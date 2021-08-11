Каким должно быть уличное искусство в Сургуте

Картинки, которые в скором времени будут нанесены на три дома-трехлистника в Сургуте, стали поводом для обсуждения в проекте «О чем говорят» уличного искусства и того, каким оно должно быть в нашем городе. Ведущие проекта – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский рассказали, что если нужно привести в порядок внешний вид какого-то дома – на то есть соответствующие технологии реновации, а если нужно создать арт-пространство – то тема истории города это не лучшая идея. Почему – смотрите в видео и читайте в расшифровке.

Дмитрий Щеглов: Это Дмитрий Щеглов, «О чем говорят» продолжается. В прошлом эпизоде мы обсудили появление в Сургуте нового главного архитектора: плюсы, минусы, нюансы этого всего дела. Так что посмотрите. А сейчас поговорим про еще один аспект, который касается архитектуры и внешнего вида и вообще среды. Вот у нас будут раскрашены несколько трехлистников на улице Ленина, там будут узкие небольшие картинки, если вы представляете себе, что такое трехлистники с эпизодами из истории округа, Сургута и в целом.

По этому поводу у нас Эдуард Иваницкий высказался с некоторой критикой и скепсисом на страницах siapress.ru. Тарас, что ты думаешь по поводу этих картинок? стоит ли их наносить? Хорошая это идея, плохая это идея, ну и вообще в целом?

Т.С.: Первое — идея что-то делать с фасадами наших замызганных домов многоквартирных — хороша. Очевидно, что все эти хрущевки, девятиэтажки, трехлистники, построенные еще в советские годы, требуют изменений своего облика.

Второе — другой вопрос, как видит инициатор этого процесса, ну я так понял, инициаторы — это наши власти городские, как они видят реализацию вот этой задумки. Я считаю, что разрисовывать фасады теми изображениями, которые нам представили, о чем можно кратко еще поговорить чуть ниже, — это не лучший способ решить проблему. Может быть это самый дешевый найденный способ — хоть как-то оживить городской ландшафт, но технологически, конечно же, он очень компромиссный, очень боюсь, что поспешный.

Д.Щ.: Почему?

Т.С.: Потому что если взять те же трехлистники, которых в городе на самом деле считанное количество, их не так уж и много, я бы задумался о реновации.

Говорили же о реновации проспекта Ленина, я бы сделал экспериментальным реновацию нескольких трехлистников, пускай даже на проспекте Ленина. Для примера я бы всех отослал к трехлистнику в парке «Кедровый лог», где размещен санаторий Сургутнефтегаза. Вот он сделан ровно из такого же типового трехлистника. Сравните, пожалуйста, две картинки и используйте другие фасадные технологии для того, чтобы преобразить город.

Ровно этим путем я бы пошел и дальше: я бы начинал поэтапную реновацию домов первых этих массовых серий, то бишь пятиэтажек. Я видел вполне себе удачно реализованный проект уже очень много лет назад в Екатеринбурге. Кто знает Екатеринбург, кто знает улицу 8 Марта например, он подтвердит: совершенно замызганные дома, они там вообще еще со сталинских времен, с 30-х, 40-х годов постройки, с 50-х. Власти переделали очень неприятную улицу, кстати говоря, заваленную некогда ларьками по самое не хочу, они это все снесли, разнесли, заставили предпринимателей на первых этажах свою торговлю привести к тому формату, который потребовала городская власть. То бишь власть хочет, чтобы там были пирожки, кофе, ресторанчики, приличные магазинчики. Они всю эту работу провели, сделали пешеходную зону и, что немаловажно — преобразили все фасады: полная замена всех окон, всех стеклопакетов в единообразные (за счет бюджета разумеется, там какие-то разные инструменты использовались), единое оформление и остекление балконов и превращение их в лоджии. И ты идешь теперь по совершенно европейскому пространству и понимаешь: «Да, здесь мне хорошо. Здесь я кайфую. Здесь я хочу не короткой перебежкой от фонаря до фонаря добраться там до какого-то публичного пространства, так как меня могут еще и порезать тут за углом. Нет, я хочу тут остаться, посидеть на лавочке, посмотреть на какие-то скульптуры, какие-то малые архитектурные формы. Я хочу провести время на улице».

