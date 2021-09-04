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Обзор новостей Сургута за неделю на siapress.ru

​СИА-ПРЕСС WEEKLY. Не сдавайтесь, стройтесь
Фото: siapress.ru, admsurgut.ru, strategy24.ru, instagram.com/filatov_surgut, pixabay.com, Р.Нуриев

Начало сентября — время созидать, решили ньюсмейкеры: оттого в очередном еженедельном обзоре более-менее значимых местных новостей превалирует строительная тема. Подробности? Их есть у меня!

Рекордное количество первоклассников сели за парты сургутских школ

Но сначала — святое: День знаний пришелся на эту неделю, и мы не можем не напомнить вам, что в новом учебном году в сургутских школах — 6900 первоклассников. Буквы алфавита для обозначения классов в некоторых загруженных школах не закончились, но подошли к ранее невиданным рубежам: есть, например, 1 «Т».

Большая часть школьников ныне будут учиться в первую смену — в этом году образовательная сфера достигла показателя 61 процент, к 2025 году планируют добраться до 80 процентов. Ключевой фактор — строительство новых школ. Оно, как известно, ведется по концессии, условия которой четко оговорены…

Стоп. Так строительная тема врывается в чат.

Подрядчик разорвал концессию по школе в 38 микрорайоне Сургута из-за подорожания стройматериалов

Отголоски прошлогоднего скандала донеслись внезапно до нас на этой неделе: подрядчик, который собирался строить школу в 38-м микрорайоне по концессионному соглашению, это самое соглашение расторг. Причина — существенное удорожание проекта. В чем скандал, спросите вы? Напомню, что условия концессии не предполагают изменения стоимости проекта. В прошлом году один из подрядчиков, работающий на школе №9, столкнулся с этой проблемой — мы много писали об этом. О механизме концессии при строительстве школ, кстати, был выпуск «Особого мнения» с журналистом Эдуардом Иваницким: почему застройщики выходят в минус, там подробно объяснено.

...

Сургутян ожидают новые удобства на маршрутах к школам и детским садам

Есть и хорошие новости: шесть убитых межквартальных проездов, ведущих к разным образовательным учреждениям, обновят в этом году. Раньше вопрос стопорил неясный юридический статус этих объектов. Теперь они отошли в собственность муниципалитета, и муниципалитет выделил деньги на ремонт. Ура.

Школа в 33 микрорайоне откроется к Новому году (не учебному)

Еще одна новость в будущем времени, и снова — о строительстве. Долгожданная школа в 33 микрорайоне Сургута откроется к Новому году. Объект во время визита в Сургут посетила лично губернатор Наталья Комарова — в результате пары уточняющих вопросов главы региона на территории школы появится футбольное поле. Царский подарочек!

Обновленный ж/д вокзал в Сургуте будет готов к концу этого года

Еще к концу года обещают сдать обновленный ж/д вокзал, и вот тут «Ура» кричать не хочется вообще. Потому что, напомню, до Нового года остается четыре месяца, и сомнения в том, что строители успеют за это время из находящегося в плачевном состоянии объекта советского модернизма превратить в лубочный хантыйский теремок, крепнут каждый день.

Но помечтать-то хочется! Вот и в правительстве Югры накануне помечт… вернее, определили основные параметры проекта: сургутский железнодорожный вокзал после реконструкции сможет принять до 1,4 тысячи человек, площадь комплекса увеличится до 10,2 тысячи квадратных метров.

В общем, за что купил, за то и продаю: «Сроки завершения строительно-монтажных работ — декабрь этого года», — цитирую Депстрой Югры.

Впрочем, что мешает тому же Депстрою в декабре сказать: «Ну не шшшмагла я, не шшшмагла!»? Ничто не мешает.

Филатов: Набережную СурГУ — не примем

Не смогли нынче подрядчики, которые строят набережную СурГУ. На ней накануне побывал глава Сургута Андрей Филатов, и грянул гром. Он на месте распек представителей застройщика за огромное число откровенного брака и халтуры: плитка сыплется уже сейчас, на 70-процентной готовности объекта, деревянные элементы ломаются, фонари пошатываются, асфальт уложен неряшливо… В таком виде работу принимать не будут, сказал мэр: срочно придется переделывать.

Зам главы по строительству Валерий Фомагин, правда, прогулявшись по соседней многострадальной Центральной площади, вообще высказал опасение, что тут не устранять неполадки нужно, а останавливать проект и переделывать целиком: «Потому что, даже если подрядчик сейчас мобилизуется и все поправит, оно долго не прослужит». Резонно.

Вообще, конечно, место предполагаемого ядра города какое-то… ну не проклятое, но с тяжелой аурой, не находите? Вот сами скажите: сколько раз вы были на новенькой Центральной площади? И что вы там делали? Полагаю, что ответом будет тягостная тишина. Подобная той, что висит в воздухе на этом «месте притяжения» горожан.

Слова Якушева о том, что Сургут может своим решением снизить максимальную этажность домов – почти сенсация

Да, строительная сфера в Сургуте отчаянно нуждается во внимании властей — на неделе мы опубликовали очередной выпуск проекта «О чем говорят?», где обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский обсудили практически сенсационное заявление полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. «Вот что примерно сказал Владимир Якушев, — говорит Щеглов, — ребят, смотрите, вот если вы с сургутянами соберетесь, подумаете хорошенько, обсудите вместе с мэром, вместе с депутатами, вместе с общественностью, вместе с экспертным сообществом, соберетесь, подумаете и решите, что вам нужны дома не выше условно девяти этажей, то вы просто берете, вносите соответствующие правки в градостроительную документацию и не строите дома выше девяти этажей».

В общем, хотите девятиэтажки — бога ради, стройте девятиэтажки. Но нормативы по вводу жилья в городе будьте любезны исполнять!

...

Коллеги позитивно оценили это выступление, а мне вспомнился бессмертный диалог из «12 стульев». Ну, тот, где «А можно утром стулья, вечером деньги? — Можно. Но деньги вперед!»

Это фиаско! Школьные и университетские фейлы редакции ИА СИА-ПРЕСС

Не многовато ли фиаско для одной недели? В самый раз, решили в нашей редакции и добавили обзор школьных и студенческих фейлов — аккурат ко Дню знаний. Вот Самборский делает стремительную научную карьеру, Нуреев получает первый трояк в сессии контрольным выстрелом из автомата, Плескачева и Кожевова взламывают ЕГЭ, у Богдевич зеленеет мозг, а Рожнов приходит на экзамен в шортиках — просто и стильно (комиссия не оценила).

Вспоминаем чудесные годы учебы — и настраиваемся на работу. Но сначала — выходные! Доброго дня!


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Сегодня в 13:19, просмотров: 255, комментариев: 0
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