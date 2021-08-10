Чего сургутяне ждут от нового главного архитектора

Появление нового директора департамента архитектуры и градостроительства и по совместительству главного архитектора Сургута Владимира Астраханцева стало темой для обсуждения на проекте «О чем говорят». Новый кадр для городской администрации приехал в Сургут из Перми – города, который первым в России начал культурно-средовую модернизацию. Если Владимир Астраханцев привнесет в сургутские реалии хотя бы часть пермского опыта по преобразованию пространств и их наполнения – это будет уже большим прорывом, считают ведущие «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», мы продолжаем. В первой части мы поговорили о том, как городская власть в Сургуте собирается несколько видоизменить улучшить улицу Профсоюзов, и из-за этого у нее начинается какой-то можно сказать конфликт, можно сказать, трения с местными бизнесменами, которые не очень-то хотят уходить, убирать оттуда свои торговые точки, которые занимались автомобильной тематикой.

Сейчас поговорим про некоторое развитие всего этого механизма, в том плане, что у нас новый главный архитектор в Сургуте, и хорошая новость в том, что новый главный архитектор в Сургуте является архитектором по образованию. Он закончил Уральскую архитектурно-художественную академию, зовут его Владимир Астраханцев. До этого он работал в Перми, вообще, в принципе он 20 лет занимается темой архитектуры, в том числе и на муниципальной службе, соответственно, то, что он не сургутянин, то, что он варяг — у этого есть свои плюсы и минусы, давай обсудим эти самые плюсы и минусы.

В данной ситуации мне кажется, что плюсов, конечно… конкретно у этого решения на данный момент можно увидеть больше.

Тарас Самборский: Я много раз писал на тему проблемы главного архитектора Сургута и говорил о том, что свежий взгляд со стороны на наш город — это хорошо. Я не думаю, что именно на этой должности варяг — плохо. Мы с тобой оба используем слово «варяг» в нормальной коннотации, да? В нейтральной. Я не вкладываю в это слово совершенно никакого негативного смысла.

Дело в том, что во всем мире… ну, скажем так, в нормальных примерах мировых и в нашей стране именно иногородние, а иногда даже иностранные архитекторы преображали города, преображали огромные территории. И это очень хороший опыт и очень интересный опыт. Появление Владимира Астраханцева в Сургуте для меня… я не могу много о нем говорить, потому что ничего практически не знаю, но несколько вещей меня бы настроили на позитивный лад.

Первое — он действительно дипломированный и практикующий архитектор, который занимается муниципалитетами. Это дает какие-то основания думать, что как минимум у него представления о том, что такое город, что такое территория для жизни выше, нежели у какого-нибудь работника бюро технической инвентаризации.

Д.Щ.: Надо полагать, да.

Т.С.: Второе — импонирует то, что он из города Перми. Кто не знает, Пермь, наверное, первый город в стране, может быть вместе с Казанью и Тюменью… эти процессы начались с Перми, первый город в стране, где состоялись и реализовались очень серьезные градостроительные реформы.

В бытность губернатором Пермской области, Пермского края Олега Чиркунова, ну его уже освободили, правда, уже от должности и он в немилости у властей федеральных, я даже не знаю, какова его судьба сегодня, но когда он был губернатором, это был молодой такой деятельный губернатор, он приступил к реформе Перми, и из весьма захолустного, провинциального города, несмотря на то, что это миллионному и региональный центр, он вместе с Маратом Гельманом, который тоже в немилости у властей федеральных (живет, по-моему, в Черногории сейчас), они сделали в Перми очень много ценного: они изменили пространство, они сделали культурные зоны огромные.

Д.Щ.: Ну да, это по-моему был способ именно культурного преобразования, не от благоустройства, не от политики, а именно от культуры.

Т.С.: Это было культурно, скажем так, средовое преобразование.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: Это не постановки в театрах, это не выставки в картинных галереях, это какие-то общественные пространства, которые через инсталляции (очень провокационные часто инсталляции) начали оживать. Этот процесс накладывался на изменения градостроительных норм, строительных подходов. Я читал книжку Чиркунова, он одним из первых из российских губернаторов вообще озолотился проблемой строительства муравейников и многоэтажного строительства массового. Он вывел вот эту проблему, над которой мы не задумываемся, но именно он написал, что проблема России в том, что она никак не может уже существующую территорию довести до ума.

Каждый город стремится куда-то разрастись, построить новые улицы, новые микрорайоны, а старые ветшают, дома ветшают, внутриквартальные проезды ветшают, новая архитектура современная не появляется. Но каждый город российский, если взять за последние 20 лет, разросся до огромных размеров, где возникают свои новые проблемы с коммуникациями, с транспортом, с логистикой, с дворовыми территориями, с инфраструктурой социальной. Но и старые районы остаются в том прежнем виде, в каком их… если взять Сургут, их построили еще в советские годы 50-60 лет назад. Это действительно очень серьезная проблема.

Если Владимир Астраханцев подобный опыт пермских реформ как-то попытается реализовать у нас здесь в Сургуте — это было бы, конечно, великолепно.

Я причем совершенно не про какие политические аспекты, я не знаю, за что сняли Чиркунова, почему сняли, я говорю о том опыте его губернаторства, который я в тот момент изучал.

Третий момент — наличие профессионального архитектора в должности главного архитектора города, возможно, я надеюсь, как-то все-таки поднимет архитектурную школу Сургута. Ведь за последние 20 лет архитектурная школа просто разрушалась планомерно и сегодня от нее не осталось ничего. В Сургуте нет архитекторов с именем, здесь нет архитектурного бюро, которое могло бы продемонстрировать свое портфолио, мы об этом как-то говорили, если ты помнишь.

Что построено сургутской архитектурной школой за последние 20-30 лет? Что качественного, красивого? Ничего, практически ничего. Нет архитектурного сообщества, нет градостроительного совета, нет архитектурного совета, нет… Был союз журналистов, а союза архитекторов как творческой профессиональной организации, которая бы именно что влияла бы на общественное мнение в городе Сургуте, ее давным-давно не существует. Остатки недобитых архитекторов превратились в какие-то шарашкины конторы, которые штампуют за откатные деньги те самые узаконивания киосков, ларьков, вот этой всякой ерунды, которой город обставлен, — вот во что превратилось архитектурное сургутское сообщество.

Поэтому я испытываю робкую очень надежду на то, что господин Астраханцев как архитектор сможет привнести в эту сферу, важнейшую сферу в жизни любого города, включая Сургут, какой-то свежий ветер, посмотрим.

Д.Щ.: Да, пожелаем удачи Владимиру Астраханцеву в его работе и понадеемся, что он действительно что-то сделает хорошее и стоящее для нашего города.

В следующем эпизоде «О чем говорят» мы будем рассказывать и рассуждать про роспись стен на нескольких трехлистниках на улице Ленина, так что переходите туда. Пока, ставьте лайки, подписывайтесь и читайте siapress.ru как можно больше. Поехали дальше.