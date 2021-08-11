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​Картинки, которые будут на трехлистниках в Сургуте, – детсадовский уровень. Весь мир в этом плане ушел далеко вперед

Каким должно быть уличное искусство в Сургуте

​Картинки, которые будут на трехлистниках в Сургуте, – детсадовский уровень. Весь мир в этом плане ушел далеко вперед
Фото siapress.ru

Картинки, которые в скором времени будут нанесены на три дома-трехлистника в Сургуте, стали поводом для обсуждения в проекте «О чем говорят» уличного искусства и того, каким оно должно быть в нашем городе. Ведущие проекта – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский рассказали, что если нужно привести в порядок внешний вид какого-то дома – на то есть соответствующие технологии реновации, а если нужно создать арт-пространство – то тема истории города это не лучшая идея. Почему – смотрите в видео и читайте в расшифровке.

Дмитрий Щеглов: Это Дмитрий Щеглов, «О чем говорят» продолжается. В прошлом эпизоде мы обсудили появление в Сургуте нового главного архитектора: плюсы, минусы, нюансы этого всего дела. Так что посмотрите. А сейчас поговорим про еще один аспект, который касается архитектуры и внешнего вида и вообще среды. Вот у нас будут раскрашены несколько трехлистников на улице Ленина, там будут узкие небольшие картинки, если вы представляете себе, что такое трехлистники с эпизодами из истории округа, Сургута и в целом.

По этому поводу у нас Эдуард Иваницкий высказался с некоторой критикой и скепсисом на страницах siapress.ru. Тарас, что ты думаешь по поводу этих картинок? стоит ли их наносить? Хорошая это идея, плохая это идея, ну и вообще в целом?

Т.С.: Первое — идея что-то делать с фасадами наших замызганных домов многоквартирных — хороша. Очевидно, что все эти хрущевки, девятиэтажки, трехлистники, построенные еще в советские годы, требуют изменений своего облика.

Второе — другой вопрос, как видит инициатор этого процесса, ну я так понял, инициаторы — это наши власти городские, как они видят реализацию вот этой задумки. Я считаю, что разрисовывать фасады теми изображениями, которые нам представили, о чем можно кратко еще поговорить чуть ниже, — это не лучший способ решить проблему. Может быть это самый дешевый найденный способ — хоть как-то оживить городской ландшафт, но технологически, конечно же, он очень компромиссный, очень боюсь, что поспешный.

Д.Щ.: Почему?

Т.С.: Потому что если взять те же трехлистники, которых в городе на самом деле считанное количество, их не так уж и много, я бы задумался о реновации.

Говорили же о реновации проспекта Ленина, я бы сделал экспериментальным реновацию нескольких трехлистников, пускай даже на проспекте Ленина. Для примера я бы всех отослал к трехлистнику в парке «Кедровый лог», где размещен санаторий Сургутнефтегаза. Вот он сделан ровно из такого же типового трехлистника. Сравните, пожалуйста, две картинки и используйте другие фасадные технологии для того, чтобы преобразить город.

Ровно этим путем я бы пошел и дальше: я бы начинал поэтапную реновацию домов первых этих массовых серий, то бишь пятиэтажек. Я видел вполне себе удачно реализованный проект уже очень много лет назад в Екатеринбурге. Кто знает Екатеринбург, кто знает улицу 8 Марта например, он подтвердит: совершенно замызганные дома, они там вообще еще со сталинских времен, с 30-х, 40-х годов постройки, с 50-х. Власти переделали очень неприятную улицу, кстати говоря, заваленную некогда ларьками по самое не хочу, они это все снесли, разнесли, заставили предпринимателей на первых этажах свою торговлю привести к тому формату, который потребовала городская власть. То бишь власть хочет, чтобы там были пирожки, кофе, ресторанчики, приличные магазинчики. Они всю эту работу провели, сделали пешеходную зону и, что немаловажно — преобразили все фасады: полная замена всех окон, всех стеклопакетов в единообразные (за счет бюджета разумеется, там какие-то разные инструменты использовались), единое оформление и остекление балконов и превращение их в лоджии. И ты идешь теперь по совершенно европейскому пространству и понимаешь: «Да, здесь мне хорошо. Здесь я кайфую. Здесь я хочу не короткой перебежкой от фонаря до фонаря добраться там до какого-то публичного пространства, так как меня могут еще и порезать тут за углом. Нет, я хочу тут остаться, посидеть на лавочке, посмотреть на какие-то скульптуры, какие-то малые архитектурные формы. Я хочу провести время на улице».

