Пять вопросов о новом металлургическом производстве в Сургуте

Новость о строительстве в Сургуте нового металлургического завода всколыхнула заинтересованных горожан. Только недавно шел разговор о том, что «Северсталь» разместит свое производство в Сургутском районе, а про город речи вообще не было. Что это будет, кто это сделает, что это даст городу и насколько это ударит по нашей экологии – СИА-ПРЕСС ответил на пять вопросов о первом серьезном инвестпроекте новой администрации и замглавы Артема Кириленко, отвечающего за сектор экономики и запущенной недавно системы «единого окна» для инвесторов (которая сработала).

1. Кто будет строить завод? Какие-то федералы?

Как ни странно, но нет – это местный бизнес. Строить завод будет ООО «Сургутский металлургический комплекс», его владельца и руководителя зовут Дмитрий Урум (у него также есть компания «Транссервис»). У него уже есть небольшое металлургическое производство, и теперь он решил серьезно его расширить и сделать полноценный завод. Как рассказала СИА-ПРЕСС начальник отдела инвестиций и проектного управления Елена Бражник, заявленный объем вложений – 1 миллиард 250 миллионов рублей. Частично его профинансирует Фонд развития Югры – он даст деньги под три процента на пять лет.

2. Сколько он даст рабочих мест и налогов?

Рабочих мест будет 315, причем некоторая часть – высокотехнологичные. Налогов этот завод будет платить около 1,6 млрд рублей в бюджеты всех уровней.

3. Где этот завод будет находиться?

Его построят в районе ГРЭС-2. Земельный участок предварительно известен, ожидается, что администрация передаст его инвестору без проведения торгов после утверждения этого проекта на окружном инвестсовете. Сургутский инвестсовет он благополучно прошел.

4. Мало нам двух ГРЭС, теперь еще и целый завод будет воздух портить?

Инвестор заверяет, что технологический уровень оборудования, которое он закупает, приведет к тому, что все производство будет давать в воздух Сургута количество вредных веществ, аналогичное выхлопным газам одного КАМАЗа. По словам Елены Бражник, имеющийся экологический класс этого производства разрешает поставить завод хоть в жилой зоне (что, разумеется, никто бы делать не стал). В общем, воздуху Сургута, как минимум по проектным решениям, ничего не угрожает.

5. Что будет делать этот завод? Очередной пункт приема вторчермета?

Завод действительно будет перерабатывать вторчермет. «Продукция нового металлургического комплекса – металлопрокат и арматура – будут востребованы строительной отраслью автономного округа, которая динамично развивается», – прокомментировал гендиректор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев.

Предполагается, что завод покроет если не всю, то существенную часть потребности местных строителей в этой продукции – что хорошо, так как сейчас весь этот металл они везут с «большой земли», и это влетает в копеечку. Теперь будет местное производство – на проектной мощности порядка 100 тысяч тонн в год.

Вообще на фоне других заводов это не очень много – например, производство УГМК в Тюмени дает 550 тысяч тонн в год, а Ашинский металлургический завод в Челябинской области – весь миллион тонн в год. Но для Сургута это уже неплохо. Тем более, что это первое в Югре серьезное металлургическое производство – целая новая отрасль. Запуститься на уровне 76 тысяч тонн предполагается в 2023 году, и далее выходить на проектную мощность.