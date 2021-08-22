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​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города?

Пять вопросов о новом металлургическом производстве в Сургуте

​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города?
Фото: pixabay.com

Новость о строительстве в Сургуте нового металлургического завода всколыхнула заинтересованных горожан. Только недавно шел разговор о том, что «Северсталь» разместит свое производство в Сургутском районе, а про город речи вообще не было. Что это будет, кто это сделает, что это даст городу и насколько это ударит по нашей экологии – СИА-ПРЕСС ответил на пять вопросов о первом серьезном инвестпроекте новой администрации и замглавы Артема Кириленко, отвечающего за сектор экономики и запущенной недавно системы «единого окна» для инвесторов (которая сработала).

1. Кто будет строить завод? Какие-то федералы?

Как ни странно, но нет – это местный бизнес. Строить завод будет ООО «Сургутский металлургический комплекс», его владельца и руководителя зовут Дмитрий Урум (у него также есть компания «Транссервис»). У него уже есть небольшое металлургическое производство, и теперь он решил серьезно его расширить и сделать полноценный завод. Как рассказала СИА-ПРЕСС начальник отдела инвестиций и проектного управления Елена Бражник, заявленный объем вложений – 1 миллиард 250 миллионов рублей. Частично его профинансирует Фонд развития Югры – он даст деньги под три процента на пять лет.

2. Сколько он даст рабочих мест и налогов?

Рабочих мест будет 315, причем некоторая часть – высокотехнологичные. Налогов этот завод будет платить около 1,6 млрд рублей в бюджеты всех уровней.

3. Где этот завод будет находиться?

Его построят в районе ГРЭС-2. Земельный участок предварительно известен, ожидается, что администрация передаст его инвестору без проведения торгов после утверждения этого проекта на окружном инвестсовете. Сургутский инвестсовет он благополучно прошел.

4. Мало нам двух ГРЭС, теперь еще и целый завод будет воздух портить?

Инвестор заверяет, что технологический уровень оборудования, которое он закупает, приведет к тому, что все производство будет давать в воздух Сургута количество вредных веществ, аналогичное выхлопным газам одного КАМАЗа. По словам Елены Бражник, имеющийся экологический класс этого производства разрешает поставить завод хоть в жилой зоне (что, разумеется, никто бы делать не стал). В общем, воздуху Сургута, как минимум по проектным решениям, ничего не угрожает.

5. Что будет делать этот завод? Очередной пункт приема вторчермета?

Завод действительно будет перерабатывать вторчермет. «Продукция нового металлургического комплекса – металлопрокат и арматура – будут востребованы строительной отраслью автономного округа, которая динамично развивается», – прокомментировал гендиректор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев.

Предполагается, что завод покроет если не всю, то существенную часть потребности местных строителей в этой продукции – что хорошо, так как сейчас весь этот металл они везут с «большой земли», и это влетает в копеечку. Теперь будет местное производство – на проектной мощности порядка 100 тысяч тонн в год.

Вообще на фоне других заводов это не очень много – например, производство УГМК в Тюмени дает 550 тысяч тонн в год, а Ашинский металлургический завод в Челябинской области – весь миллион тонн в год. Но для Сургута это уже неплохо. Тем более, что это первое в Югре серьезное металлургическое производство – целая новая отрасль. Запуститься на уровне 76 тысяч тонн предполагается в 2023 году, и далее выходить на проектную мощность.


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22 августа в 08:29, просмотров: 5670, комментариев: 4
Комментарии:
Iriska
не нравится
22 августа в 12:40
"воздуху Сургута, как минимум по проектным решениям, ничего не угрожает" - конечно, у нас все производства экологичные, и это будет очередное. Мы вам верим!
Alkonowa1ow
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22 августа в 13:08
Проект интересный. Похоже это будет турецкий металлургический мини-завод полного цикла с электродуговыми плавильными печами непрерывного производства. Площадь завода небольшая порядка 70 Га. Экология не пострадает. Работа на местном сырье вторчермета + закупка ферросплавов. Электроэнергия и Потребители в шаговой доступности. При цене арматуры на рынке 26 тыс. руб/ т за год валовая выручка завала навскидку составит 2,6 млр рублей/год. Непонятно, тогда откуда возникла цифра налогов в 1,6 млр рублей? Ну, НДФЛ будет порядка 30 млн рублей. Ну, там плата в фонды: в ПФР, ОМС и так далее зависящие от заработной платы. Там налог на имущество, на землю и так далее. Максимум 160 миллионов наберется. Но надо смотреть бизнес-план. Требуется уточнение цифры по налогам.
Вся эта металлургия интересна обывателя с двух позиций:
1. Сколько от этого производства поступит в бюджет города.
2. Как отразится на стоимость жилья, коль затраты на транспортировку арматуры и металлопроката будут минимизированы.
Попытки переработке вточермета в Сургуте предпринимались ранее.
Так инвестиционной программе ГА Сургута при поддержке Сургутской ТПП в 2000 году был выдан кредит малому предприятию «Экометалл», (Тищенко). На инвестиционный кредит он приобрёл ножницы для резки металла. Далее «Экометалл» осуществлял сбор металла в основном труб на просторах трасс и в городе, резал ножницами и отправлял на металлургические заводы. Однако прогорел и обанкротился.
Другой пример инвестиционного кредита позитивный, когда ОАО «Сургуттел» (Буланча) получил инвестиционный возвратный кредит в 58 млн рублей для введения в городе системы кабельного ТВ. Кредит был возвращён. Предприятия самостоятельно развивало свои собственные проекты. Это предприятие дало городу 400 рабочих мест, платило налоги в местный и в региональный бюджеты. В 2013 году было продано на аукционе за 2,3 млр рублей, поступившие в бюджет Югры. То есть вложения в 58 млн рублей кредита, обернулись через 10 лет 2,3 млр рублей в бюджет региона.
Что касается данного инвестиционного проекта, то это в любом случае это позитивно, ибо это реальная диверсификация экономики города.
Alkonowa1ow
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22 августа в 13:40
Кстати, в Сургуте переизбыток электроэнергии по установленной мощности, судя по тому что ОГК из гола в год уменьшает выработку электроэнергии с 69 млр кВт/ ч до 41 млр ква/ час сегодняшних. В чем дело? Снижается потребление э/э по раным причинам, в том числе и из-за ковид. Так вот появление энергоёмкого производства в Сургуте это хороший пример для подражания. Впору майнинговые фермы открывать. Однако странно, что инвесторов энергоёмких производств не тянет к нам. Видимо тарифная политика сбытовых организаций отпугивает.
Citizen Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:28
"в Сургуте переизбыток электроэнергии" - а в проекте у них собственная газовая электростанция.... Это тогда как?!
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