Если у города найдутся возможности, ресурсы, интеллектуальная какая-то составляющая для реализации подобного проекта — это было бы шикарно. А если говорить про картинки, то да — это тоже прекрасный способ оживить городское пространство, и многие города его активно используют, но здесь мы подходим к тому, что предложено нарисовать.

Вот действительно прав наш коллега Эдуард Иваницкий, я с ним абсолютно согласен — ну это все детсадовский уровень, реально вот такие картинки рисуют на верандах в детских садиках вот такого качества. От такого творчества надо давно уже уйти, ведь есть взрывающие мозг фасадные работы 3D, которые просто переворачиваются представление о том, что перспектива. Они играют, они создают дикий вау-эффект. Это совсем другая вещь, это не то, что нарисовать на каком-то челноке, я не знаю, Ермак едет побеждать татарское иго или чего он там делает — нет, это совсем другой уровень изобразительного искусства.

Я бы призвал нашу власть подумать о таком варианте оживления городских улиц, — и вот это был бы прорыв, безусловно. Для этого надо делать конкурс, для этого надо привлекать крутых художников, платить, конечно, крутые деньги, но тогда это будет совершенно другого уровня результат и другой уровень воздействия на городскую среду, на жителей города, это оживит значительно город.

А эти картинки никто не будет замечать, их посмотрят первый раз, пойдут дальше. «Ну неплохо», и все — вот весь вау-эффект.

Д.Щ.: Ну то есть, по-твоему, дело тут в качестве самой разработки концепта?

Т.С.: Слушай, ну это же очевидно. Есть автомобиль «Лада Приора», есть автомобиль КИА K5, «Мерседес» С-класса — то есть разный уровень игры на балалайке. В реализации любого проекта, тем более творческого проекта — а это безусловно творческий проект, — надо повышать планку, надо брать за образец безусловно лучшее, а не самое простое, самое примитивное.

Я не говорю, что такие картинки не должны быть на фасадах города, ну правда: это все уже позади давным-давно. Это так раскрашивали парки культуры и отдыха в 50-е годы. Уличная культура во всем мире другая просто, как музыка другая, как одежда другая — все другое. Как камера, на которую мы с тобой пишемся, — все другое. Это надо учитывать, надо быть в этом мейнстриме, а не примитивизировать ситуацию до самого же упрощенного вида и не делать эту работу просто для галочки.

Давайте раскрасим теми картинками, которые нам предложены, что-то подходящее. Городской фасад — не исторический стенд, тут надо тоже понимать. Ну, это для музеев, это для музейных зон, это для специальных каких-то выставок, может быть, для специальных заведений, может быть. Но город, который обязан претендовать на звание столицы… я, кстати, подумал, не должен ли быть Сургут столицей Приобья? Сургут — столица Приобья… Так вот, город, который претендует на столицу чего-то, город, который хочет бороться за сохранение здесь молодежи, талантливой молодежи, той молодежи, которая даст городу 30-летнюю перспективу развития, должен в том числе и подобные фасадными инсталляциями работать на эту аудиторию. Должен ей давать какую-то игру, какой-то кайф, вот я говорю — какой-то вау-эффект.

Д.Щ.: Ну что ж, ладно, опять же посмотрим, как Владимир Астраханцев как главный архитектор подойдет к этому вопросу, оценит его и возможно будет перестраивать или не будет — это все мы узнаем.

Завершаем на этой неделе «О чем говорят», смотрите нас на YouTube, подписывайтесь на канал, смотрите нас на СИА-ПРЕССЕ, читайте там же, пишите комментарии, пишите письма. И до новых встреч, через неделю снова увидимся.

Т.С.: Всем спасибо, всем пока и всем привет из Сургута, друзья.