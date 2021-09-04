Обзор новостей Сургута за неделю на siapress.ru

Начало сентября — время созидать, решили ньюсмейкеры: оттого
в очередном еженедельном обзоре более-менее значимых местных новостей превалирует
строительная тема. Подробности? Их есть у меня!
Рекордное количество первоклассников сели за парты
сургутских школ
Но сначала — святое: День знаний пришелся на эту неделю, и
мы не можем не напомнить вам, что в новом учебном году в сургутских школах —
6900
первоклассников. Буквы алфавита для обозначения классов в некоторых
загруженных школах не закончились, но подошли к ранее невиданным рубежам: есть,
например, 1 «Т».
Большая часть школьников ныне будут учиться в первую смену —
в этом году образовательная сфера
достигла
показателя 61 процент, к 2025 году планируют добраться до 80 процентов. Ключевой
фактор — строительство новых школ. Оно, как известно, ведется по концессии, условия
которой четко оговорены…
Стоп. Так строительная тема врывается в чат.
Подрядчик разорвал концессию по школе в 38 микрорайоне
Сургута из-за подорожания стройматериалов
Отголоски прошлогоднего скандала донеслись внезапно до нас на
этой неделе: подрядчик, который собирался строить школу в 38-м микрорайоне по
концессионному соглашению, это самое соглашение
расторг.
Причина — существенное удорожание проекта. В чем скандал, спросите вы? Напомню,
что условия концессии не предполагают изменения стоимости проекта. В прошлом
году один из подрядчиков, работающий на школе №9, столкнулся
с этой проблемой — мы много писали об этом. О механизме концессии при
строительстве школ, кстати, был выпуск «Особого мнения» с журналистом Эдуардом
Иваницким: почему застройщики выходят в минус, там подробно объяснено. VIDEO
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Сургутян ожидают новые удобства на маршрутах к школам и
детским садам
Есть и хорошие новости: шесть убитых межквартальных
проездов, ведущих к разным образовательным учреждениям,
обновят
в этом году. Раньше вопрос стопорил неясный юридический статус этих объектов.
Теперь они отошли в собственность муниципалитета, и муниципалитет выделил
деньги на ремонт. Ура. Школа в 33 микрорайоне откроется к Новому году (не
учебному)
Еще одна новость в будущем времени, и снова — о строительстве.
Долгожданная школа в 33 микрорайоне Сургута
откроется
к Новому году. Объект во время визита в Сургут посетила лично губернатор
Наталья Комарова — в результате пары уточняющих вопросов главы региона на
территории школы появится футбольное поле. Царский подарочек! Обновленный ж/д вокзал в Сургуте будет готов к концу этого
года
Еще к концу года
обещают
сдать обновленный ж/д вокзал, и вот тут «Ура» кричать не хочется вообще. Потому
что, напомню, до Нового года остается четыре месяца, и сомнения в том, что
строители успеют за это время из находящегося в плачевном состоянии объекта советского модернизма превратить в лубочный хантыйский теремок, крепнут каждый
день.
Но помечтать-то хочется! Вот и в правительстве Югры накануне помечт…
вернее,
определили
основные параметры проекта: сургутский железнодорожный вокзал после
реконструкции сможет принять до 1,4 тысячи человек, площадь комплекса увеличится до
10,2 тысячи квадратных метров.
В общем, за что купил, за то и продаю:
«Сроки завершения строительно-монтажных
работ — декабрь этого года», — цитирую Депстрой Югры.
Впрочем, что мешает тому
же Депстрою в декабре сказать:
«Ну не шшшмагла я, не шшшмагла!»? Ничто не
мешает. Филатов: Набережную СурГУ — не примем
Не смогли нынче подрядчики, которые строят набережную СурГУ.
На ней накануне
побывал
глава Сургута Андрей Филатов, и грянул гром. Он на месте распек представителей застройщика
за огромное число откровенного брака и халтуры: плитка сыплется уже сейчас, на
70-процентной готовности объекта, деревянные элементы ломаются, фонари
пошатываются, асфальт уложен неряшливо… В таком виде работу принимать не будут,
сказал мэр: срочно придется переделывать.
Зам главы по строительству
Валерий
Фомагин, правда, прогулявшись по соседней многострадальной Центральной площади,
вообще высказал опасение, что тут не устранять неполадки нужно, а останавливать
проект и переделывать целиком: «Потому что, даже если подрядчик сейчас
мобилизуется и все поправит, оно долго не прослужит». Резонно.
Вообще, конечно, место предполагаемого ядра города какое-то…
ну не проклятое, но с тяжелой аурой, не находите? Вот сами скажите: сколько раз
вы были на новенькой Центральной площади? И что вы там делали? Полагаю, что
ответом будет тягостная тишина. Подобная той, что висит в воздухе на этом «месте
притяжения» горожан.
Слова Якушева о том, что Сургут может своим решением
снизить максимальную этажность домов – почти сенсация
Да, строительная сфера в Сургуте отчаянно нуждается во
внимании властей — на неделе мы опубликовали очередной выпуск проекта «О чем
говорят?», где обозреватель siapress.ru
Дмитрий Щеглов и издатель
газеты «Новый Город» Тарас Самборский обсудили практически сенсационное
заявление полпреда президента в УрФО
Владимира Якушева. «Вот что примерно сказал Владимир Якушев, — говорит
Щеглов, — ребят, смотрите, вот если вы с сургутянами соберетесь, подумаете
хорошенько, обсудите вместе с мэром, вместе с депутатами, вместе с
общественностью, вместе с экспертным сообществом, соберетесь, подумаете и
решите, что вам нужны дома не выше условно девяти этажей, то вы просто берете,
вносите соответствующие правки в градостроительную документацию и не строите
дома выше девяти этажей».
В общем, хотите девятиэтажки — бога ради, стройте
девятиэтажки. Но нормативы по вводу жилья в городе будьте любезны исполнять!
VIDEO
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Коллеги позитивно оценили это выступление, а мне вспомнился
бессмертный диалог из «12 стульев». Ну, тот, где
«А можно утром стулья, вечером
деньги? — Можно. Но деньги вперед!» Это фиаско! Школьные и университетские фейлы редакции ИА
СИА-ПРЕСС
Не многовато ли фиаско для одной недели? В самый раз, решили
в нашей редакции и добавили
обзор
школьных и студенческих фейлов — аккурат ко Дню знаний. Вот Самборский делает
стремительную научную карьеру, Нуреев получает первый трояк в сессии
контрольным выстрелом из автомата, Плескачева и Кожевова взламывают ЕГЭ, у
Богдевич зеленеет мозг, а Рожнов приходит на экзамен в шортиках — просто и
стильно (комиссия не оценила).
Вспоминаем чудесные годы учебы — и настраиваемся
на работу. Но сначала — выходные! Доброго дня!