Замена Александра Сидорова и Юрия Важенина в Госдуме и Совете Федерации назрела

Уход двух аксакалов политики Югры – бывшего мэра Сургута и депутата Госдумы Александра Сидорова и бывшего газовика и сенатора Совета Федерации Юрия Важенина – стал темой для обсуждения на проекте «О чем говорят». Его ведущие – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – обсудили пребывание двух легендарных земляков в законодательной власти и спрогнозировали, насколько их уход повлияет на электоральные итоги «Единой России» в Югре.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город» на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима и привет всем нашим читателям, слушателям, смотрителям из сургутской студии.

Д.Щ.: Давайте начнем с одной из центральных тем на этой неделе. На этой неделе стало известно о том, что на выборы любые абсолютно, из тех многочисленных выборов, что у нас скоро будут, могут не пойти два легендарных политика: для Сургута это Александр Сидоров (бывший глава города и действующий депутат Госдумы уходящего созыва) и Юрий Важенин (бывший главный газовик в Сургуте, возглавлял «Сургут Газпром», затем возглавлял «Газпром Переработку» и пять лет последние находился в статусе сенатора Совета Федерации). Давай по очереди их разберем.

Начнем, наверное, с более простого с точки зрения политической и механической — Александр Сидоров. Он просто сказал, что настало время уходить, что пора мол заканчивать все эти политические вещи. Ему в следующем году уже 70 лет, то есть если бы он избрался в этом году, больше 74 находился бы в этой Госдуме. Наверное, ему это не особо было интересно, хотя тем не менее, человек, который родился с ним в один день с разницей в десять лет, Рокецкий Леонид Юлианович, до сих пор находится… немножко так или иначе варится во всем этом деле.

Что думаешь с точки зрения того, что Сидоров уходит и насколько это критичная потеря для «Единой России», как для политической структуры, которой нужно как-то выбираться и нужно каких-то перед собой лиц выставлять, которых люди знают?

Т.С.: Ну я бы уточнил, Рокецкий сегодня не находится в официальных структурах, хотя он очень долгое время и единственный из всего губернаторского корпуса России находился в Госсовете даже после оставления должности губернатора. Это был уникальный случай, Путин таким образом Рокецкого отметил как лоялиста своего. При этом Рокецкий был губернатором ключевого региона.

Более того, Леонид Рокецкий был губернатором ключевого региона, который хоть и в рамках конкурентной борьбы, но весьма, скажем так, технично бесконфликтно, интеллигентно свое место уступил Сергею Собянину. То есть понятна вся эта связка. Рокецкий не препятствовал каким-то образом потом Собянину в работе, не опротестовывал выборы. В общем-то, он действительно переместился достойно и до сих пор он занимает такую федеральную общественную должность.

Александр Сидоров имеет, конечно, другой статус — он не был губернатором, его высший политический потолок был это депутатство в Государственной думе, поэтому если Сидоров заявляет о том, что это политический финиш его карьеры, то так оно есть. Я бы отметил, что Александр Леонидович сделал свое заявление по прошествию ровно 30 лет своей политической карьеры. У него юбилей в этом году. Но там есть один нюанс, он был председателем городского исполкома назначен в мае 90-го года.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: Там был такой переходный период: многие, да и сам он, не очень, видимо, ожидали, что так произойдет, и строили какие-то политические планы. А когда уже политическое устройство страны несколько изменилось и Советский Союз входил уже в последнюю финишную стадию своего конца, августовский путч при Сидорове Сургут переживал — вот в эти дни Сидоров уже в глазах многих сформировался как политик и он, кстати говоря, возглавлял… достаточно антиГКЧПшная политическая… не движение против ГКЧП, а позиция. Город, горисполком Сургутский именно при Сидорове занимал совершенно явную позицию против ГКЧП, в отличие, например, от сургутского малого совета, который возглавлял Анатолий Лошаков в тот момент. Я бы сказал, что как политик, который претендует на роль большую, чем руководитель Сургута, Александр Сидоров возник в 91-м году, с моей точки зрения.

