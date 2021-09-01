Политический расклад в Сургуте за три недели до выборов

Сургут и Югра все сильнее погружаются в предвыборную суету. За несколько дней в округ приехали полпред президента в УрФО Владимир Якушев и один из самых известных врачей современной России, руководитель главного ковидного госпиталя страны в Коммунарке Денис Проценко. Является ли это попыткой вытянуть падающие рейтинги «Единой России» или просто активная кампания, которую ведет партия власти? Об этом рассуждали ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Здраствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский на связи — издатель газеты «Новый Город». Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, и привет всем, друзья.

Д.Щ.: Поехали, обсудим то, что было интересное. Так или иначе, у нас сегодняшние темы будут крутиться вокруг самого важного политического события, которое прошло в Югре, — это визит полномоченного представителя президента Владимира Якушева. Он приехал на два дня, может быть, даже больше. Он встречался с Владимиром Богдановым, он встречался с местным истеблишментом, они обсуждали выборы, он дал интервью СИА-ПРЕСС, что станет одной из тем нашего разговора в эпизоде «О чем говорят». При этом у нас на следующий же день буквально после визита Владимира Якушева приехал Денис Проценко — это главный врач Коммунарки, он из главных борцов против коронавируса на месте в Москве. В общем, накачивается активно предвыборная повестка так называемыми лидерами общественного мнения.

Какие выводы мы можем из этого сделать? Югра в этом плане находится в каком-то привилегированном положении или везде все это дело происходит и у нас сейчас эти люди везде будут кататься и везде радовать своим присутствием и каким-то образом агитировать по поводу выборов?

Т.С.: Мне кажется, что «Единая Россия» ведет свою избирательную кампанию — причем не эту, а каждый раз — достаточно классическим способом, так же как это делают крупные политические партии в других странах. Здесь мы имеем дело не с аналогом развитой демократии, а с типичным российским подражательством и копированием. Просто «Единая Россия» — богатая партия, а любая богатая партия… я не знаю, в Америке какая партия насобирала больше денег, у той и кампания ярче: денег больше у республиканцев — вот они скупают все медиа, покупают ролики и рекламные возможности где только можно, покупают концерты, артистов, поп-индустрию и так далее; больше денег у демократов — соответственно, мы наблюдаем у них какие-то яркие процессы избирательные. А поскольку «Единая Россия» — это партия чиновников, партия госкорпораций, партия бюджета, то денег у нее, конечно, много очень и уж явно больше чем у остальных участников нынешней избирательной кампании.

Д.Щ.: Вместе взятых, я бы даже сказал.

Т.С.: Вот что мы наблюдаем. Поэтому никакой проблемы нет в том, что полпред Уральского федерального округа может три дня тусить в Сургуте при том уровне занятости его распорядка, который мы себе представляем.

Д.Щ.: Он сейчас в отпуске формально, то есть для доведения кампании. То есть как полпред он вроде не функционирует.

Т.С.: Ну это еще один такой изыск российской избирательной кампании. Опять-таки на том же Западе действующие политики имеют право вести свою избирательную кампанию… просто это логично, они не могут не выполнять свои должностные функции… ну, другая история.

То есть «Единая Россия», безусловно, активнее других формальных и неформальных партий, других входящих будь то в легальную позицию или непримиримую позицию игроков, вот мы это и наблюдаем — у нее больше ресурсов. Большинство — да не большинство, а все проекты в любом субъекте федерации — бюджетоемкие, осуществляются под контролем губернаторов и мэров, то бишь членов партии «Единая Россия». Вот они ездят и под видом исполнения каких-то наказов избирателя на самом деле осуществляет свою текущую чиновничью работу, тут нечему удивляться.

Но я хочу сказать, что действительно каждый избирательный процесс как-то наших чиновников активизирует на такие достаточно приятные населению вещи: ну вот Путин раздает сейчас опять по десять тысяч сейчас опять бюджетникам, пенсионерам, военным по 15 тысяч. У нас выборы сопровождаются такими приятными моментами от партии «Единая Россия».

При этом… мы это обсуждали, по-моему, внутри редакции, кто-то из комментаторов обозлился на нас: «Чего это вы топите за «Единую Россию», берете у них интервью, ни одного оппозиционера вы не приглашаете». По-моему, Юра Нуреев, наш главный редактор, ответил этим комментаторам, и это правда: все представители не от «Единой России» в частном порядке, в личном порядке или официальном порядке нами регулярно приглашаются на эфиры, на интервью, на разговоры. Я хочу сказать, что в 95 процентах случаев люди закрываются. Они находят любой предлог не прийти к нам на разговор. Причем мы не берем за это деньги. Все гости, которых наша аудитория могла наблюдать на портале siapress.ru за этот год хотя бы — это бесплатно приглашенные нами собеседники.

И вот почему-то мэры, губернаторы, полпреды откликаются на достаточно тривиальную просьбу нашей редакции об интервью оперативно, четко идут и разговаривают — находят формат для бесед. А вот представители других партий каким-то образом сливаются.

Вот это мое наблюдение, тоже оно интересно: почему «Единая Россия» при всей абсолютной монополистичности на политическом поле не пренебрегает возможностью лишний раз заявиться, высказаться, ответить на вопросы, в том числе на вопросы нелицеприятные и неподготовленные, п вот представители других партий этой возможностью не хотят активно пользоваться. Это интересное наблюдение.

