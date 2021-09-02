Как и зачем Сургуту нужно снизить предельную этажность домов

Сургут вполне может принять решение и снизить предельную этажность новостроек. Об этом в интервью СИА-ПРЕСС сказал полпред президента в УрФО и бывший министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Это заявление обсудили ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский. Главная мысль в том, что это решение нужно принимать, ограничивать предельную высотность максимум 16 этажами и в дальнейшем развивать город правильным образом.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят», мы продолжаем. В первом эпизоде на этой неделе мы обсудили выборы, накачку «Единой России» пиаровскую и вообще общую ситуацию, что там происходит, какие стоят цели и задачи, как они ее будут достигаться или не достигаться — как повезет.

Сейчас про нашу любимую тему — про этажность домов, предельную, которая в Сургуте есть. Предыстория такая: мы задавали эти вопросы про этажность домов и Андрею Филатову. Тарас спрашивал его в своем эфире на онлайн-конференции в Сургуте. Я буквально несколько дней назад задал этот вопрос полпреду в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву. И вот что примерно сказал Владимир Якушев: ребят, смотрите, вот если вы с сургутянами соберетесь, подумаете хорошенько, обсудите вместе с мэром, вместе с депутатами, вместе с общественностью, вместе с экспертным сообществом, соберетесь, подумаете и решите, что вам нужны дома не выше условно девяти этажей, то вы просто берете, вносите соответствующие правки в градостроительную документацию и не строите дома выше девяти этажей. Все, вот вам вся ваша история. Главное вы учтите, что вам нужно сдавать ваши искомые…300-400 тысяч (сейчас я не знаю, какой там норматив стоит для Сургута, где-то между 300 и 400). То есть вы должны свои нормативы вырабатывать, но строить можете что хотите: хоть ИЖС, хоть девятиэтажки, все что угодно.

Как мы можем политически экспертное и в прочих плоскостях оценить такое высказывание от Владимира Якушева?

Тарас Самборский: Мне кажется, данное заявление не подготовлено, а вырвано чистосердечно у бывшего министра строительства и нынешнего нашего полпреда, где-то находится на грани сенсационного признания, потому что региональные чиновники (особенно муниципальные чиновники) просто не хотят, отказываются думать на эту тему. Мы сто лет пишем о проблеме высотных регламентов, в частности, в Сургуте, но если брать шире, то, конечно же, и в Югре, и в стране. Многие журналисты и блогеры, которые занимаются архитектурной темой от Ревзина до того же Варламова, они об этом очень много говорят: о том, что высотный регламент должен быть применен в каждом субъекте Российской Федерации, в каждом муниципалитете и приведен к тем нормам, которые успешно апробированы цивилизованными странами на протяжении последних 20-30 лет, внедрены и показывают отличный урбанистический, если можно так сказать, результат.

Д.Щ.: Ну это сколько примерно этажей, если так говорить?

Т.С.: Я могу сейчас говорить только о своем мнении: я за то, чтобы в крупных городах, к каким относится Сургут, Нижневартовск, максимальная высотность не превышала 12-может быть 16 этажей. И то 16 — настолько это все избыточно.

Д.Щ.: Я жил когда в Тюмени, я жил в районе, в котором было 14 этажей максимум. И, в принципе, мне это казалось прилично, это было нормально.

Т.С.: Я хочу так сказать, как это строится… давайте возьмем Восточную Европу, потому что Восточная Европа, то бишь бывшая Германская Демократическая Республика, вся Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария в меньшей степени… ну достаточно этих стран, которые перечислил… вот эта вся территория бывшего социалистического лагеря очень похожа на Советский Союз: экономические принципы были у нас общие, города все были изуродованы одинаково вот этой архитектурой, при этом там не было высотного строительства, того, которое ведется последние 30 лет в России.

Так вот, опыт этих стран интересен тем, как они выходили из тяжелейшего коммунального кризиса, жилищного кризиса, потому что жилфонд был безобразный, коммунальная система развалена и этим странам точно также как и России необходимо было строить — много, быстро, безусловно дешево, при этом, чтобы это все не разваливалось. Существуют вообще основных четыре типа строительства жилья при возведении и принцип очень простой: от окраин, от низких окраин мы приближаемся к высокому центру.

Еще раз: мы говорим о городах крупных, о городах в которых несколько сот тысяч до миллиона и выше жителей. То есть мы говорим о мегаполисах, к каковым относятся как минимум два города в Югре. Вокруг городов индивидуальное жилищное строительство — это поселки, малоэтажные, где высота домов два-три этажа максимум, организованные поселки.