В этом тоже есть какой-то символизм определенный. Что движет Александром Леонидовичем — мне неизвестно, да наверное, никому неизвестно, потому что при всей своей харизматичности Сидоров всегда был достаточно закрытым человеком и мало кто мог угадать что у него внутри, что он там себе думает. И когда он был мэром 20 лет — тоже интересный период его биографии, потому что это был разный Сидоров (это был первый Сидоров, как принято говорить, это был второй Сидоров, это был поздний Сидоров — это все разные люди, 20 лет — гигантский срок).

Что потеряет «Единая Россия» с уходом Александра Леонидовича Сидорова? Я думаю, ровным счетом она ничего не потеряет, потому что устройство этой партии таково, что любая ротация компенсируется заменой, все-таки это партия чиновников. Это партия, которая не рекрутируется массами народными, она построена на управленческой административной вертикали и при уходе одного игрока тут же чисто механическим ротационным способом, с небольшой интригой и то не всегда, появляется новый игрок.

Д.Щ.: То есть ты полагаешь, что, условно говоря, нет такого человека, который бы пришел на избирательный участок, посмотрел, что нет Сидорова и он сказал: «Ой, я тогда не буду за «Единую Россию» голосовать. Мне Сидоров нравился, а этих я не знаю, я за них голосовать не буду». Ты думаешь, что так не сработает ни с кем?

Т.С.: Я думаю, что избирателям глубоко все равно кто в списках партии власти. Еще раз: партия власти — это партия чиновников. Какой бы чиновник не был в избирательных списках по тому или иному избирательному округу, так называемый избиратель воспринимает данного кандидата, даже если это бывший 20-летний мэр города Сургута, как чиновника. И перемена мест слагаемых как бы не меняет суммы. А если учесть, что сам по себе Александр Леонидович, ну скажем так, был не очень активным парламентарием и больше наблюдал со стороны за этим процессом… вообще у меня подозрение, что вся эта госдумовская работа его тяготила и точно не воодушевляла, то, конечно, это не потеря. Для Госдумы это точно не потеря.

Д.Щ.: Да, в Госдуму он не баллотировался уже и так, он должен был идти в окружную думу.

Т.С.: Да-да. То есть для него это вообще освобождение, конечно, потому что… тут надо понимать, человек, который достаточно обоснованно считает, что он создал этот город современный в том виде, в каком мы его видим, что он стоял у истоков современного Сургута (его новейшей истории), что город многим ему обязан, что он, в общем-то, хозяин этого города был… Гигантский срок 20 лет, ну гигантский срок, — жизнь целого поколения.

Что такое кресло одного из 450 депутатов Государственной думы? Ну, конечно, это не его уровень. Это такой компромисс, это отбытие номера, это лишение свободы в определенном смысле, когда ты не можешь устроить себе персональный график жизни, график работы, график перемещений. Ты обязан сидеть согласно володинским правилам распорядка: с девяти до пяти, в общем огромном концертном зале без окон, без дневного света, с двукратным правом выхода в буфет и туалет. Это, конечно, лишение свободы. Штамповать законы, поднимать руку — это не интересно. Быть пламенным трибуном, я думаю, и по возрасту, и по складу характера это Сидорову неинтересно. Поэтому мне вообще удивительно, как он терпел эти пять лет там. Я думаю, просто достаточно благородно выполнил просьбу Натальи Владимировны и попредставительствовал от нашего региона в Охотном Ряду.

Д.Щ.: Хорошо, давай к Важенину. Очень много времени у нас ушло на Александра Леонидовича заслуженно. К Важенину.

Значит, история такая: сейчас он должен баллотироваться в думу округу и как говорят, его условием было повторное выдвижение в Совет Федерации, где он работал сенатором последние пять лет. То есть он избирается в округ, его дума выдвигает в СФ и он продолжает заниматься тем, чем он занимался. По слухам, Наталья Комарова якобы отказала ему в потенциальном выдвижении в Совет Федерации, поэтому он сейчас раздумывает над тем, чтобы отказаться от участия в выборах в окружную думу.

Как мы здесь можем прокомментировать эту ситуацию? Что это значит? И что может потерять вся эта идущая во власть толпа от партии власти с потенциальным уходом Юрия Важенина?

