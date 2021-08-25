Почему выборы в думу Сургута оказались предсказуемыми и скучными

Выборы в городскую думу Сургута стали темой для обсуждения на проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Ведущие констатировали, что практически никакой интриги в электоральном процессе нет – скорее всего, 24 либо 25 мандатов заберут единороссы, если не случится какого-то эксцесса на месте. Почему так случилось, если подготовка к выборам шла в период «безвластья» в Сургуте – Вадим Шувалов уже ушел, а Андрей Филатов пришел чуть ли не за три недели до праймериз?

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский на связи из сургутской студии. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима и привет всем, друзья.

Д.Щ.: Сегодня поговорим про выборы. У нас выборы будут лейтмотивом в два эпизода «О чем говорят» на этой неделе.

Начнем с выборов в принципе в городскую думу. Нас больше всего интересует городская дума, потому что она наиболее близка к тому, что происходит непосредственно в Сургуте, который является нашим главным городом пребывания и точкой приложения интереса. Давай посмотрим… у нас вообще в принципе обзор выходил того, что происходит в городской думе, но может, еще заглянем чуть дальше — по округу, по области.

В принципе, у нас ситуация такая, что скажем так, сильной интриги на этих выборах не наблюдается. Выдвинулись 25 единоросов, выдвинулись в городскую думу. Собственно, единоросы везде выдвинулись по всем округам, они накрыли своими кандидатами все что только можно — это понятно. ЛДПР по максимуму тоже закрыли все округа, которые смогли в думе все, по-моему, даже и в округе, и в Тюменской областной думе тоже все. Соответственно, в Госдуме тоже понятно, там вообще 18 кандидатов или 17 на два округа — это достаточно много. И понемногу имеется «Справедливая Россия», чуть-чуть КПРФ — тоже не везде и не всегда, особенно ярко они забойкотировали думу города. Ну и остальные малые партии по чуть-чуть.

Как ты видишь ландшафт перед полем боя, которое развернется у нас в течение августа-сентября за голоса сургутян, югорчан и кто там что будет делать? Что ты увидел в нынешнем раскладе?

Т.С.: Я с тобой соглашусь, нынешняя избирательная кампания не очень напоминает какое-то серьезное соревновательство, политическую конкуренцию. Все проходит очень ровно, спокойно, скучно, я бы даже сказал. Но в этой ровности и скучности есть несколько…

Д.Щ.: Неровностей.

Т.С.: …неровностей. Неровностей — и есть подоплека. И надо вспомнить, что сургутская власть исполнительная (то бишь глава города и вся администрация) неожиданно поменялись в тот момент, когда фактически подготовка к этим выборам внутрипартийно шла уже вовсю.

Д.Щ.: Ну да, да.

Т.С.: Господин Филатов, по-моему, занял должность главы города чуть ли не за две-три недели до первых праймериз «Единой Росссии». Как мы помним, активную подготовку к предстоящим выборам курировал господин Жердев, бывший заместитель главы Сургута. Многих волновала, если не сказать напрягала, ситуация, при которой совершенно откровенно им и прежней администрацией формировался пул, условно скажем так, бюджетозависимых кандидатов. Этот пул входил в определенное даже противоречие с планами нефтяников и других крупных компаний по организации собственного представительства, традиционного собственного представительства в городской думе.

Д.Щ.: Насколько я знаю, там даже доходило до каких-то конфликтов, что приводило к тому, что корпоративщики собрались просто отдельно, сели и просто друг с другом стали обсуждать, кто где будет выходить, даже немножко отстраняясь от контакта по этому поводу с администрацией, насколько я это слышал.

Т.С.: Нет, ну это правда, я тоже слышал и знаю. Знаю то, что корпоративщики, как ты сказал, несколько были изумлены вот таким достаточно напористым подходом господина Жердева к этому процессу, и у них даже, как мне показалось, на каком-то этапе — где-то так декабрь-январь (я помню, наблюдал это все) — чуть ли не возникла растерянность: «Как так, мы каждые выборы проводим в полной кооперации с городской администрацией, мы формируем пулы кандидатов, согласовываем округа, обеспечиваем проходимость кандидатов и от наших корпораций и от кандидатов правящей партии от «Единой России»?». И в этот период возникла определенная напряженка с этим вопросом.

В этой обстановке в городе появляется новый мэр, появляется новый ответственный за проведение выборов, и некоторым казалось, что выборы будут Андреем Филатовым провалены, но не выборы, а, скажем так, подготовительная компания необходимая, потому что времени остается уже крайне мало, для того, чтобы сформировать округа, наполнить округа кандидатами, устраивающими и корпорации, которые хотят участвовать в выборах, и городскую администрацию, потому что ей потом работать с депутатским корпусом, и парламентские партии оппозиционные — в общем, это такая достаточно кропотливая работа, ее избиратели — мы — не увидим никогда, она проводится очень щепетильно, под ковром, в таких пространствах, к которым простые смертные не допущены. Я думаю, что на сегодняшний день, за три недели до выборов, новая администрация с той задачей, которая, как я понимаю, как мы все понимаем прекрасно, ставится региональными и федеральными властями перед любым муниципалитетом, перед любым органом власти по выборам, по организации выборов, по обеспечению какого-то результата на этих выборах — проводится достаточно успешно.

