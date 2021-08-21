Обзор новостей Сургута за неделю на siapress.ru

Эта неделя для СИА-ПРЕСС — праздничная: 19 августа нашему информационному агентству исполнилось 30 лет. Как мы отметили юбилей? Очень просто: трудовыми буднями — создавая контент. Вот часть его.

«Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду»

30-летие — вполне повод для того, чтобы выйти в прямой эфир и поговорить с читателями о СИА-ПРЕСС и о журналистике в целом. Собственно, именно это и сделал издатель Тарас Самборский. Часовой стрим смотрите прямо здесь, скоро и распечатка подоспеет.

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Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем»

Еще один знаковый материал –— и снова часовой стрим: беседа все того же Тараса Самборского с главой Сургута Андреем Филатовым. Он уже полгода возглавляет город и ему явно есть что рассказать: смотрите видео или читайте стенограмму.

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Скандал?! Реконструкции проспекта Ленина — не было

Пересказывать всю беседу смысла нет, но одну тему я все-таки выделю: грандиозный проект реконструкции проспекта Ленина в Сургуте обернулся ничем — он остановлен. Причина банальна: любо-дорого, очень дорого.

Причем, что интересно, это прекрасно понимала предыдущая администрация города, презентовавшая практически неподъемный прожект. Только на планирование, как мы помним, должно было быть выделено порядка 55 миллионов рублей, а общая стоимость работ составляет четыре миллиарда. По словам Филатова, понимания, откуда брать такие деньги, на Энгельса, 8 не было. И нет до сих пор.

Закопать нельзя украсить: что не так с некрасивой трубой в Сургуте

Как быть с благоустройством города? Будем исходить из реальных финансовых возможностей, решили в мэрии. Так чиновники и специалисты СГЭС, например, объяснили облагораживание тепломагистрали на Пролетарском проспекте. Закопать трубы — дорого: работ здесь на миллиард рублей. Плюс удорожание обслуживания. Поэтому будем любоваться на подсвеченные короба.

По мне, выглядит не очень. И, опять же, почему остальные трубы в городе прекрасно себя чувствуют под землей, а Пролетарскому так повезло? Вопрос, который останется без ответа.

В Сургуте появится металлургический завод мощностью в 100 тысяч тонн

Коль уж тут все о миллиардах речи ведем, вот вам еще одно число: порядка 1,6 миллиарда рублей налоговых выплат в бюджеты разных уровней ежегодно будет платить новый металлургический комплекс, который построят в Сургуте к следующему году.

О нем, кстати, и Филатов в нашем эфире сказал вскользь, а вот все подробности ловите завтра с утра все здесь же, на siapress.ru.

Проблемные дома в ЖК «Любимый» в Сургуте будут достроены раньше первоначального срока

Так от обсуждения денег мы перешли к обсуждению будущего. Еще одна дата, которой Сургут будет ждать: ввод проблемных домов ЖК «Любимый» намечен на первый квартал 2023 года — к этой дате пришли губернатор Югры Наталья Комарова вместе с генеральным директором Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константином Тимофеевым. Они посетили Сургут на этой неделе и встретились с дольщиками, купившими квартиры в домах №1 и 2 ЖК «Любимый», но до сих пор не знающими, когда туда въедут.

Из Сургута запустят зарубежные рейсы

Еще одна новость в будущем времени: вскоре аэропорт Сургута вернет международный статус, и можно будет летать на заграничные курорты (если они, конечно, станут наконец доступны). «С 27 августа 2021 года будут возобновлены полёты из международного аэропорта г. Сургут в иностранные государства», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства РФ.

Вовремя: бархатный сезон на носу. Правда, в пресс-службе аэропорта нам сказали, что ни одна авиакомпания пока слоты на международные полеты не заказывала…

Вернуть Сайму к жизни можно. А надо ли это городу?

Так что пока можно обратить взоры на местные курорты (благо что и погода на предстоящую неделю радует). Из них выделяется новый пляж в районе объездной и, конечно, Сайма. Купаться, правда, нельзя: река слишком грязная.

Сколько стоит ее почистить и возможно ли это вообще? С этими вопросами мы обратились к эксперту — экологу и бывшему замглавы Сургута Владимиру Браташову.

Ответ: сделать можно, стоит дорого, главное — решить: а нужно ли это городу вообще? Неожиданный, но закономерный вопрос.

Собачий город, весь в бордюрах

То, что городу не нужны бродячие собаки, которых этим летом какое-то невообразимое количество, очевидно. Об этом написала екатеринбурженка Анна Богдевич, которая невольно наступила на больную мозоль сургутян. Оказалось, что проблема не в собаках, а в том, что о них пишет иногородний автор. Читатели обиделись, и автору пришлось повиниться…

Впрочем, сеанс посыпания головы пеплом намечен на завтра — ловите извинения на siapress.ru.

О том, что патриоты Сургута готовы засунуть в голову в песок и активно обижаться на любого приезжего, заметившего неидеальность городской среды (на примере высоченных бордюров, созданных как будто специально для того, чтобы сургутянин чувствовал постоянный дискомфорт), написал ваш покорный слуга — и получил свою долю хейта в комментариях. Хейт хейтом, но проблемы есть, и странно старательно их не замечать.

«Маски, я думаю, пришли в нашу жизнь надолго…»

Как бы там ни было, не принимайте близко к сердцу ни дискомфорт, ни статьи тех, кто о нем пишет. О сердце и проблемах с ним на этой неделе беседовал издатель Тарас Самборский — в студии siapress.ru была главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.

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Куда уходят дети?

Завершаем на минорной ноте. Тюменская трагедия потрясла, кажется, всех: пропавшую ранее 9-летнюю Настю Муравьеву нашли мертвой. Родителям страшно оставлять детей на улице без присмотра, отпускать их в гости или погулять. К сожалению, не у каждой семьи есть возможность быть с ребенком везде, особенно во время учебного года, когда ученику приходится добираться до школы самостоятельно.

Корреспондент siapress.ru Алена Кожевова побеседовала с координатором поисков добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Натальей Горовцовой. Она рассказала, как предотвратить пропажу ребенка и что делать, если вы, не дай бог, попали в такую ситуацию.

Искренне надеемся, что этот материал для всех нас будет иметь лишь информационную, а не практическую ценность.

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