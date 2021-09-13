Что нужно знать о программе «ЕДИНОЙ РОССИИ» накануне больших выборов?

Югра — один из регионов-лидеров социально-экономического развития, один из лидеров национального рейтинга качества жизни. Здесь уютно и комфортно жить, работать, создавать семьи, растить детей. Мы не имеем права останавливаться. Чтобы идти в будущее, мы должны добиваться улучшений на каждом участке работы, продолжать развитие Югры, повышать качество жизни югорчан.

Советоваться с жителями

Карта Развития Югры – так называется общая программа Команды Югры, с которой кандидаты от «Единой России» идут на выборы. Эксперты уже справедливо назвали её народной. Расставлять приоритеты, опираясь на мнение людей – это правило, которым руководствуется Команда Югры. Именно поэтому, когда на кону – формирование будущего региона, единороссы пригласили каждого жителя стать соавтором этого важного документа. Старт проекту дала губернатор Югры Наталья Комарова в начале июня. «Мы вместе создаем Карту развития Югры. Это тот список улучшений, который будет сформирован обществом и который предстоит реализовать в ближайшие пять лет. Каждый житель Югры может внести конкретные предложения, инициативы, пожелания, какие задачи следует решить в первую очередь», – сказала лидер Команды Югры Наталья Комарова.

Отклик был огромным. За два неполных месяца Команда Югры собрала 327 143 наказа, поручения, предложения. На Карту Развития Югры нанесли больше 500 проектов югорчан.

Сбор проходил в разных форматах, чтобы, как подчёркивает председатель Думы Югры Борис Хохряков, «дойти до каждого жителя». Для формирования программы, действующие депутаты и кандидаты ежедневно проводили встречи – это был поквартирный обход, разговор во дворах и в трудовых коллективах, общение через социальные сети, сбор поручений вели волонтёры, жители оставляли наказы на тематическом сайте – картаразвития86.рф.

Одним из наглядных форматов наполнения Карты стали форумы «Команда Югры». Стратегические сессии прошли в 22 муниципалитетах округа. По сути, это были мозговые штурмы, где жители вместе с депутатами, предпринимателями, представителями градообразующих предприятий – решали, что нужно сделать, какие проекты реализовать, какие проблемы решить, чтобы продолжить развитие Югры, обеспечить достойное качество жизни югорчан. 28 августа состоялся региональный форум, где подвели итоги этой большой работы по подготовке Карты развития Югры.

Отвечать на запросы людей

На Карте нет больших или маленьких проектов – все важны, потому что отвечают на конкретные запросы людей, улучшают жизнь отдельных городов, районов и поселков, а значит - всей Югры. Основные направления программы – строительство и ремонт дорог, доступная медицина, благоустроенные дворы и парки, комфортное жилье, возведение школ и детских садов, решение проблем с бездомными животными, обеспечение жителей чистой водой, газификация округа, развитие культурной Карты округа – а значит, и строительство домов культуры, развитие туризма.

Команда Югры ставит своей задачей досрочно завершить адресную программу расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Это 1003 многоквартирных деревянных аварийных домов, в которых проживают 29 700 человек.

Еще одна цель – перевод всех школьников на обучение в одну смену. Для этого Команда Югры продолжит строить новые школы, добиваться открытия учреждений дополнительного образования, создавать условия для разностороннего развития детей.

Обеспечить граждан качественной медицинской помощью – ещё одна первоочередная обязанность. Необходимо привлекать квалифицированные кадры, переоснастить медицинским оборудованием службы родовспоможения и неонатологии.

Последние пять лет прошли в Югре под знаком благоустройства. Запрос жителей - продолжать эту работу, в том числе с использованием механизма инициативного бюджетирования, и это тоже ещё одно приоритетное направление для Команды Югры.

Впрочем, это лишь часть направлений и инициатив, о которых говорили югорчане. Ни одно предложение не останется без внимания Команды Югры.

Брать на себя ответственность

Команда Югры взяла на себя ответственность за реализацию народной программы. Сейчас сбор предложений на Карту развития Югры продолжается. Внести свои идеи можно на интернет-портале Карте развития Югры - картаразвития86.рф. Кандидаты от «Единой России» подчеркивают - мы берем на себя ответственность за реализацию народной программы, а значит - и за развитие нашего округа. «Команда Югры принимает на себя ответственность за реализацию народной программы, – обозначила Наталья Комарова на итоговом форуме «Команда Югры» в Сургуте. – Наш приоритет: работать по принципу «сказали – сделали» и оперативно реагировать на запросы людей. Нам нужны результаты, ответы на вопросы жителей. Команда кандидатов в депутаты всех уровней подтверждает готовность служить югорчанам».

Обязательства по исполнению народной программы – Карты развития Югры – Команда Югры закрепила в специальном документе, общественном договоре. Его подписали на партийной конференции «Единой России» лидеры партийного списка - губернатор Наталья Комарова, председатель Думы Югры Борис Хохряков, председатель комитета по социальной политике Думы Югры Василий Филипенко.

«Общественный договор накладывает дополнительную ответственность на народных избранников перед югорчанами. Мы обязуемся приложить максимум усилий и своих возможностей к осуществлению задуманного. Карта развития Югры – наша общая программа, гарантом выполнения которой будет являться этот общественный договор», – прокомментировал подписание документа депутат думы Югры, член партии «Единая Россия» Василий Филипенко.

Поддержи Команду Югры – Команду Развития

Чтобы реализовать всё задуманное, необходимы доверие и поддержка югорчан. Тысячи жителей стали соавторами Карты Развития Югры. Все инициативы – это вклад в развитие региона. Благодарю каждого за активную позицию, стремление сделать жизнь в муниципалитете, регионе, стране лучше. Для реализации нашей народной программы – Карты Развития Югры - нам необходима ваша поддержка. Поддержите на выборах 17-19 сентября Команду Югры – кандидатов от партии «Единая Россия». Нам важен ваш голос, – обратилась к югорчанам губернатор Югры, лидер партийного списка Наталья Комарова.

Приходите на избирательные участки и поддержите Команду Югры – Команду Развития! Вместе мы продолжим развитие Югры, обеспечим дальнейшее развитие наших городов, районов, поселков, достойное качество жизни югорчан.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»