Мы имеем несколько наблюдений. Действительно, многие говорят о том, что в этот раз активность такого вечного участника во всех избирательных кампаний (городских, региональных) это семья Кандаковых — она как-то очевидно снизилась и я точно знаю, что Сергей Кандаков, глава вот этой такой финансовой семейной корпорации, он планировал выдвигать чуть ли не 15 человек. Судя по тому, что мы наблюдаем двоих… это я, так понимаю, только…

Д.Щ.: Татьяна Калиниченко и Василий Птицын.

Т.С.: …Татьяна Калиниченко и Василий Птицын — они и работают депутатами, причем достаточно успешно и заметно, как я понимаю, и не входят, кстати говоря, в пул городской администрации предыдущей.

По тем или иным причинам у кандаковского клана задача по более широкому представительству в органах представительной власти снята.

Мы наблюдаем также отсутствие в списках кандидатов откровенных популистов. Вот смотришь… ну да, есть ЛДПРовцы, ну понятно, у них такая работа. Есть кто? Я даже не могу сказать, что есть какие-то странные люди или крикуны, о которых можно судить как о полулистах каких-то. Также мы видим отсутствие откровенных темных лошадок в этом списке. То есть в принципе все люди более-менее понятные, более-менее, как сейчас говорят, релевантные, и никаких чудес от них ждать не приходится.

Кстати, можно сравнить качество выдвиженцев в городскую думу Сургута с кандидатами на должность главы города, да? Как все удивлялись этому списку, этим людям, многие из них были действительно скажем так, случайные, странные, уж точно не ожидавшиеся в подобном списке… и безграмотные были, и все там по порядку. Поэтому, наверное, можно сказать, что какая-то зачистка политического поля произошла, но если она даже имеет место, то для нас, до избирателей все выглядит незаменимо и бесконфликтно.

Вероятно, если бы господин Бондаренко каким-то чудом все-таки оказался в списках среди кандидатов в депутаты городской думы, то кампания носила бы более, скажем так, веселый характер. Но судя по тому, что он не прошел…

Д.Щ.: Да, уже многие сказали, что действительно это просто была ошибка в документации вот и все. Якобы.

Т.С.: Ошибка Бондаренко?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Если это была ошибка Бондаренко — он своей ошибкой, конечно, значительно облегчил работу организаторам нынешнего избирательного процесса.

Ну, что еще? Из заметных, таких, которые могли бы создать какое-то политическое движение, политический шум, — это Евгений Барсов, представитель ЛДПР. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать…

Д.Щ.: Ну да, единственный округ.

Т.С.: …о ярких пятнах вот этой избирательной кампании.

Д.Щ.: Поделись мнением. ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» — они сознательно не ставят своей целью провести много людей в думу города? Потому что там выдвигаются люди, которые в принципе в публичном поле неизвестны. Публичное поле в Сургуте насколько зачищено, настолько забетонировано, что, по большому счету, пробраться… не то что зачищено, может быть, я неправильно это сказал, — оно пусто, это перекати-поле такое катится, ветерочек, никого нет вообще. Мы это обсуждали с тобой: лидеров общественного мнения в городе не сильно много. Стать им в условиях такой пустоты и в условиях запроса на разумных, трезвомыслящих, говорящих членораздельные слова людей существует.

Почему этот запрос не удовлетворяется со стороны оппозиции? То есть она же могла людей выдвинуть и действительно как-то пару лет попрокачивать и попытаться повоевать с «Единой Россией». Или она не хочет, или она просто об этом не задумывается, или это некомпетентность, или не желание?

Т.С.: Оппозиции есть два вида: официальная/неофициальная и парламентская/внесистемная. Если мы говорим о внесистемной оппозиции, то в силу всем хорошо известных причин, выдвигаться от нее просто юридически невозможно.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: Если выдвигаться в качестве самовыдвиженца, то здесь возникает вопрос бюджета. Все-таки участие даже в избирательной компании муниципального уровня — мероприятие весьма затратное.

Д.Щ.: Это сотни тысяч.

Т.С.: Я бы даже сказал, что это и миллионы. Некоторые вообще сорят какими-то фантастическими деньгами, как тот же кандидат Клишин.

Д.Щ.: Про него мы еще поговорим.