Если у города найдутся возможности, ресурсы, интеллектуальная какая-то составляющая для реализации подобного проекта — это было бы шикарно. А если говорить про картинки, то да — это тоже прекрасный способ оживить городское пространство, и многие города его активно используют, но здесь мы подходим к тому, что предложено нарисовать.

Вот действительно прав наш коллега Эдуард Иваницкий, я с ним абсолютно согласен — ну это все детсадовский уровень, реально вот такие картинки рисуют на верандах в детских садиках вот такого качества. От такого творчества надо давно уже уйти, ведь есть взрывающие мозг фасадные работы 3D, которые просто переворачиваются представление о том, что перспектива. Они играют, они создают дикий вау-эффект. Это совсем другая вещь, это не то, что нарисовать на каком-то челноке, я не знаю, Ермак едет побеждать татарское иго или чего он там делает — нет, это совсем другой уровень изобразительного искусства.

Я бы призвал нашу власть подумать о таком варианте оживления городских улиц, — и вот это был бы прорыв, безусловно. Для этого надо делать конкурс, для этого надо привлекать крутых художников, платить, конечно, крутые деньги, но тогда это будет совершенно другого уровня результат и другой уровень воздействия на городскую среду, на жителей города, это оживит значительно город.

А эти картинки никто не будет замечать, их посмотрят первый раз, пойдут дальше. «Ну неплохо», и все — вот весь вау-эффект.

Д.Щ.: Ну то есть, по-твоему, дело тут в качестве самой разработки концепта?

Т.С.: Слушай, ну это же очевидно. Есть автомобиль «Лада Приора», есть автомобиль КИА K5, «Мерседес» С-класса — то есть разный уровень игры на балалайке. В реализации любого проекта, тем более творческого проекта — а это безусловно творческий проект, — надо повышать планку, надо брать за образец безусловно лучшее, а не самое простое, самое примитивное.

Я не говорю, что такие картинки не должны быть на фасадах города, ну правда: это все уже позади давным-давно. Это так раскрашивали парки культуры и отдыха в 50-е годы. Уличная культура во всем мире другая просто, как музыка другая, как одежда другая — все другое. Как камера, на которую мы с тобой пишемся, — все другое. Это надо учитывать, надо быть в этом мейнстриме, а не примитивизировать ситуацию до самого же упрощенного вида и не делать эту работу просто для галочки.

Давайте раскрасим теми картинками, которые нам предложены, что-то подходящее. Городской фасад — не исторический стенд, тут надо тоже понимать. Ну, это для музеев, это для музейных зон, это для специальных каких-то выставок, может быть, для специальных заведений, может быть. Но город, который обязан претендовать на звание столицы… я, кстати, подумал, не должен ли быть Сургут столицей Приобья? Сургут — столица Приобья… Так вот, город, который претендует на столицу чего-то, город, который хочет бороться за сохранение здесь молодежи, талантливой молодежи, той молодежи, которая даст городу 30-летнюю перспективу развития, должен в том числе и подобные фасадными инсталляциями работать на эту аудиторию. Должен ей давать какую-то игру, какой-то кайф, вот я говорю — какой-то вау-эффект.

Д.Щ.: Ну что ж, ладно, опять же посмотрим, как Владимир Астраханцев как главный архитектор подойдет к этому вопросу, оценит его и возможно будет перестраивать или не будет — это все мы узнаем.

Завершаем на этой неделе «О чем говорят», смотрите нас на YouTube, подписывайтесь на канал, смотрите нас на СИА-ПРЕССЕ, читайте там же, пишите комментарии, пишите письма. И до новых встреч, через неделю снова увидимся.

Т.С.: Всем спасибо, всем пока и всем привет из Сургута, друзья.


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11 августа в 08:32, просмотров: 1190, комментариев: 2
Комментарии:
Dochimacho
не нравится
11 августа в 08:44
Да, картинки восторга не вызывают. В таком случае уместно сказать, что лучше ничего, чем вот это.
Т.Самборский Dochimacho
не нравится
11 августа в 11:59
Странная позиция. Если деньги на картинки есть и вы согласны с тем, что художественный уровень предложенных изображений не вызывает восторга, почему те же выделенные деньги не потратить на изображения, вызывающие восторг? Эдак мы любую потраченную копейку из бюджета будем оправдывать тем, что "лучше хоть что-то, чем ничего". Зачем нам "хоть что-то", если можно сделать "отлично"?
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