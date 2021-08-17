Какой генплан нужен Сургуту

Старый генплан Сургута и его успешность и эффективность обсудили ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский. Этот документ предусматривал рост численности сургутян до 400 тысяч человек, но с условием фактического привлечения в город 4-5 тысяч высококвалифицированных кадров нефтехимического комбината вместе с семьями и персоналом, который бы сопровождал жизнь этих людей – суммарно около 50 тысяч человек. Сейчас же все иначе. Какой новый генплан нужен Сургуту – обсудили ведущие проекта.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». В прошлом эпизоде мы обсудили уход из политики Александра Сидорова, который был мэром города Сургута и депутатом Госдумы, а также потенциальный уход от выборов и как следствие, наверное, от политики Юрия Важенина — газового генерала самого известного в Сургуте. И сейчас поговорим про генплан. Получается у нас на минувшей неделе был разговор: Тарас Самборский общался в онлайн-конференции, подводил итоги работы думы с председателем думы Надеждой Краснояровой. Там был разговор относительно генплана. Тарас по этому поводу высказался в своем блоге на СИА-ПРЕСС, почитайте, если еще не видели.

Хотим сейчас его обсудить, в том числе в каком состоянии сейчас находится этот самый генплан, что мы от него ждем и может быть готовится ли у нас обсуждение следующего этапа этого генплана. То есть может быть его можно откорректировать, создать новый и как-то повернуть развитие города немножко в другую сторону.

Тарас, расскажи какие выводы ты сделал из разговора с Надеждой Краснояровой? Что тебе показалось любопытным, интересным? На что нужно обратить внимание нашей аудитории?

Тарас Самборский: В общем, выводы можно прочитать в моей статье, которая называется «Одни охранники и продавцы».

Конечно, это прекрасно, что сургутская власть и конкретно председатель городской думы вообще говорит о генеральном плане города. Мне очень импонирует то, что Надежда Красноярова нашла генплан, она в теме, это хорошо, потому что я был удивлен. Я не знал, что она в наш разговор вынесет эту повестку, она меня предупредила перед эфиром: «У меня для вас будет сюрприз». Это реально был сюрприз, потому что я уже очень много лет от сургутских чиновников словосочетание «Генеральный план города» не слышал.

У меня такое ощущение, что они им оперируют только тогда, когда надо прессовать нормальных предпринимателей и давить на них, и все им запрещать. И наоборот — когда надо за взятки раздавать земельные участки они тоже оперируют генпланом. Если почитать документооборот того же департамента архитектуры и градостроительства, мы увидим в каждом отказном письме ссылку на генплан. В каждом разрешительном письме тоже ссылку на генплан. Интересное, конечно, у них шизофреническое устройство мозга, но я думаю с этим рано или поздно разберутся.

То есть тема генплана, я думаю, недаром была Надеждой Краснояровой поднята, потому что город реально упирается в некоторые проблемы и не может развиваться полноценно без понимания, для чего вообще он нужен наш город Сургут. Вот генеральный план 91-го года, по которому мы официально живем до сих пор и по которому город застраивается, ровно на одной странице текста определил стратегию развития города — это, кстати говоря, тоже интересная отсылка всем этим составителям, писателям стратегий бесконечных, которые тратят уйму времени своего чиновничьего, денег бюджетных на какие-то презентации. Ты помнишь, мы с тобой присутствовали на одной из этих презентаций, которые проводил, кажется, господин Сафиоллин?

Д.Щ.: Да, было дело.

Т.С.: А вот вам вся стратегия развития города: город развивается в этом направлении, город строит это там-то, в частности, город строит объекты соцкультбыта и жилье в пойме. Для этого пойма превращается в совершенно другую зону, из поймы выводятся очистные сооружения, город объединяется с Белым Яром, Барсово, Солнечным в единый населенный пункт, в единый муниципалитет — а это означает, что там будет единая социальная, единая транспортная, единая административная инфраструктура. И город получает новый импульс к развитию за счет возникновения крупного производства — в данном случае нефтехимический комбинат.