Т.С.: Отдельный разговор. Вот и все, поэтому самовыдвиженцем пробиться через тот жесткий фильтр избирательной компании, который сегодня есть в стране, — очень трудно. Для этого надо быть либо мощнейшим харизматиком, который желает при этом идти во власть. Тут же еще есть вопрос в том, что достойных людей, которые могли бы своей харизмой пробить этот фильтр, участвовать в избирательной компании, а может быть, даже и победить — их достаточно в Сургуте, но не все из них хотят идти на эту работу, а это, безусловно, хоть и не оплачивается, это тяжелая высококвалифицированная работа. Поэтому остаются представители системной оппозиции, и они представлены, но власть сегодня сконцентрирована… и это не скрывается, и Путин об этом говорит, что думы всех уровней должны быть сформированы абсолютным большинством «Единой России». Под это, конечно, надстраиваются многие управленческие процессы. И у таких партий, как КПРФ, как ЛДПР, как «Справедливая Россия», элементарно не хватает ресурсов закрыть все избирательные участки всех избирательных кампаниях на каждом уровне. КПРФ вообще сделала подарок, как я понимаю, «Единой России» в этом году.

Д.Щ.: Да, я тоже так считаю.

Т.С.: Я не знаю, сколько стоил этот подарок или что за ним кроется, но почему так прекрасно и красиво отойти в сторону, расчистить дорогу «Единой России»… Что двигало коммунистической партией — я правда не могу найти ответ на этот вопрос. Можно сказать, что это какой-то сговор с властью, но боюсь, это вызовет гнев со стороны коммунистов. Пусть тогда они поделятся с нами своей аргументацией.

Д.Щ.: Они рассказывали, у них довольно специфические представления.

Т.С.: ЛДПР — она традиционно активна в нашем регионе и не пропускает ни единой возможности заявить о себе и бороться за парламентские места. но опять таки что мы видим по городу Сургуту? Маломальский шанс есть у Евгения Барсова, ну и он просто сам финансирует свою избирательную кампанию, как я понимаю. У него есть деньги, и вот он как раз тратит большие деньги на свои выборы. Все. Кого мы можем еще привести в качестве примера кандидата, у которого есть шансы?

Д.Щ.: Больше вообще-то нет.

Т.С.: А других партий я таких просто не вижу. Поэтому тут что? Мы видим сбалансированную кампанию, кампания построена на определенном компромиссе, чиновникам удалось достаточно беспроблемно и бесконфликтно распределить нагрузку с нефтяниками, газовиками, там РЖД подтянулось (крупные корпорации). Все нашли свои пропорции по представительству в думах разных уровней, все выдвигаются, финансируют эту избирательную кампанию. То есть никаких чудес как ожидалось — не произойдет. Не произойдет чудо, что Филатов обвалит эти выборы, скорее всего. Не произойдет чудо, что не выберут в думу и в сургутскую, и в остальные представителей «Единой России». Вот, собственно, и все.

Д.Щ.: Я оставлю, скажем так, какой-нибудь ничтожный процентик на то, что где-то сработает какое-нибудь протестное голосование, и вот какой-то всплеск случится, и хоп — и какой-нибудь кандидат проиграет. Но на это я оставляю очень небольшой процентик — максимум один-два мандата случайным образом могут вылететь из корзины «Единой России». Но не более двух, мне кажется.

Т.С.: Да, я бы уточнил этот момент вот каким образом: как это ни парадоксально, а многие представители тех же нефтяников идут в думу на волне оппозиции предыдущей администрации. Ведь смотрим: Жердев собирал пул бюджетников, и задача была этой думы, которую предыдущая администрация формировала, провести ряд принципиальных законодательных местных актов: один из них касается этого пресловутого постановления передачи полномочий главы города первому заместителю на неопределенное время при неопределенных обстоятельствах, второе — это, безусловно, голосование в пользу концессии по ГТС, ну и ряд там еще намечалось решений, связанных с земельными вопросами, и так далее, и тому подобное. Именно нефтяники противились многим подобным инициативам предыдущей администрации. На этой волне эти нефтяники заходят сейчас в думу — это тоже интересный момент. С одной стороны, корпорация, плоть от плоти «Единая Россия», плоть от плоти власти, а если учитывать некоторые нюансы вот именно местной сургутской политики, то мы поймем, что… нет, тут есть, конечно, политическая интрига, она интересная. Тем не менее, от этого пула Жердева сегодня не осталось и следа, это понятно, уже никто не вспомнит эту вещь.

Д.Щ.: Ладно, давай тогда мы сейчас перейдем ко второй теме. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Читайте СИА-ПРЕСС непосредственно на siapress.ru и везде, где можно.

И следующий разговор у нас будет необычный, потому что мы будем обсуждать персоналий самого загадочного из новоявленных политиков в Югре — Александра Клишина, про которого все говорят, но никто не говорит публично. Вот сейчас мы будем первыми, кто публично о нем поговорит. Расскажем, что мы знаем, и что там вообще известно по этому поводу. Так что смотрите следующее видео тоже — и поехали дальше.