…

Д.Щ.: Ну да, мы помним, как площадь волнами шла у нас тогда.

Т.С.: Конечно. Это говорит о том, что чиновникам-инициаторам, чиновникам-кураторам, чиновникам — политическим прикрывателям этих проектов техническое качество исполнения было менее интересно, чем сам процесс. Мы исходим из очевидных вещей. Поэтому если говорить о набережной реки Сайма, вернее, о том кусочке набережной реки Сайма, куда еще предыдущая администрация под кураторство того же Алексея Жердева направила деньги, то мы говорим о действительно очень неряшливом проекте и очень некачественном его производственном исполнении.

Я напомню, что этот кусок Саймы был избран для данного проекта не зря, неслучайно — еще в середине 80-х годов (это где-то год 84-85-86, по-моему), когда к руководству сургутским горисполкомом пришел Олег Данилович Марчук, а вот он тогда нашел деньги на то, чтобы сделать берег и укрепление Саймы. Кто в теме, он знает, что берегоупрепление у нас уже давным-давно находится, все эти десятки лет сургутяне недоумевали, почему же тут до сих пор не сделано ничего прилично. В этом плане администрацию Вадима Шувалова, безусловно, нужно похвалить и сказать спасибо за то, что она нашла возможным какие-то средства инвестировать, привлечь в этот объект.

Но тут мы подходим к нашему излюбленному: насколько профессионально работает сургутская команда, насколько она в состоянии не только генерировать, но и модерировать проекты разные и не приводит ли осуществление подобных проектов к последующим серьезным проблемам для нас для горожан? Если мы увидим, что вполне себе здравая идея — облагораживание такого участка этой Саймы… стиль-то не такой уж и кондовый избран, все эти деревянные настилы, такой как бы эко-подход, все это сейчас в тренде, все это здорово, прекрасно, но мы видим, что подрядчик элементарно не умеет строить, просто не умеет делать элементарных вещей. Любой человек, который у себя на дачном участке мостил дорожки или ставил заборы, или какой-нибудь столбик вкапывал, он придет и научит этого подрядчика этим работам.

Здесь разгоняй, который устроил Филатов этим подрядчикам, я так понимаю, в общем-то, конечно же, это был и определенный посыл чиновничеству: «Не смейте так работать и не смейте так браковать отличные идеи». Он, с моей точки зрения, абсолютно правильный, и любой мэр должен ходить контролировать каждую стройку, каждый кусок новой дороги, а может быть и ремонтируемой старой и высказывать свою позицию, если эта позиция очевидно разумна. Если вам тут построили брак, то его необходимо уничтожить, переделать. Если подрядчик начнет вопить, что у него на это нет денег, значит, администрация должна включить какие-то другие механизмы.

Но самое главное, вся цепочка принятия подобных решений, будь то набережная Сайма или набережная любого другого объекта, должна быть высокопрофессиональной. Мы же встречаемся сейчас с тем, что тотально административная команда сургутской администрации демонстрирует профнепригодность. Большинство проектов, за которые она берется, — это сырые проекты либо проекты, которые строятся с большим браком.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Это по Сайме. Но, в принципе, я понимаю того же Филатова, почему он вцепился в тему благоустройства: потому что есть данность, от которой не увернется ни один современный мэр и тем более мэр города, такого, как Сургут, который претендует на особую роль среди региональных городов, это конкуренция городов.

Мы наблюдаем, как отчаянно уже российские города конкурируют друг с другом за право привлечения бюджетных, федеральных денег, за привлечение туристических потоков, за привлечение качественного населения. Посмотрите, что делает Казань и как она конкурирует с Уфой соседней. Посмотрите на конкуренцию Челябинска и Екатеринбурга. Челябинск отстал больше чем на десять лет в этой конкуренции, и сейчас он начинает интенсивно, судорожно, я бы даже сказал, нагонять упущенные свои вещи.

В эту конкуренцию включил, нехотя, но вынуждено Курган. Кто-нибудь знает вообще, что такое город Курган?

Д.Щ.: Там да, печально.

Т.С.: Спросите моего старого товарища Вадима Шумкова, губернатор, он вам расскажет с чем он там вообще столкнулся, там оторопь берет от того в каком состоянии прибывала территория.

Ну мы уж молчим про Тюмень, мы молчим про пресловутые Краснодары, Сочи, Петербурги, Владивостоки… Владивосток-Хабаровск — посмотрим какая конкуренция городов идет на региональном уровне. И вот Сургут не может оставаться в стороне от этого процесса, если Сургут за какие-нибудь фантастические условные пять филатовских лет не решит ряд проблем чисто средовых, чисто урбанистических, — он, конечно, проиграет сначала конкурентную борьбу Тюмени, потом он ее начнет проигрывать Ханты-Мансийску, а понятно, что у нас с Ханты-Мансийском неравные условия борьбы…

Д.Щ.: Мягко говоря.

Т.С.: Это все-таки центр административный. А потом соседние города, обнаружив нашу неспособность к самореформации, начнут нас обходить.

Кое в чем нас уже начинает обходить Нефтеюганск: какая там интересная набережная, там есть несколько интересных решений таких городских, мы на это не обращаем внимание. Если сравним центральную площадь Нефтеюганска и центральную площадь города Сургута, и территорию на километр туда-сюда, вокруг этой центральной площади, то мы обнаружим, что в Нефтеюганске это сделано гораздо опрятнее и удобнее для жителей.

Если мы посмотрим как Нижневартовск старается вытаскивать всю эту пойменную часть, то мы тоже увидим, что Нижневартовск как об этом задумывается уже много лет. Я уж молчу о том, что там зданий, чисто архитектурно выбивающихся из этого общего северного ландшафта, гораздо больше интересных, чем в Сургуте.

