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​Владимир Жириновский: Цель ЛДПР - благополучие каждого

Как ЛДПР оценивает ситуацию в стране сегодня

​Владимир Жириновский: Цель ЛДПР - благополучие каждого
Фото: ЛДПР

В стране застой, а не стабильность

Как ЛДПР оценивает сегодняшнюю ситуацию в стране?

Мы считаем, что Россией опять погружается в застой. Государство не справляется с взятыми на себя социальными обязательствами. Оно слабеет. Ему требуется помощь.

Среднегодовые темпы роста экономики уже более 10 лет не превышают 1%. В СССР, в годы застоя экономика росла быстрее - 1,5-2% в год. При этом реальная инфляция в России составляет 16%, а не 6-8%, о которой говорит нам официальная статистика.

Тормозится выполнение национальных проектов.

Государство практически отказалось от всех своих социальных обязательств: в образовании, в здравоохранении, в культуре, в социальной сфере. Все переводится в коммерческую плоскость.

700 000 (Семьсот тысяч) жизней – это цена, которую уже заплатил наш народ, наша страна в борьбе с пандемией в прошлом году, после оптимизации здравоохранения.

Провалена пенсионная реформа – возраст подняли, а пенсия падает. Еще несколько лет такого развития, и можно будет ставить крест не только на сегодняшних, но и завтрашних пенсионерах.

Все эти экономические неурядицы привели к тому, что, несмотря на растущие мировые цены на нефть и газ, уровень жизни людей снижается.

В первом квартале 2021 года, реальные доходы населения в целом по России по сравнению с прошлым годом сократились почти на 4%. В Югре и в Тюменской области -на 3,2%. В стране за официальной чертой бедности проживает порядка 12% россиян. В той же Тюменской области 15,8% населения живет за чертой бедности и крайней бедности, в Югре – 9,3%, а на Ямале – 5,6%

Уже не спасают периодически проводимые государством «повышения» зарплат и пенсий, потому что эти повышения немедленно «разбиваются» о высокий уровень инфляции и рост цен.

По итогам июня инфляция достигла 6,6% в годовом выражении - худший показатель с 2015 года. И это не предел. Если посмотреть не на среднюю цифру, а на данные по товарам и секторам, то волосы вообще дыбом встают. С начала 2021 года курица подорожала на 15%, гречка на 9%, картофель на 90% (!), морковь на 147% (!!). Ну и так далее.

Зато в геометрической прогрессии растут доходы олигархов, растет число чиновничества, их зарплаты, их социальные льготы.

Разрыв доходов между богатыми и бедными в 2020 году достиг ужасающе цифры – 16 раз. В стране почти 20 миллионов официально бедных, голодающих людей.

Страна всё больше делится на два лагеря — большинство честное, но бедное и избранные, которые получают всё от восстановления экономики.

Именно их интересы сегодня и защищает партия власти, которая изо всех сил стремится получить от нас с вами еще один кредит доверия на ближайшие пять лет.

Решения принимаются в интересах избранных

Что же происходит? Почему великая страна, уже который год не может встать на уверенный курс развития?

На мой взгляд, причина в том социальном противоречии, которое сложилось в России, а за последнее время приобрело доминирующий характер.

Это противоречие между коррумпированной чиновничьей властью и интересами всего остального народа.

Распад Советского Союза, а затем кавалерийские темпы «капитализации» России привели к появлению в нашей стране значительной прослойки населения, основной доход которой составляют нетрудовые накопления. Тяга к «легким деньгам» оказалась настолько заразительной, что как раковая опухоль стала пожирать все большее и большее число наших сограждан.

И в первую очередь этой болезнью оказались поражены люди, которые должны были стоять на защите основ государства и его интересов.

Сегодня, при достаточно скромной официальной заработной плате, реальные доходы некоторых высокопоставленных чиновников позволяют им входить в сотню самых богатых людей.

Эта позиция власти передается и бизнесу. В российской экономике сложилось реальная система, когда топ-менеджеры государственных компаний становятся богатейшими людьми не за счет своего ума или таланта, а за счет всякого рода финансовых и организационных схем, которые весьма выборочно пресекаются государством.

Ни для кого не секрет, что самыми успешными предприятиями в регионах являются те, кто «работает» с бюджетными деньгами. При этом, и прокуратура, и высшее руководство государства знают, что ежегодно бюджет страны разворовывается не менее, чем на треть.

Знают, а совладать не могут.

Россия уже который год подряд «бьёт» все мировые рекорды по количеству производимых в ней миллиардеров.

Но самое отвратительное заключается в том, что эта прослойка «хозяев жизни», принадлежащая, как правило, к партии власти, не просто обеспечивает собственное благополучие, но и пытается насаждать соответствующие моральные нормы остальному населению.

Результат всего этого – изменение сознания, пересмотр ценностей.

И вот уже тысячи молодых людей стараются выбрать для себя не профессию строителя или врача, а всеми правдами и неправдами устроиться на работу в государственное учреждение. Потому что только там, в бюджетной сфере, можно сделать карьеру и стать одним из тех, кто сегодня формирует правила игры, а, значит, жизни.

Страшная реальность, губительная для России.

ЛДПР о таком развитии событий предупреждала еще тридцать лет назад. И все эти тридцать лет боролась с ростками вот такого потребительского отношения к стране, государству, личности.

За десятку скупают голоса

Сегодня правящая партия опять настойчиво предлагает населению поддержать существующий порядок.

С особым цинизмом жителей страны покупают: вы отдаете нам свой голос, а мы вам за это по 10 000 рублей дадим.

Вот и вынуждены, порядочные, в общем–то, люди идти на сделку с собственной совестью и агитировать, обманывать, голосовать…

Нас пытаются убедить в том, что другого порядка вещей в природе не существует. И те, кто этот, другой порядок, предлагает, - посягают на самое святое завоевание последних лет – стабильность.

Как будто она, эта стабильность, была.

Честный, не воруешь, За ЛДПР!

Благодаря этой стабильности, уже в ближайшее время в стране наступит экономический и социальный хаос.

Этого нельзя допустить. Нельзя допустить дальнейшего унижения русского народа. Нельзя его ставить на грань выживания в интересах чиновничьей и олигархической верхушки.

Именно с такой задачей выходит ЛДПР на выборы 19 сентября.

Только ЛДПР и только при поддержке народа сможет поставить надежные барьеры защиты наживе чиновников и олигархов; укрепить государство; защитить людей от произвола.

17,18, 19 сентября ЗА ЛДПР! ЗА Благополучие каждого, а не избранных.

«Изготовитель агитационного материала: «Избирательное объединение Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России», юридический адрес 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, кор. А, ИНН:8603106883, дата изготовления: 25.08.2021г, тираж 1 экз., заказ указанных агитационных материалов произведен Избирательным объединением Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России». Размещение оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по выборам в Думу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры седьмого созыва.


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Сегодня в 08:23, просмотров: 417, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 11:27
Типичная критика правящей партии ЕР. Мол все плохо, только мы спасители Отечества и народа. Но вся это риторика перечёркивается одним словом- ФУРГАЛ.

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