И вот если мы анализируем наш генплан, то мы видим, что в городе не построен нефтехимкомбинат, потому что не город его должен строить. Кстати говоря, нефтехимкомбинат успешно уже, по-моему, две очереди существует в соседнем Тобольске.

Д.Щ.: Они уже закончили его строительство.

Т.С.: И для Сургута это, конечно, гигантская потеря, потому что… потому что потому. Потому что, как тот же генплан 91-го года предписывал, в городе не возникло нового качественного населения в 40-50 тысяч человек. Вот если бы у нас был нефтехимкомбинат, самих работников там предполагалось всего пять тысяч человек, то есть уже тогда, 30 лет назад, это был очень современный, очень оптимизированный производственный комплекс — всего пять тысяч человек на большое производство. А обслуживающие инфраструктуры (это те же инженеры, управленцы, рабочие, интеллигенция, медицинская, учительская, административная) — еще 50 тысяч человек, 45. Вот этого качественного населения в течение 30 лет в Сургуте не появилось благодаря нефтехимкомбинату.

Конечно, город изменился радикально за 30 лет, но единственным относящимся к генеральному плану положительным итогом я бы назвал за эти 30 лет объединение Сургута из разрозненных поселков в единый цельный город, в единый мегаполис. Эту работу делал, кстати говоря, тот же Сидоров, который принял бразды правления от Леонида Рокецкого в 90-м году. Рокецкий начал как председатель Горисполкома, вообще вся администрация конца 80 — начала 90-х интенсивно работала по объединению Сургута.

Сейчас мало кто помнит, из молодежи вообще никто и не знает этого, а поселок Строитель — это был один поселок, Геолог — другой поселок, Энергетиков — третий. Сургут сегодня — нормальный город, объединенный проспектами, улицами, площадями и достаточно красиво спроектированный. Мне многие архитекторы говорят — не сургутские, международные в том числе, что у Сургута грамотное пространственно-планировочное решение в целом, если не считать новых микрорайонов. Вот это, я думаю, главная заслуга местных властей всех этих 30 лет в рамках исполнения генерального плана.

Есть еще, конечно, достижения, но я называю базовые. А то, что мы не сумели несчастные очистные сооружения перенести действительно из очень неудачного места, то, что мы не сумели воспользоваться уникальным шансом создать в пойме Бардаковки и Оби фантастическую качественную жилую зону, социальную зону, рекреационную зону, то, что 30 лет ушло на угаживание поймы Бардаковки и, в общем-то, ее умерщвление… я думаю, наверное, уже почти невозможно восстановить Бардаковку как речку чистую — ну как протоку. Все запойменное развитие города ограничилось строительством Ледового дворца, коммерческого магазина «Сургут Сити Молл» и этой всей…

Д.Щ.: Ну да, ну да.

Т.С.: Это очень печально. Я не против, конечно, ни торгового центра, ни тем более Ледового дворца. Я не против того, что в результате будет на месте так называемого научного… НТЦ, да? Бывшего кампуса. Вероятно, будет какой-то бизнес-центр, не знаю.

Но я против того, что за 30 лет город с таким мощным экономическим потенциалом, как Сургут, не сумел превратить эту часть своей территории в нормальное место жизни, а те проблемы, которые там зашиты (зашиты благодаря коррупционной политике властей на протяжении многих-многих лет), расшивать придется очень долго, если вообще их можно расшить, потому что любая стройка в Бардаковке — это только коррупция, там нет ничего иного.