Что под организацией имеется в виду? Власти проводят туда транспортную и коммунальную инфраструктуру, и кто был за границей, он имел возможность наблюдать, как строительство жилья ведется на участках разработанных, огороженных, перед которым стоит уже столбик с коммуникациями, с водой, с газом, с электросчетчиками. К нему уже подведена дорога общая на этот поселок. Вот так вот строится во всем мире частное жилье вокруг городов.

Д.Щ.: Вот под Тюменью такая стройка активно идет, например.

Т.С.: Конечно, что подтверждает разумность тезиса Якушева, что это возможно. Под любым городом крупным такая стройка идет, заметим, — не под Сургутом. Если, конечно, не брать в расчет совершенно уже какие-то уродливые формы, когда… тут я ехал в сторону Нижневартовска, и где-то там уже на каком-то 20-30 километре просто в тайге вырублено несколько гектаров и опять строится под видом дачного какого-то поселка — коттеджный поселок. Какая там инфраструктура? Там нет ничего вокруг, никакой социалки, ни дорог, ни воды, ничего просто нет — это вот варварский подход.

Тюмень, Екатеринбург, Москва безусловно… я не знаю… Белгород, Сочи… ну очень многие города российские эту политику вполне себе успешно осуществляют многие годы. Дальше уже окраины городов — это те же частные дома, это такие вилловые кварталы, это, конечно более развитая инфраструктура, это уже городская инфраструктура, с городским транспортом, с городской сетью медицинских услуг, школ и так далее, и тому подобное, с магазинами. И уже более плотная застройка, там эти таунхаусы появляются. И наконец на территории городов строятся везде жилищные комплексы — только не надо думать, что такие жилищные комплексы, как у нас, какое-нибудь «Возрождение», например, монстр стоит; нет, жилищный комплекс — это как раз то, где ты жил, как ты говоришь в Тюмени, — это разноэтажная стройка, это несколько корпусов от четырех этажей до девяти, до 12.

Причем принцип очень простой: чем ниже этажность, тем площадь застроенная данного корпуса выше; чем выше этажность, тем застраиваемая площадь ниже. Хочешь построить свечку? На тебе 30 на 30 метров, вот тут ты построишь один корпус, но у тебя не будет тут стоять очередной муравейник. Таким образом обеспечивается очень свободное пространство между вот этими корпусами и сам по себе этот жилищный комплекс интегрируется в общее городское пространство. То есть к нему есть дороги, у него организованы внутриквартальные проезды, внутриквартальные парковки, ну и вся прочая инфраструктура… какие-то площадки и так далее, и тому подобное. Вот и все.

Ну и наконец, если уж очень невтерпеж строить высотки, то в нормальных городах появляются высотные небоскребные всякие такие проекты, но это жилье премиум-класса, оно ориентировано на совершенно конкретный сегмент покупателей. Яркий пример, пожалуйста, Москва-сити в Москве, если про нашу страну говорить. Ближайшее к нам что там? В Екатеринбурге «Высоцкий». Там второй небоскреб строят, это скорее ошибка градостроительная, но тем не менее, как пример можно привести. Ну и наконец точечная застройка — действительно, в городах существует необходимость реновации каких-то районов, как правило, это промышленные районы или это районы совсем уже откровенно ужасные…

Д.Щ.: Ты просто сказал точечная, вторичная, наверно, ты имел в виду.

Т.С.: Ну она точечная. Хорошо, давай назовем вторичная.

Д.Щ.: Вторичное освоение называется.

Т.С.: Ну она же точечная, потому что возьми там в Сургуте улицу Марии Поливановой или… ты, по-моему, писал, целый микрорайон «Строитель» — это же совершенно прекрасный пример успешной реновации территории, когда старые деревяшки сносятся, вот эти барачного типа, и на их месте не более высокой этажности строятся современные уютные малоквартирные дома. В общем-то, это точечная застройка, потому что ты должен войти во внутрь сформировавшегося уже квартала, у тебя не комплексная застройка, и там как-то изгаляться строить.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: Такие проекты есть, такие достаточно тоже единичные строения, это дорогие квартиры, это дорогая недвижимость и умные власти они способствуют девелоперам в осуществлении таких проектов. Умные — повторю.

