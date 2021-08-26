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​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь

Что известно о сургутянине, подозреваемом в убийстве Насти Муравьевой

​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь
Фото: facebook.com/lobov.alexander

19 августа в Тюмени было обнаружено тело 8-летней Насти Муравьевой. Девочка пропала 30 июня, ее искали сотни людей, за помощь в поисках было объявлено крупное вознаграждение. Но, судя по тому, что известно сегодня, школьница погибла почти сразу после исчезновения. В ее убийстве подозревают уроженца Сургута Виталия Б. По данным СМИ, мужчина дает признательные показания.

Картонная коробка вывела на след

Тело Насти Муравьевой нашли рабочие, которые косили траву у озера Оброчное на Лесобазе. Место, всего в двух километрах от дома погибшей, прочесывали волонтеры. Поэтому сразу же появилось предположение, что труп принесли на берег позже.

Труп ребенка был упакован в полиэтилен, кусок половика и картонную коробку – именно она помогла выйти на след подозреваемого.

«Тело девочки в момент обнаружения 19 августа было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. В ходе кропотливой работы оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по данному адресу мужчина задержан», - сообщили в пресс-службе МВД РФ.

В момент совершения преступления был пьян

О 40-летнем сургутянине, который задержан по подозрению в убийстве Насти 25 августа, к утру 26 августа известно уже многое.

Виталий Б. – педагог по образованию, учился в сургутском вузе на физрука, пару лет работал в милиции в Сургуте, по неподтвержденным данным, в спецназе, позже занимался бизнесом – торговал косметикой и товарами личной гигиены, владел магазином. Известно также, что он какое-то время жил в Нягани. Рен-ТВ выяснил, что мужчина накопил долги по кредитам почти на два миллиона рублей.

В Тюмени снимал квартиру и работал мебельщиком на индивидуального предпринимателя. Telegram-канал 112 сообщает, что предприятие, где работал Виталий, находится рядом с домом убитой девочки.

«Мы с ним познакомились в окружной милицейской учебке в Сургуте в 2010 году. После выпуска в декабре 2010 я его не видел. Он жил и служил в Нягани. Был нормальным парнем. Юморист. Дети были», — рассказал читатель 72.RU, знакомый с подозреваемым.

У подозреваемого была семья – жена и двое детей, дочери уже 16 лет. Но он съехал от них.

«Девочку он, скорее всего, убил, в пьяном состоянии. Когда Бережной очнулся, то положил останки девочки в коробку и убрал ее за стиральную машину у себя дома. Но когда тело начало разлагаться и запах стал невыносимым, он избавился от тела. Именно в коробке из-под вытяжки ее и нашли. Кроме того, Бережной, по версии СМИ, оказался единственным в строительной фирме, кто отказался сдавать генный материал на проверку», - пишет DailyStorm.

Значит нет никакого маньяка?

До того, как был задержан подозреваемый в убийстве Насти глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту исчезновения девяти детей в Тюмени, которые пропали в разное время с 1997 года. В СМИ и социальных сетях активно обсуждали, что в городе действует серийный маньяк. Однако на данный момент эта информация так и остается слухами, но проверка продолжается.

Кроме того, 72.ruпишет, что знакомые мужчины отзываются о нём как о порядочном человеке и не верят, что он мог убить ребенка. По данным «ТюменьPro», ранее в убийстве девочки подозревали другого мужчину – коллегу Виталия, который, по версии следствия, ранее изнасиловал 10-летнего мальчика. Эту версию опроверг тест ДНК.


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