Я говорю об этом без устали каждый раз: не может в пойме реки, которая должна служить рекреацией для горожан, быть построен какой-то монстр отель, какой-то гараж пятиэтажный, или какая-то шиномонтажка. Не может из товарищества…эти гаражи, это же все товарищества, да? Товарищество, там такой-то кооператив… Не может гараж превратиться в сауну или даже в гостиницу какую-то. Этого не может быть просто. Раз это в течение 30 лет проходило, а в генплане написано — «Развивать пойму таким-то образом», — значит генеральный план города Сургута системно нарушался. Он нарушался теми же самыми чиновниками, которые обязаны в силу своих функциональных, должностных инструкций строго соблюдать генеральный план. А когда генеральный план требует корректировки — его корректируют таким образом, чтобы городская среда не ухудшалась, а улучшалась.

С моей точки зрения, есть несколько ключевых провалов городской политики именно градостроительной, которые город Сургут за 30 лет не только улучшали, но и радикально ухудшали — это уничтожение поймы Бардаковки, это новое строительство вокруг города высокоэтажных многоквартирных жилищных комплексов, это обветшание жилищного фонда, сохранившегося в городе (то есть это наши страшные дворы).

Вот такие вещи, поэтому если Надежда Красноярова, городская администрация, глава Сургута Андрей Филатов озабочены темой нового генерального плана, хотелось бы, конечно, чтобы этот новый генеральный план исключил все эти беды, все эти проблемы о которых мы сейчас с тобой говорим, которые мы анализируем в юбилейный год существующего генерального плана.

Д.Щ.: Я бы еще добавил тот факт, что ДАиГ под руководством Солода, который ныне уже покинул администрацию города, по-моему, в течение двух лет пытался пропихнуть в думу обновление и корректировку генплана, которые дума не принимала, точнее, там даже было немножко по-другому: там прокуратура снимала рассмотрение этого генплана, потому что он был составлен с какими-то нарушениями и всякое такое. И там предложения были такие: «А давайте отдадим все пустые места в городе под высокоэтажную застройку». И депутаты это все дело заворачивали. Сейчас пришел Владимир Астраханцев, новый главный архитектор и директор ДАиГ, надеюсь, что с ним разработка корректировки генплана все-таки как-то пойдет повеселее и город, благодаря обновленному документу, и уже с новой думой, которая изберется у нас в сентябре, будет как-то получше развиваться.

Т.С.: Надо справедливости ради сказать, что не господин Солод проталкивал эти решения: и задолго до Солода чиновники ДАиГ проталкивали эту безобразную точечную застройку. Сегодня был Солод, вчера был не Солод. В общем-то, вся эта структура, равно как и земельный комитет в плане развития города, управления городом — это очень ключевая структура, но мы видим какие безобразные решения принимаются из года в год в Сургуте, благодаря лоббистским возможностям именно этих двух структур.

Было бы прекрасно, более того просто жизненно необходимо прекратить эту практику, и если будет разрабатываться новый генеральный план, — это очень долгая процедура, — то он должен содержать в себе какие-то фундаментальные ограничения на те или иные виды строительства, которые Сургут перестанут обезображивать. А до того момента, когда генеральный план будет принят, надо сейчас уже вводить новые строительные регламенты, которые определят, что ни один свободный земельный участок не застраивается высотками, то есть жилищная свечка быть не может выше… не знаю, шести этажей, ну и так далее.

Мы об этом тоже говорили: надо определять городскую политику по всем рекреационным потенциальным зонам существующим (та же пойма Бардаковки, та же пойма Саймы, те же парки природные и парки, которые можно создать искусственно с нуля, та же реновация и вообще городская политика в отношении промзоны, потому что к этому уже надо подходить, это тоже уже вопрос городской политики, развитие общественного транспорта и так далее, и так далее).

Столько всего интересного можно сделать в Сургуте.

Д.Щ.: Да, конечно. Ладно, давайте будем завершать «О чем говорят» на этой неделе. Подписывайтесь на YouTube на наш канал, ставьте лайки. Заходите на siapress.ru, там тоже пишите комментарии. Давайте больше общаться, пишите нам письма и так далее, и так далее. До новых встреч через неделю. Пока.

Т.С.: Всем спасибо, всем пока, друзья.