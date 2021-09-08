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​Владимир Жириновский: Мы ничего не собираемся соединять или укрупнять!

ЛДПР — против укрупнения регионов

​Владимир Жириновский: Мы ничего не собираемся соединять или укрупнять!
Фото: ЛДПР

Большой резонанс в округе получило выступление председателя ЛДПР на радио, в котором многие услышали призыв к объединению регионов Тюменской области. Корреспондент встретился с Владимиром Вольфовичем и лично получил от него ответы по этому поводу.

— Владимир Вольфович, о чем все-таки шла речь на самом деле?

— Мы обсуждали экономически обоснованную численность населения, которая должна быть в регионе, чтобы он мог развиваться. Я говорил, что частью России может быть субъект с населением не менее трех миллионов человек, иначе - это будет всегда дотационный, нищий субъект. Почему большие регионы развиваются? Посмотрите Москва, Питер, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск. Потому что там три, пять, семь, а в Москве 15 миллионов населения, это налоги, это огромное количество денег. Такой регион привлекателен для инвестиций и в промышленность, и в торговлю, и в транспорт, и в дороги. А Ваши чиновники обиделись, и решили, что мы хотим соединить Ямал, Ханты-Мансийск и Тюмень. Мы ничего не собираемся соединять или укрупнять! Речь о другом: хотите быть богатым регионом, вы должны быть крупным регионом. Как вы этого добьетесь решать вам. Можно вспомнить, что главная достопримечательность Югры – это люди. И, начать снова вкладываться в них, как это делал первый губернатор округа Филипенко. Уйти от модели вахтового освоения территории. Тогда численность населения округа будет расти. Но есть и второй путь – объединиться с Ямалом. Там почти миллион населения, в Югре около двух – вот и три миллиона. Заодно сократим армию чиновников. Огромные деньги сэкономим.

— Вы всегда выступает против названия регионов по национальному признаку. С чем это связано?

— Во-первых - это создает почву для ущемления прав других национальностей. Чувашия для чувашей, что ли? Или Удмуртия, или Бурятия? Для всей территории. Татар семь миллионов, но в Казани-то один миллион. Шесть миллионов по всей стране.

Во-вторых – это прямой путь к сепаратизму. При создании СССР Ленин совершил непростительную ошибку — регионы были разделены по национальному признаку. При таком делении рано или поздно прорастет сепаратизм и пойдут разговоры об отделении, которые в итоге могут привести к расколу страны. Опять раздел, опять беженцы.

Поэтому никаких республик, никаких других конституций. Должен быть принят закон о народах России, и в нем в первой строке указать, что есть такой русский народ, самый многочисленный, государствообразующий. Все народы равны, все мы — коренные, нет у нас, приезжих и пришлых. Должно быть единство территорий, не должно быть даже в мыслях, что какая-то республика когда-то снова отделится. Нет республик! Губерния, область – как угодно. Но чисто административное название. Географическое. И равенство прав и возможностей.

— Владимир Вольфович, раз Вы не призывали к объединению или ликвидации регионов, тогда кому выгодно распространять подобные слухи, перевирать Вас, ЛДПР…

— Коммунистам, чиновникам и партии власти.

Коммунистам, потому что это они записали в Конституцию право наций на самоопределение. Это их идея, с которой они носятся по миру. Заложили бомбу под СССР. Пока страна держалась на штыках, все было относительно спокойно, но, как только дали немного воли, началась перестройка — тут же полыхнули конфликты. Армяне сцепились с азербайджанцами из-за Карабаха, грузины с осетинами и абхазами, у России возникли разногласия с Украиной из-за Крыма и так далее.

Потом чиновники. С ними все просто. Они боятся остаться без теплых мест, без кормушек. Кругом начальники. В любой город въезжаешь – административное здание. Стоят машины. Круглые сутки стоят машины, развозящие наших чиновников. Кто ж от этого добровольно откажется? Поэтому цепляются, народ баламутят. Такие как они республиканские чиновники в 1991 г. страну и растащили.

Ну и партия власти. Им своя собственная судьба гораздо важнее судьбы страны. Мы им не нравимся. Мы самостоятельные. Они зависят от региональной власти и сделают все, что им скажут. Партия власти - это как КПСС. В 1991 году, стоило Горбачеву отречься от власти, КПСС рассыпалась, как карточный домик, развалилась за три дня. И сегодня, стоит президенту сказать, что он их не поддерживает, разбегутся ведь за три часа! Проходили же все это. Рядом Украина. Где Партия регионов Януковича?

300 000 убитых в военных конфликтах. 5 000 000 беженцев. 25 000 000 -русских вне России – вот цена неверной национальной политики и чиновничьего эгоизма. Это открытые цифры. Их еще в 2012 г. журнал «Эксперт» опубликовал.

А ЛДПР больше 30 лет работает с одной единственной целью – укреплять государство, укреплять Россию!

17, 18, 19 сентября. Вставай. Иди. Голосуй. ЗА ЛДПР. ЗА Россию. За Югру!

«Изготовитель агитационного материала: «Избирательное объединение Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России», юридический адрес 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, кор. А, ИНН:8603106883, дата изготовления: 25.08.2021г, тираж 1 экз., заказ указанных агитационных материалов произведен Избирательным объединением Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России». Размещение оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по выборам в Думу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры седьмого созыва.


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08 сентября в 10:41, просмотров: 804, комментариев: 0
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