Обсуждаем самую загадочную фигуру этих выборов

Загадочный политик Александр Клишин и его стремительное появление в повестке Сургута и Югры стали предметом разбора на проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским.

Кто такой Клишин? Откуда появился в Сургуте? Зачем ему скупать медиа-активы и какой эффект это даст? Получится ли у него победить на выборах в думу Югры на округе с главврачом ОКД Ириной Урванцевой? И почему он напоминает Тарасу Самборскому бизнесмена из 90-х Талгата Гайфуллина и нашего современника Андрея Копайгору? Все ответы — в видео и расшифровке.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», мы продолжаем. В первой части мы обсудили выборы, преимущественно выборы в сургутскую городскую думу, какие там есть интриги — их мало (спойлер), и некоторые нюансы того, как готовились эти выборы, как кандидаты выдвигались и какие там были конфликты с предыдущей администрацией. Так что посмотрите, если вдруг пропустили.

Сейчас поговорим про загадочную персону, которая появилась у нас не так давно, она становилась… он, давайте так, этот человек становился предметом обсуждения в основном в анонимных телеграм-каналах, которые какие-то слухи про него рассказывали, но никто в каких-то крупных официальных СМИ, насколько я помню, пока по крайней мере, не обсуждал его персоналию и не рассказывал какие-то подробности про него, — это Александр Клишин. Он от «Справедливой России» выдвигается, если мне память не изменяет, по десятому округу одномандатному — это сургутский округ, по которому от «Единой России» идет Ирина Урванцева. Это та самая интрига окружной избирательной кампании единственная, вопрос: сможет ли он победить Ирину Урванцеву, которая является действующим депутатом.

Александр Клишин руководит благотворительным фондом «Территория надежды». Он скупает частично либо полностью некоторые городские СМИ, в частности, это «Сургутинтерновости» и городское сообщество «О, Сургут!», которое он купил полностью. Он отличается тем, что имеет достаточно много ресурсов финансовых, которые применяет для своего какого-то продвижения, для покупки каких-то активов для установки каких-то контактов. И вот давай обсудим. Что мы знаем про этого человека? Как он появился у нас в регионе? С какой целью? Какие у него есть перспективы в нынешней политической ситуации куда-то попасть?

Тарас Самборский: Я бы сразу с конца начал — я считаю, что перспектив политических нет у Александра Клишина. Если интересно, мы можем продолжить…

Д.Щ.: Нет, мы сейчас не закончим, конечно, наш выпуск… продолжим.

Т.С.: Нет, я могу аргументировать исключительно свою точку зрения. При том, что Клишин возник из ниоткуда, из некоего безвремения и безместия, и любые попытки как-то с его биографией более-менее понятной ознакомиться не приводят к успеху, потому что она такая очень общая. Вообще не ясно кто он, откуда он. Одна из фирм, к которой он имеет отношение, зарегистрирована в Кургане. То есть это все не сургутский бэкграунд абсолютно. Мы не можем его обсуждать как человека, которого на протяжении нескольких лет большое сургутское сообщество наблюдало и может делать какие-то выводы.

То есть кто такой Клишин? Но я уверен просто, что для большинства тех, кто имеет с ним дело сейчас в рамках этого избирательного политического процесса, это просто мешок с деньгами. Ни в каком другом качестве его никто не воспринимает, это понятная совершенно вещь. Чем-то иным быть интересным местной политике, региональной политике — он просто по тому имиджу, который он сам себе умудрился за свои деньги сформировать, он не может выступать с политическими декларациями или политическими или какими-то иными инициативами. Совершенно ничего непонятно, что он думает о тех или иных аспектах местной региональной политики, это просто неясно. Мы можем примерно догадываться, раз уж он представляет партию «Справедливая Россия», что наверно какой-то политический концепт у него присутствует. Но те рекламные материалы, которые приходится увидеть нам наблюдателям, не дают шансов разобраться в нюансах его взглядов в деталях. Собственно, и все.

Вообще мне господин Клишин напоминает своей манерой поведения, тем, как он резво ворвался теперь уже в политическое поле, до этого в экономических процессах так активно очень участвовал и участвует… господина Гайфуллина, если кто помнит, почти 30 лет назад в Сургуте был такой предприниматель Талгат Фаизович Гайфуллин — ничем до этого неприметный, по-моему, программист, у него такой бизнес был, продавал компьютеры. По-моему даже чуть не бывшим учителем информатики был, и он создал свою сургутскую пирамиду — вот в стране были созданы МММ, много этого было всего, а он в Сургуте создал фирму ГТФ, еще он создал фирму «Интерфейс», и вот он на этих финансовых пирамидах так резко поднялся, начал сорить так ошалело своими деньгами, что люди не то чтобы были шокированы, они уже отказывались вообще понимать и воспринимать чего он творит. Он покупал редакции… ну тогда он не мог купить их напрямую, не знаю почему… тогда все редакции были молодые, не продавались. Он их покупал контрактами, заказывал безумное количество панегириков о себе, город был завешан его рекламой, выбрался в городскую думу, но потом кончились деньги, а потом он сел в тюрьму, а потом он исчез из политического поля.

