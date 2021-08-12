Югорчане наивно верят в сверхприбыли, вкладывая деньги в финансовые пирамиды и торгуя на рынке Форекс

В популярных мессенджерах, социальных сетях можно увидеть множество заманчивых предложений вложить деньги под 100 и более процентов годовых или заработать на рынке Форекс. Несмотря на то, что в 90-е годы прошлого века от всевозможных «МММ», «Властилин» и прочих подобных компаний пострадали миллионы доверчивых жителей страны, и сейчас число желающих заработать фантастические проценты измеряется сотнями тысяч.

С каждым годом мошенники придумывают все новые схемы заработка, а на фоне высокого уровня доверия граждан к дистанционным услугам все чаще переходят в онлайн. Недавний пример – финансовая пирамида «Финико». С июня 2018-го неустановленные лица от имени этой организации предлагали гражданам «высокоэффективные вложения» на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. В агрессивной рекламе задействовали известных блогеров, которые рассказывали о том, что за полгода купили новые машины и квартиры. Гарантировали сверхдоходы: «Ваши деньги управляются командой узконаправленных профессионалов – 150 трейдеров работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стремятся к доходности в 3-5% в день». Безусловно, никакая инвестиционная деятельность компанией не велась, также отсутствовало разрешение Банка России. В какой-то момент сайт «Финико» просто перестал работать. Личные кабинеты оказались заблокированными. Деньги выводить не получалось. По всей стране от «Финико» пострадали порядка 100 тысяч человек. Сумма ущерба исчисляется миллиардами. Есть пострадавшие и в Тюменской области.

Банк России выявил признаки финансовой пирамиды в деятельности «Финико» еще в середине 2020 года и передал все материалы в правоохранительные органы, также были комментарии в СМИ об опасности вложения денег в эту компанию. Однако даже после этих предупреждений и многочисленных публикаций в СМИ некоторые люди продолжали вкладываться в «Финико». Зачастую люди полагают, что они успеют получить свой «кусочек пирога» и вовремя «выскочить» из пирамиды. Но это заблуждение. На пирамиде зарабатывают только организаторы.

По статистике Банка России, в I полугодии 2021 года в целом по стране выявлено 729 субъектов с признаками нелегальной деятельности, это почти на 17 процентов больше, чем за такой же период прошлого года. Финансовых пирамид выявлено больше в 1,5 раза, нелегальных форекс-дилеров – на 70 процентов.

По словам управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Сергея Попова, только за шесть месяцев этого года жители Тюменской области, Югры и Ямала направили регулятору более 80 обращений по поводу нелегальных организаций, действующих на финансовом рынке, 70 из них – жалобы на иностранные компании, позиционирующие себя как форекс-дилеры. В сравнении с прошлым годом количество обращений выросло в два раза. Люди жалуются на невозможность вывести вложенные деньги.

Торговля на форексе – это всегда риск. Если вы решите поиграть на валютном рынке через легального форекс-дилера, то вероятность потерять или заработать деньги будет зависеть только от вашего умения и везения. А если форекс-дилер работает незаконно, то шансы потерять все свои вложения вырастают до 100 процентов. По закону зарубежные компании не имеют права работать на российском финансовом рынке. Так что если вы увидите рекламу иностранного форекс-дилера в рунете, то он уже нарушает закон. Подумайте, стоит ли работать с компанией, которая нелегально привлекает клиентов.

Часто «иностранными форекс-дилерами» себя называют откровенные мошенники. Они пользуются тем, что обычному человеку трудно проверить зарубежную компанию. Вам дают доступ к «торговому терминалу», вы совершаете «сделки», количество денег на счете растет как на дрожжах. На самом деле вы получаете доступ к игре, имитирующей торговлю. Ее цель – разбудить ваш азарт и заставить внести на счет как можно больше денег. Но как только вы захотите вывести их со счета, возникнут непреодолимые проблемы: сбой программы, технические задержки и так далее. При этом мошенники не только не возвращают деньги, но и побуждают клиентов заплатить еще больше. Часто требуют комиссию за срочный вывод денег. Или объясняют, что вывести можно только круглую сумму, например, 10 000 $. А если у вас на счете 6700 $, то нужно внести еще 3300 $ и только тогда вам все вернут. Но затем появляются «новые обстоятельства», и эту сумму тоже не выплачивают.

Все чаще псевдо-форекс-компании строят свое общение с клиентами, даже не создавая собственные сайты, исключительно посредством мессенджеров WhatsApp, Skype, Telegram. Для поиска контактов могут использовать в том числе открытые базы данных, например, сайты по поиску работы.

По закону оказывать услуги на финансовом рынке могут только те компании, которые находятся под надзором Банка России: у них есть лицензия Банка России или они состоят в официальном госреестре.

«Стремление к быстрому получению прибыли без серьезных усилий и излишняя доверчивость – вот слабые места, по которым бьют финансовые мошенники. Если вам предлагают зарабатывать от 100 долларов ежедневно на бирже или рынке Форекс, получать сверхдоходы от «выгодных инвестиций», помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а в казино всегда выигрывает только казино. Перед тем, как доверить деньги любой компании, не поленитесь и проверьте ее на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию», – посоветовал Сергей Попов.

Кроме того, с июня этого года Банк России публикует на своем сайте список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Этот перечень носит предупредительный характер. Он обновляется примерно каждые 2 недели. Сейчас в нем более 2 тыс. субъектов.