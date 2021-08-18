Сургутнефтегаз увеличил выручку, но сократил прибыль – в три раза

Накануне сургутский гигант отчитался о результатах работы за первое полугодие. Финансы компании интересуют не только крупных и мелких акционеров и контролирующие органы. От возможностей Сургутнефтегаза зависит качество жизни в Сургуте, где расположен главный офис предприятия, да и других городов, где компания так или иначе присутствует.

Как следует из отчета компании, выручка выросла в два раза, а прибыль упала в три раза. Что это значит?

Прибыль или убыль?

Для начала разберем разницу между прибылью и выручкой. Выручка – это доходы компании от основной деятельности без учета расходов. А прибыль – это разница между выручкой и расходами.

Теперь проще будет понять цифры из отчета.

Выручка компании за первое полугодие 2021 года выросла почти в 1,6 раза – до 915,2 млрд рублей, операционная прибыль выросла в четыре раза – до 202,1 млрд рублей, убыток по курсовым разницам составил 81,5 млрд рублей против прибыли в 415 млрд рублей в аналогичный период 2020 года.

В результате прибыль по МСФО за первое полугодие составила 153 млрд рублей – в 2,9 раза меньше, чем за такой же период прошлого года, когда компания заработала 438,8 млрд рублей.

А как же пандемия?

Сургутнефтегаз всегда был нетипичной компанией. За год пандемии сургутский гигант стал самой прибыльной компанией России. Предприятие показало прибыль в 743 млрд рублей и возглавило рейтинг Forbes. При этом аналитики отмечали, что прибыль Сургутнефтегаза в основном сформирована за счет переоценки: «Без ее учета прибыль компании упала до 165 млрд рублей с 393 млрд рублей годом ранее».

Так что, если не брать в расчет переоценку, в этом году дела у компании идут… нормально.

Чем акционеры успокоятся?

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев полагает, что выплаты по дивидендам по итогам 2021 года могут быть в два раза ниже, чем по итогам 2020-го: «Если предположить, что до конца года стоимость барреля нефти в рублях сохранится на уровне средних значений второго квартала, а курс USD/RUB на конец года останется на 72,37, то дивиденды по привилегированным акциям Сургутнефтегаза могут достичь 3,65 рубля на акцию». По итогам прошлого года акционеры сургутского гиганта получили 6,72 рубля на одну привилегированную акцию.

А аналитики «Финам» подчеркнули, что основой для выплат дивидендов по привилегированным акциям является отчетность по российским стандартам, и оценили отчет «Сургутнефтегаза» как нейтральный.

Что с «кубышкой»?

Во втором квартале 2021 года «кубышка» слегка уменьшилась: ликвидные активы «Сургутнефтегаза» снизились на 54,73 млрд рублей и составили 3,73 трлн рублей. В первом квартале ликвидные активы пополнились 218 млрд рублей. Так что в «кубышке» по-прежнему – 3,7 трлн рублей с «мелочью».