Чем-то мне господин Клишин напоминает господина Капайгору — другой совершенно темперамент человека, другой подход к бизнесу, ментально другой человек… Копайгора много помогает людям, неважно, мне кажется, все равно Копайгора тоже так сорил деньгами своими, что рано или поздно это когда-то кончается. И вот Клишин, который, не раздумывая, покупает «О, Сургут!» за деньги, которых в рынке не может существовать, — вот есть сделки, которые привлекают к себе внимание полной, абсолютной своей алогичностью, и вот это такая сделка. Или покупка старейшей телекомпании «Сургутинтерновости»… я как медиаменеджер в этом не нахожу никакого профита, в условиях очень бедного местного рекламного рынка, в условиях раздутых особенно у СИНа, например, штатов на производство новостного контента, который они всегда продавали властям… производство новостей продать можно только властям разных уровней. Ты не окупишь это в рынке.

Делается эта сделка… а это сделка в никуда, потому что ты не обеспечишь себе пиар, ну а как? Что ты будешь себя хвалить в телевизоре с утра до вечера? Это глупо. Это просто элементарно глупо. Зритель и аудитория от тебя начнет отворачиваться, это будет не тот контент, к которому привыкла аудитория данной или какой-то другой телекомпании. Один из анонимных телеграм-каналов, про который ты упомянул, по-моему, справедливо сказал: «Политический пиар можно было достичь суммами кратно меньшими, просто заключая какие-то рекламные контракты».

Д.Щ.: Ну да, если есть задача…

Т.С.: А сейчас их надо кормить, это штат, это люди, это премии, это затраты, это необходимость технической модернизации, амортизации оборудования и так далее, и тому подобное. Эти расходы выльются в еще большие миллионы, чем господин Клишин заплатил.

Я так понимаю, он, конечно, пришел в Сургут не через Сургут — у него есть какой-то другой путь, через Москву. И вот уже московские партийные деятели, которые в «Справедливой России» со стороны партии Прилепина, как я понимаю больше, они направляют своих как бы федеральных представителей. Таким образом, господин Клишин в Сургуте пытается провести свою избирательную кампанию. Но мне кажется, более чем ошибочным его решение или не его решение… я уж не знаю, неужели партия «Справедливая Россия» его поставила на один округ с Ириной Урванцевой? Это на языке местного политического истеблишмента (я говорю про местный политический истеблишмент, не про свою позицию) это, конечно, вопиющее нахальство, потому что ну как? Крупный мощный депутат, руководитель важнейшего бюджетного медицинского учреждения, очень качественного причем, который уже один депутатский срок оттрубил, в общем-то, как я понимаю, который у власти более чем на хорошем счету, и получается, что против власти выдвижение Клишина пошло…

Д.Щ.: То есть это было воспринято как грубость.

Т.С.: Это воспринимается только так и никак иначе это воспринято быть не может. В этой ситуации нельзя торгануться с властью, нельзя как-то разменяться, нельзя поменять политический контракт на финансовый контракт. Это не работает так. Кроме раздражения и такого высокомерного достаточно пожимания плечами в адрес господина Клишина — у власти это ничего не вызовет.

Вот на основании всего этого я думаю, что Александр Клишин добавил ярких пестрых красок в нынешней избирательной кампании, это хорошо, это прекрасно. Публика что-то поговорит о выборах, благодаря Клишину, но выбраться ему будет очень трудно.

Д.Щ.: Ну что ж, посмотрим, как сложится его политическая карьера, сложится ли; что будет после выборов, после того, как все это дело уляжется и будет либо успех, либо неуспех. Как это все будет развиваться, мы все увидим буквально в ближайший месяц.

До выборов осталось как раз чуть меньше месяца, поэтому будем следить, будем наблюдать. Сейчас пока что мы завершаем наш разговор в «О чем говорят» на этой неделе. Подписывайтесь на YouTube, читайте siapress.ru и до новых встреч через неделю снова все обсудим.

Т.С.: Всем спасибо, всем пока, друзья.