Обзор итогового списка претендентов в думу Сургута на выборах 2021 года

Окончательный список претендентов в думу Сургута известен. Из 99 человек, подавших документы, до внесения имен в бюллетени добрались 77. Кто прошел, кто снялся с дистанции добровольно, а кого сняли, и вообще кто все эти люди – в обзоре СИА-ПРЕСС.

Партии

Начнем с партийной принадлежности. «Единая Россия», которая традиционно и стабильно держит почти все мандаты в городской думе, выдвинула 25 человек и все они ожидаемо прошли регистрацию.

На втором месте ЛДПР – «соколы Жириновского» также направили в ТИК 25 кандидатов, но по пути один снялся с регистрации, так что у них в активе 24 претендента.

Третье место по заявкам заняли «Новые люди», но у них четыре человека не смогли пройти через регистрационные препоны, так что в бюллетенях окажется три представителя этой партии. И «Справедливая Россия – Патриоты За Правду» выдвинули четверых и потеряли по пути одного, так что их тоже осталось только трое.

Чисто технически в кампании вроде как присутствовали «Коммунисты России» – два человека. Но они, во-первых, шли как самовыдвиженцы. Во-вторых, один из них снялся самостоятельно, а второй (известный в Сургуте Вадим Абдуррахманов) получил регистрацию, но, по некоторым данным, партию уже покинул. КПРФ, напомним, выборы в городскую думу бойкотирует, так как полагает нереальным выиграть в борьба на одномандатных округах против корпоративных и административных монстров «Единой России».

Остальные 38 человек заявились как самовыдвиженцы, из них пятеро взяли самоотвод, 11 были сняты из-за нарушений в документах или проблем с собранными подписями, и 22 зарегистрированы.

Многих удивит такое большое количество самовыдвиженцев, которые смогли собрать подписи и зарегистрироваться на выборах – современные избирательные законы России таковы, что сделать это довольно трудно. Тут надо сказать, что среди них немало так называемых «техников» – людей, которым штаб партии власти заплатил небольшую сумму, чтобы фактически от их лица подать документы и собрать подписи. Цель этой акции – страховка от снятия всех остальных кандидатов, кроме «главного», с последующим срывом выборов на конкретном участке. Хотя это нигде не пригодилось – только лишь на одном участке (№5) борьба развернется только между единороссом и либерал-демократом (и на нем, кстати, «техника» как раз нет), а на всех остальных будет три и более претендентов.

Персоналии и интриги

К сожалению, в выборах 2021 не будет участвовать бывший спикер думы Сургута Сергей Бондаренко. Он шел как самовыдвиженец, и ему не хватило всего одной подписи по регистрации. Его присутствие бы существенно оживило конкуренцию на «нефтяном» избирательном округе №3.

Любопытно, что на округе №19 (район у «Росича») изначально заявился в качестве самовыдвиженца замгендиректора «Сургутских городских электрических сетей» Игорь Кондратцев. У наблюдателей возникло предположение, что это – попытка бизнес-группы «Корпорация СТС» (в нее входит СГЭС) ввести в думу Сургута своего человека для последующего лоббирования концессии теплосетей, но это, скорее всего, не так – не тот масштаб операции для такого корпоративного монстра, да и Кондратцев в итоге сам отказался от выдвижения.

В этих условиях очевидной интриги на предстоящих городских выборах практически не будет. Пожалуй, самый интересный округ – №17 (25-й микрорайон). Там от партии власти идет заведующий молодежным центром «Формат» Владислав Брылеев, а его оппонент – ранее единоросс, ныне руководитель городского отделения ЛДПР Евгений Барсов, который побеждал на этом округе неоднократно.

Возможно, в районе ж/д борьбу профсоюзному лидеру Эмилии Трапезниковой («Единая Россия») сможет навязать Вадим Абдуррахманов, имеющий хоть и эпатажную, но некоторую известность.

Впрочем, это только очевидные интриги – напомним, что почти на половине избирательных округов даже от «Единой России» выдвигаются новые кандидаты, не особо известные местным гражданам, и протестное голосование не стоит сбрасывать со счетов.

Яркий пример – ситуация, которая произошла на 20-м округе во время праймериз «Единой России». Там у действующего депутата Василия Птицына (входит в группу «Сургутгазстроя») праймериз выиграл никому не известный Сергей Нелюбин. Рассказывают, что он был техническим кандидатом и не должен был вообще собирать голоса, но произошло то, что произошло. В итоге Нелюбин, конечно, отказался от участия в выборах, и Птицын все же выдвигается по этому округу, но сам факт победы «техника» примечателен. Возможно, утром 20 сентября мы увидим несколько неожиданных результатов.