То есть когда хочешь снести памятник архитектуры и влупить там какой-то дом — это преступление. А когда улица Марии Поливановой… на месте этих домиков строятся не вот эти вот 30-этажки очередные какие-то кошмарные, без дворов, без всего, — а строятся двух-трех-четырехэтажные приличные многоквартирные дома, то это хорошо. Это нормальный эконом-класс. И вот таким образом в современных городах сегментируется рынок жилья.

А что мы наблюдаем в Сургуте? Мы наблюдаем абсолютно монопольный подход к решению вот этого вопроса, стройка ведется самым варварским образом, с вырубкой всего, чего только можно, всех лесов, с созданием на месте малоэтажной застройки высокоэтажной застройки с ухудшением и уплотнением всей внутриквартальной инфраструктуры. Подобное строительство не развивает город как город, то есть это просто абсолютно жесткая посадка больших жилищных комплексов на минимальную территорию со всеми вытекающими отсюда процессами.

Я напомню, как в Сургуте начали появляться муравейники 30-этажные, ведь к Дмитрию Попову приносили проекты… первоначально та же компания «Сибпромстрой» не собиралась строить 30-этажки. Речь шла действительно о домах до 12 этажей, 16 этажей, может быть. Но в процессе прохождения документов по администрации города Сургута, эти дома выросли просто в два раза по этажам. Что, «Сибпромстрою» плохо, что ли? Да прекрасно. Или «Северстрою»…ну прекрасно. Они занимаются, в конце концов, коммерческой деятельностью, а вот администрация города обязана была этот процесс отрегулировать таким образом, чтобы в Сургуте не возник, например, 38-й микрорайон.

Может быть, власти решили проблему по переселению каких-то очередников, но они же создали множество других проблем, которые уходят своей нерешенностью на поколения вперед. Я просто не представляю, как можно с тем контингентом, который живет, например, в этих домах за «Аурой», что можно с этим контингентом делать, как выстраивать какие-то отношения, как можно этих жителей убедить в том, что они должны содержать свои дворовые территории — у меня на это нет никакого ответа.

Д.Щ.: Убедить их, может быть, и можно — механику продумать невозможно. Там когда тысяча квартир в доме, как ты проведешь хоть какое-то собрание жильцов, хоть как-то организуешь управление своим имуществом? Если, конечно, там не придут какие-нибудь московские технологии, которые только начинают обкатываться: «Электронный дом» — когда собрания проходят как бы в телефоне. Это единственный шанс, хоть какой-то, но, в общем, это пока действительно тяжелая история.

Т.С.: Нет, жилищные комплексы многоэтажные и в которых более 300 квартир — они не работают вообще. То есть просто надо забыть о том, что эти жильцы смогут содержать свою территорию, что эти дома будут в правильном порядке, что там будет все нормально с парковками, что там все будет все нормально с проездом автомобилей, этого просто не будет.

Это мир прошел, Америка сносит города. Города сносит просто, которые она так же понастроила, потому что точно так же надо было расселять людей. Сначала власти придумывают себе проблему — «Нам надо расселить людей», а потом начинают самым каким-то невероятным образом эту проблему закрывать, и вот когда я спрашивал Андрея Филатова об этом, он тоже согласился: «Да, конечно, я за регламент строительный с более низкой застройкой, с более низкой этажностью, но куда нам позвольте девать вот этих всех нуждающихся очередников?» Просто у меня уже не хватало времени на дискуссию, но я очень хотел продолжить наш разговор: «Ну так, пожалуйста, возьмите вот эту свечку, положите ее на ребро, разредите на несколько частей, и вот вам тот же самый строительный объем, но с архитектурной и градостроительной точки зрения вы получаете совершенно иную территорию. Вы получаете людей, где соседи знают друг друга, где у них есть социальные коммуникации, где люди не заезжают во двор с бейсбольной битой, потому что надо приготовиться, поймать парковку или оттарабанить кого-нибудь, кто к тебе напротив едет, а у тебя одностороннее движение во дворе». Это все серьезнейшая проблема, которую власти что Сургута, что Вартовска, что многих других городов будут в ближайшую тридцатилетку решать изо дня в день.

Д.Щ.: Ладно, давайте просмотрим… Эта тема, конечно же, очень долгая, очень продолжительна,я и я думаю, что обсуждение актуализации генплана у нас будет еще идти с упоминанием этой истории по этажности. Мы еще будем кучу раз обсуждать и с главой, с депутатами, и с сургутянами, и со всеми подряд. Так что эта тема у нас еще будет и будет.

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Т.С.: Спасибо всем, друзья. Пока подписывайтесь на наш телеграм-канал, YouTube-канал siapress.ru.