Обзор новостей Сургута за неделю на siapress.ru

Последняя неделя лета сенсационных новостей не подкинула: вероятно, все слишком заняты подготовкой своих чад к новому учебному году. Тем не менее, на еженедельный обзор СИА-ПРЕСС WEEKLY мы кое-что собрали.

Владимир Якушев в Сургуте

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев приехал в Сургут и нашел время, чтобы заглянуть в онлайн-студию siapress.ru. О чем он беседовал с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым — смотрите прямо здесь. Скоро и стенограмму покажем.

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Наталья Комарова в Сургуте

Губернатор Наталья Комарова на неделе тоже работала в Сургуте (это не новость, глава региона часто у нас бывает) — и встретилась с журналистами и блогерами (а вот с этого момента поподробнее). В ходе разговора коснулись нескольких тем, которые интересны горожанам.

«Когда практически 10 километров между границами – это по сути уже слившиеся населенные пункты в одной инфраструктуре».

Так губернатор прокомментировала вопрос обозревателя siapress.ru Дмитрия Щеглова о перспективе создания агломераций на территории Югры. Самый яркий пример таковой — Сургут и Сургутский район. То есть, судя по ответу Комаровой, это уже случилось? Как же мы все пропустили?!

Агломераций в Югре пока не будет. И вот почему

…Нет, не пропустили. Вот вам сургутский политолог Никита Силин сейчас все объяснит: то, что губернатор довольно обтекаемо ответила на вопрос об агломерации, можно связать с надвигающимися выборами. «Вряд ли это разумный ход — начинать разъяснительную работу с электоратом про новое объединение регионов и в то же время агитировать на голосование. Слишком много всего и сразу. Так что ждем первых сессий нового парламента по теме», — говорит спикер.

В Югре готовы к началу строительства второго моста в районе Сургута

Еще одна тема, которую подняли в ходе пресс-конференции главы региона, — строительство второго моста через Обь в районе ГРЭСовского водохранилища. Оказалось, и тут мы едва не пропустили важное событие: по словам Комаровой, возведение начнется уже в этом году. «Проектно-сметная документация разработана, и до конца августа мы должны получить заключение, — говорит губернатор. — В бюджете текущего года заложили средства для строительства. В течение двух-трех месяцев будет принято решение о том, каким образом будет осуществляться механизм реализации проекта, и то, как в нем будет участвовать правительство РФ».

Что еще обсуждали журналисты на встрече с Комаровой? Инвестиции, разогрев рынка жилья, мечты об НТЦ… Большой разбор — в материале Василия Мирского.

НТЦ на горизонте: в 2022 году в пойме реки начнутся первые работы

Отдельной строкой упомянем строительство Научно-технического центра в пойме Оби: планы обсудили не только на уровне губернатора, но и в администрации города. Начнут с внедрения новой системы канализации: это один из первых этапов создания инженерной инфраструктуры на территории будущего НТЦ.

Подробности — в студию! Они есть у Юлии Плескачевой.

Сургуту вернули департамент имущественных и земельных отношений

Еще одна новость с Энгельса, 8: в структуру администрации Сургута возвращается департамент имущественных и земельных отношений, упраздненный шесть лет назад. Новая структура получит часть полномочий департаментов городского хозяйства, архитектуры и градостроительства. В частности, специалисты ДИЗО будут отвечать за муниципальное имущество в части приобретения квартир для нуждающихся граждан, предоставления земельных участков, перевода земли из одной категории в другую и так далее.

Кто возглавит департамент — пока неизвестно: ждем новых кадровых решений главы города.

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И последнее: тема, о которой совершенно не хочется писать, но обойти стороной невозможно.

В убийстве Насти Муравьевой сознался уроженец Сургута. Что о нем известно?

19 августа в Тюмени было обнаружено тело 8-летней Насти Муравьевой. Девочка пропала 30 июня, ее искали сотни людей, за помощь в поисках было объявлено крупное вознаграждение. Но, судя по тому, что известно сегодня, школьница погибла почти сразу после исчезновения. В ее убийстве сознался уроженец Сургута Виталий Б. В одном материале мы собрали все, что на тот момент было известно о нем.

Берегите себя! До встречи через неделю.