То есть это все очень интересные вещи, поэтому я надеюсь, я высказываю такое робкое предположение, что Андрей Филатов понимает эту проблему и наверно он осознает, что без какого-то набора обязательных объектов Сургут просто не выигрывает этой конкурентной борьбы и он вылетит, он просто вылетит и будет таким маленьким региональным городком со странной архитектурой, со странной средой.

Д.Щ.: Давай перечислим объекты, которые по нашему мнению Андрею Филатову нужно взять на особый контроль и над чем задуматься.

Т.С.: Андрея Филатова и региональным властям, потому что многие проекты, конечно, требуют консолидированного бюджета.

Д.Щ.: Практически все, да.

Т.С.: Давайте, скороговоркой.

Аэропорт: с новым зданием, с новыми зонами, с новым уровнем сервиса, включая общепит, включая торговлю, включая отельный бизнес, парковочные пространства, организация парковок, организация проездов.

То же самое железнодорожный вокзал, который, я настаиваю, обязан остаться в том первозданном архитектурном облике, в котором он и был создан больше 30 лет назад. Естественно, эти оба объекта с абсолютно безбарьеной, бесконтактной средой: все двери открываются автоматически; человек попадает из улицы в помещение, из помещения на перрон, из перрона в поезд или в самолет, не спотыкаясь ни об один порог. Это очевидно. Все туалеты бесконтактные, все туалеты безбарьерные, все этажи безбарьеные — это просто очевидные требования современного мира. Это два объекта.

Сюда бы я добавил, конечно, идею, которая мне понравилась, одним из наших комментаторов на сайте высказанную виде мнения, — речвокзала и автовокзала: тогда объект будет работать круглогодично с размещением, там где-то на родном месте бывшего речпорта сургутского.

Третье — это, безусловно, пойма реки Бардаковка как рекреационная зона, ее очищение. Поскольку она начинается и проходит через «Кедровый лог», то и приведение в порядок «Кедрового лога».

Четвертое — это пойма Саймы с парком. Мы об этом говорили отдельно недавно совсем.

Пятое — это музейный кластер под называнием «Вершина», друзья. Я считаю, что если мы не сделаем этот проект, то просто мы упустим совершенно уникальную возможность в Сургуте создать редчайший бренд, таких просто брендов не будет ни в одном другом городе, а в Сургуте он возможен.

Пойма Оби, все это к поймам, хотя бы та часть, где не состоялась концессия, то бишь Черный мыс, этот весь район, рыбокомбинат.

Это ядро центра города, хотя бы на уровне того проекта, с которым можно входить в историю. Ядро центра города — это вся территория от Газпрома до… может быть даже не от Газпрома, а дальше возьмем, от бульвара Свободы, от офиса СИА-ПРЕСС до университета.

Это реновация промзоны, и, кстати говоря, когда я говорил про Бардаковку, это не просто пойма, а это еще реновация этих сотен гектар, территории, где гаражи в пойме Бардаковки.

Я думаю, что Сургут должен принять политику и осуществить политику строительства в каждом районе города по современному спортивному центру, который является не только спортивным центром, бассейном 25-метровым хотя бы (не хотя бы, а оптимально), но и таким местом досуга, потому что во всем мире спортивные центры местные власти, местные сообщества, сообщества жителей используют для тех или иных культурных акций своих массовых.

Ну и наконец, я бы называл такую вещь, как возникновение в Сургуте малоэтажных жилищных комплексов (то, о чем мы говорили с тобой неделю назад) в разных районах — с тем, чтобы эти разные районы начали оживать за счет нового формата жизни в городе Сургуте. Надо уходить от 30-этажек как муравейников, надо приходить к новому формату жилья. Когда это все будет создано, то между этим начнет возникать транспортная логистика, новая инфраструктура для пешеходов, для велосипедистов, саночников, конькобежцев, кого угодно. То есть город начнет привлекать к себе качественное население, город начнет задерживать это качественное население. Вот вполне себе, по-моему, реальная программа, которую многие города не за сотни лет, не за десятки лет, а за 5-6-7-10 максимум лет успешно реализовали.

Д.Щ.: Я бы добавил к этому списку еще реновацию проспекта Ленина хотя бы, правильную и качественную реновацию.

И я бы, конечно, добавил создание нового здания театра, в котором были бы и «Петрушка», и Сургутский театр, чтобы это было настоящее не ДК, а настоящее здание театра с несколькими сценами, со всеми делами, с техникой и так, чтобы это было доступно транспортно для людей, потому что я помню как я ездил на ЖД в театр… это как бы такая история, не очень. Лучше, конечно, чтобы это было где-то поцентральнее, покачественнее и поинтереснее. Ну это так, чисто мои пожелания.

Т.С.: Соглашусь. Возможно, проект этого пресловутого опять-таки проекта городского культурного центра должен стать центром театральным.

Д.Щ.: Как вариант.

Т.С.: Ну опять, это во всем мире практика, сейчас нет просто театра. Театры выступают на разных сценах, а есть конгресс-холл, конгресс-центры, и они работают нон-стоп под разные форматы.

Ну так у нас получилось с тобой 12 объектов без которых Сургут потеряет в конкуренции городов.

Д.Щ.: Ладно, поехали дальше. У нас следующая тема будет про ДИЗО, про возвращение великого административного монстра в нашу политическую и аппаратную реальность. Пока что подписывайтесь на канал СИА-ПРЕСС на YouTube, на телеграме, везде, где угодно, и читайте siapress.ru. Поехали дальше.