Почему на выборах в сентябре стоит проголосовать за ЛДПР

Беда российского народа в равнодушии чиновников, их безразличии к судьбам страны и людей. Сегодня уже ни для кого не секрет, что парламентское большинство являются партией действующих чиновников. И, конечно же, защищает их интересы. Именно эта партия провела в Государственной Думе закон, согласно которому высшие и средние чиновники федерального и регионального уровня получают доходы в несколько раз большие, нежели простые врачи и учителя.

Именно эта партия ввела «двойные пенсионные нормы»: мало кто знает, что значительная часть высших чиновников, уходя на покой, получает пенсию, доходящую до 80 % их заработной платы, тогда как у остальной части населения этот процент едва дотягивает до 25 %, а возраст выхода на пенсию повышен на 5 лет.

Согласно полученным данным, 62 % населения не видят положительных изменений в жизни страны, считают, что наступил застой, 59 % граждан России считают, что страна идёт не туда.

Средняя заработная плата учителя составляет всего 85 % от средней зарплаты по стране. Реальные доходы населения падают последние семь лет. Люди настолько разуверились в партии власти, что перестали ходить на выборы. Между тем, в современной России есть политическая партия, последовательно защищающая интересы не чиновников (бывших и нынешних), а простых людей. Это – ЛДПР.

Партия уже 30 лет выступает за сильное социальное государство, за социальные гарантии, за государственное управление социальной сферой (бесплатное для людей образование, здравоохранение). Этим ЛДПР коренным образом отличается от нынешней партии власти, которая действует прямо наоборот: демонтирует социальные гарантии для простых людей, превращает образование и медицину в коммерцию, чем обрекает половину граждан на бедность, а еще одну треть на нищету. То же самое касается и экономики.

17,18, 19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЙ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ КАЖДОГО, ЗА ЛДПР!

«Изготовитель агитационного материала: «Избирательное объединение Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России», юридический адрес 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, кор. А, ИНН:8603106883, дата изготовления: 25.08.2021г, тираж 1 экз., заказ указанных агитационных материалов произведен Избирательным объединением Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России». Размещение оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по выборам в Думу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры седьмого созыва.