Д.Щ.: Пожелаем им, конечно, почаще пользоваться такой опцией. Давай еще немножко к выборам. Нет ли подозрения, может быть, даже оправданного подозрения, в том, что пиар-активность, пиар-накачка Сургута и Югры от партии власти есть свидетельство того, что у нее с рейтингом-то все не очень хорошо и нужно его немножко подбодрить перед выборами, потому что списки-то тоже надо выиграть? Одномандатники, предположим, где-то сильные выставлены, действительно объективно сильные, действительно с ними ничего попишешь с точки зрения борьбы. А вот со списками, где люди будут голосовать не за персоналии, а за бренды политические — там совсем другое дело, там могут пойти просадки.

Т.С.: Нет, статистика же утверждает и официально, и Левада…

Д.Щ.: Левада — иностранный агент, нужно об этом сказать. Признан иностранным агентом.

Т.С.: Хорошо, мы укажем это. В любом случае, отечественная социология утверждает, что рейтинг «Единой России» планомерно снижается, он какой-то невысокий, при этом, конечно же, самый высокий по сравнению с другими партиями, мы тоже должны подчеркнуть объективности ради. Рейтинг Владимира Путина снизился на десять ставок за последние три месяца. Ну снижается, то есть какие-то процессы, которые видимо говорят о том, что люди устают от действующей власти, а может быть, это сезонные процессы, может быть, люди устали от ковида и не знают, куда выплеснуть свои эти недовольства.

Еще раз: партия власти при любом режиме, в любой ситуации всегда мобилизуется на выборы. А что, в бытность Советского Союза КПСС так же не мобилизовывала все и вся от гигантских партийных форумов, партийных съездов до раздачи пирожков почти бесплатных на избирательных участках?

Д.Щ.: Это да.

Т.С.: Для меня вся эта суета предвыборная не кажется чем-то особенным и необычным. Все вполне себе традиционно. Центральное руководство партии или страны ставит задачу перед губернаторами по определенным процентам. Там сколько? 50 должно быть явки…

Д.Щ.: 45 явки и 45 за «Единую Россию» по спискам.

Т.С.: Видишь, немножко более трезво власти относятся к этим цифрам, потому что еще недавно, пару месяцев назад, цифры были на несколько пунктов выше. Значит понимают, что реальная избирательная ситуация отличается от их сладких политических снов. Но тем не менее это выборы, всегда выборы сопровождаются активностью. Партия ставит задачу перед губернаторами несчастными, которым надо не в осенне-зимний период входить, а организовывать выборы и явки. Кто-то провалит, кто-то переусердствует со 115 процентами традиционно.

Мне кажется, вообще ничего не надо ждать необычного от этой избирательной кампании. Просто ничего не надо ждать. Глубинно вероятно выборы покажут какие-то серьезные проблемы власти, но это будет на уровне ситуативной комнаты в Кремле и не больше, я вот уверен. То есть это все ляжет в секретные донесение, а общество так и не узнает кто и как проголосовал.

Д.Щ.: То есть ты как думаешь сам, в автономном округе у нас будет вот этот 40-45 достигнут?

Т.С.: Да все у нас прекрасно, пока Владимир Леонидович Богданов здесь с нами, все будет хорошо у «Единой России», это же понятно.

Д.Щ.: То есть не зря Владимир Владимирович с Владимиром Леонидовичем поговорили, скорее всего. Каким-то образом это отразится и на предвыборных процессах и том, что будет там продолжаться. Я просто от себя немножко добавлю, что, конечно, как и любая автократия, в России довольно специфическая задача стоит перед руководством политическим. Потому что нужно одновременно показывать явку для того, чтобы выборы выглядели внешне как-то более легитимными и одновременно показывать результат за партию власти, для того, чтобы получить как можно больше мандатов и вообще задача генеральная — конституционное большинство в Государственной думе, 301 мандат минимум.

Так вот и значит, проблема в том, что чем больше явка, тем меньше процент партии власти — это статистика такая. Имеется в виду, что если речь идет о наблюдаемых, честных нормальных участках, где сидят наблюдатели, где они не дают ничего подрисовать. Так-то явка может быть 90 и за партию власти будет 90 — понятно, каким образом это достигается. А вот есть статистика, что там, где проводят всякие лотереи, где проводят всякие викторины и прочие стимулирующие к участию в выборах мероприятия, если там опять же все в порядке с наблюдением и там более-менее чистые результаты, то там выясняется, что явка повышается, а процент за «Единую Россию» понижается. Такая вот парадоксальная и сложная ситуация, из которой выпутываться приходится нашему политическому менеджменту, в чем мы ему ни капельки не посочувствуем: они прекрасно знали на что идут.

Т.С.: Мне кажется, ты такой интересный рассказ рассказал, то есть это творческие парни все, они изобретательны. Им надо совершать какие-то математические, акробатические просто кульбиты и поэтому… с какими творческими людьми мы имеем дело. Только я не понял, а что, разве нас не спасут пеньки? Почему вот так вот все напряжены?

Д.Щ.: Нет, пеньков не будет в этом году. Будет три дня голосования. Вот они-то, может, и спасут, если опять же будут круглосуточные наблюдения за тем, что происходит в ночи с этими самыми бюллетенями, которые закрыты в каких-то сейф-пакетах и лежат там, и ключи находятся только у председателей местной избирательной комиссии, которому мы, конечно же, очень сильно верим.

Кроме шуток — в Сургуте-то мы еще верим, а вот другим… Сургут вообще показывает очень-очень хорошую чистоту выборов, сплюнуть хочется, чтобы не сглазить. Но вот много где такого нет, будет откровенны. Три дня — да, три дня спасут, очень сильно помогут.

Ладно будем заканчивать этот эпизод. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, смотрите нас там и на siapress.ru непосредственно. Следующий эпизод будет посвящен этажности домов в Сургуте. Это очень интересная тема, которую для нас прокомментировал бывший министр строительства и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, так что пойдите посмотрите, там тоже будет любопытно.