Т.С.: Я не могу прокомментировать информацию о участии Натальи Комаровой в этом процессе, потому что я, честно скажу, ничего не знаю об этом. Еще четыре дня назад у меня была информация о том, что Важенин подтвержден как кандидат в Совет Федерации повторно и этот вопрос снят с повестки дня. Что там произошло, правда, не знаю, поэтому врать не буду.

Но, в общем-то, что Важенин, что Сидоров… с одной стороны, безусловно, решение по их замене новыми парламентариями в Совете Федерации, в Госдуме очевидно назрело, потому что присутствует фактор возраста, присутствует фактор их достаточно скептического отношения, как многие наблюдатели считают, к участию в этой работе. В общем-то, нельзя ни того, ни другого назвать какими-то отчаянными цепными псами режима, то есть мы их не видим гавкающими с трибун по любому поводу, как это делают очень многие наши ретивые депутаты. Более того, они периодически высказывают позицию, в общем-то, такую на грани с мейнстримной властной позицией.

Д.Щ.: Кстати, а ты знаешь, что появилась версия, что их как бы оттерли, потому что это были два достаточно серьезных и крутых лидера общественного мнения, которые выступали против концессии в Сургуте?

Т.С.: Не думаю, что их за это оттерли, потому что тема концессии, как мне представляется, окончательно отдана на откуп главе Сургута Андрею Филатову и на этом уровне она и закрыта.

То есть уже какая-то месть или расплата за то, что Важенин и Сидоров высказались по концессии — она лишена смысла. Кроме того, вопрос концессии — исключительно местный вопрос, сургутский. Я уверяю, что вообще никого не интересует местная политика на федеральном уровне. Что такое происходит в Сургуте, какая там концессия, какой там ГТС — это совершенно вопрос не федеральной повестки. По некоторым позициям это даже вопрос не югорской повестки.

Так что как раз в такой повестке и Юрию Важенину, и Александру Сидорову вполне позволительно говорить все что они себе вздумают: про концессию, про ботанический сад — все что угодно. Не надо высказываться по федеральной повестке и по болезненным для федерального центра вопросам — чего, кстати говоря, ни тот, ни другой не делали публично, да?

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: Поэтому с одной стороны решение понятное, назревшее. Они отработали нормальный срок. С другой стороны, конечно же, и Юрий Важенин, и Александр Сидоров по-прежнему относятся к так называемым старейшинам Сургута, аксакалам Сургута.

Д.Щ.: Отцы города, их еще называют.

Т.С.: Ну, отцы города — слишком громко сказано. Ну допустим даже пусть и так.

И их мнение по тем или иным вопросам, в частности, по той же концессии действительно звучит весомо. Наверное, их мнения не ждут по каждому городскому вопросу. В конце концов, город развивается, он находится в другой повестке, нежели это могут себе представлять Важенин и Сидоров, но есть вопросы, где их мнение весомо, а может быть даже бесценно.

Во всяком случае выступление Юрия Важенина по той же концессии (он первым это сделал) практически развернуло депутатский корпус на 180 градусов, я напомню, в августе прошлого года… в декабре…. Напомни когда. Там было два момента, когда Важенин высказался. Ведь депутаты должны уже были, в том числе газовики, принять решение по концессии, за концессию. И это решение было подготовлено. Выступление Юрия Ивановича это дело притормозило, тут подсоединился Сидоров. В общем-то, мы знаем, что решение не прошло.

То есть какие-то сургутские вопросы они могут комментировать, и они на эти вопросы могут влиять. Это было бы неплохо, что Сургут располагает такими старейшинами, но повторюсь, далеко не по всем вопросам. Тот же Александр Леонидович Сидоров, который, повторюсь, 20 лет руководил городом, помимо очевидных заслуг и безусловно заработанного права как-то влиять на городские процессы, в любом качестве, даже в качестве пенсионера, несет и ответственность за многие решения негативные, которые при нем в городе реализовались.

Д.Щ.: Ну что ж, ладно. Мы будем завершать эту часть разговора. В следующей поговорим про наш генплан, который как оказывается сейчас подошел к своему логическому завершению в какой-то своей ипостаси. Что у нас будет дальше и как нам это все дело оценивать — поговорим об этом. Пока что подписывайтесь на наш канал на YouTube, читайте СИА-ПРЕСС на siapress.ru. И дальше поехали.