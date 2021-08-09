Владельцы ларьков в Сургуте сопротивляются их сносу, но это – необходимость

В Сургуте владельцы ларьков и киосков с автомобильной тематикой на улице Профсоюзов готовятся публично выражать свое неудовольствие в связи со сносом их торговых и сервисных точек. Городская администрация в этом плане стоит на своем и говорит, что все противоречия решит суд. Эту ситуацию обсудили ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский. Главный тезис в том, что такой архаичный тип бизнеса, как ларьки родом из 90-х, закономерно исчезает с улиц всех мегаполисов. Задача власти – убрать эти строения и договориться с бизнесом о том, как тот сможет вести свою работу в новом качестве.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город» также на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима и привет все внимательные читатели, зрители, слушатели. Привет именно из сургутской студии. Это я тем, кто озабочен, в каких далях мы находимся с моим коллегой.

Д.Щ.: Да, у нас сегодня три темы, все они сугубо сургутские и очень интересные. Давайте начнем с того, что, как бы продолжая тему прошлой недели, мы много обсуждали вопросы сноса ларьков и активности граждан в нашем предыдущем эпизоде «О чем говорят», и эта тема получила свое продолжение, владельцы автомагазинов, автоларьков — ну в общем, такого автомобильного торгового сервисного хаба, который располагается на улице Профсоюзов, — собираются выходить на митинг, как минимум они собираются подавать по этому поводу уведомление или запрос в администрацию города. Митинг против того, чтобы их сносили. Они там находятся около 15-17 лет, и они говорят, что все у них было в порядке, а сейчас выяснилось, что они находятся в охранной зоне ЛЭПа и соответственно из планируют оттуда убирать. Ну вот люди ожидаемо начали бороться за свое имущество, за его сохранность. Как бы ты оценил этот их выход?

Т.С.: Я бы по-иному оценил ситуацию: люди борются за привычный им формат ведения бизнеса — высокомаржинальный для них лично (это не плохо, это прекрасно — все предприниматели должны стремиться к увеличению своей прибыли) и, скажем так, низкомаржинальный для города. Я не о деньгах говорю, я говорю об эстетике этого формата. Проблема в том, что, как мы с тобой говорили неделю назад и много раз до этого и как, в общем-то, рассуждают все, кто более-менее пытается думать о том, что есть среда обитания, насколько она должна соответствовать современному человеку, современному городскому человеку в том числе.

Проблема в том, что этот формат, который сложился в зоне улицы Профсоюзов, вероятно 30 лет назад в начале 90-х годов, имел право на жизнь, когда из гаражей возникали какие-то коммерческие постройки, магазинчики, но город развивается тогда, когда и предпринимательское сообщество идет вперед и поддерживает очевидно здравые инициативы руководства городского, чиновничества.

Очищение города Сургута от ларьков, о чем мы говорили, очищение города Сургута от странных, если не сказать уродливых строений, которые являются на самом деле архитектурным шлаком, архитектурным мусором, — это совершенно неизбежная нормальная политика любого современного мегаполиса.

Я вообще хочу сказать вещь может быть провокационную и парадоксальную. Почему все больше губернаторов берутся за преобразование своих территорий, своих городов в России? Потому что Путину нужны спокойные люди, вот так, если брать очень широко. Путину нужно, чтобы люди выходили на улицы своих городов и им было приятно, им было комфортно. Путину нужно, чтобы население страны не хотело смыться навсегда жить в Москву, Питер и Сочи. Ему нужно, чтобы в каждом городе была привлекательная среда для продолжения жизни, для развития семейных поколений ну и так далее. Это очевидная вещь. Называйте Путина автократом или, я не знаю, самым главным либералом — кому как это больше нравится, но вот до него как руководителя государства, наконец дошло, что любой город, любая территория для жизни должна соответствовать элементарному набору критериев.

Вот в этом плане, когда говорят, что Андрей Филатов начинает какие-то странные реформы, что он взялся за киоски, за незаконные стройки, за вот эти все бородавки на улицах, во дворах Сургута… я хочу сказать это не Андрей Филатов делает, это, по большому счету, делает Владимир Владимирович Путин, потому что Путин хочет, чтобы было как Москве, как в Сочи, Белгороде, Тюмени, Екатеринбурге, Казани — чтобы было так, чтобы люди не брюзжали, чтобы они не спотыкались об мусор, о помойку, о неправильно построенный тротуар, без съездов для колясочников и велосипедистов и так далее по списку… Чтобы были парки, чтобы были рекреационные зоны.

В этом отношении конфликт между частью предпринимательского сообщества — причем микроскопической частью предпринимательского сообщества — и любой местной власти в России возможен, и, возможно, даже будет нарастать. Ну никому не понравится, если ты 20-30 лет делал бизнес в своем гараже, у тебя была какая-то крутая шиномонтажка или автопокрасочная, или магазин по продаже запчастей — и вдруг тебе власть говорит: «Это надо убрать, потому что здесь будет красивый проспект, здесь будет какая-то реконструкция, здесь будет какой-то ремонт уличного пространства». Это никому не нравится. Люди консервативны, они в этот момент меньше всего будут думать о каких-то городских красотах, но, на их беду, если не думать о городских красотах, о городском пространстве, то завтра у них некому будет совершать покупки. Рынок будет сжиматься, потому что из города будут уезжать деятельные и оставаться население с совершенно приземленным, если не сказать примитивным набором пожеланий к тем опциям, которые они хотят потребовать от власти.

Я думаю, что если городская власть квалифицированно проведет эту реформу, в частности, улицы Профсоюзов — это ж только маленькая вершинка айсберга (чистить надо очень многие территории Сургута) — и сумеет предоставить людям разумный обмен или размен по другим торговым площадям или возможности создать какой-нибудь новый подобный такой автомобильный ареал…

Д.Щ.: Ну да, я вот как раз об этом тоже хотел сказать.

Т.С.: …в который превратилась улица Профсоюзов. Позволить построить какой-нибудь «Автодом». Во многих городах есть такие уже центры. В Сургуте, кстати, есть неплохой автодом, он правда, заговнил пойму Бардаковки, за что я его не люблю, но как принцип, как концепция — это интересная вещь. На Бардаковке построили какое-то огромное здание, где все для автомобилей, такой вполне себе цивилизованный рынок для автомобилистов. Если бы, еще раз говорю, это не было построено в пойме реки Бардаковка, то можно было бы сказать спасибо этим предпринимателям.

Опыт профессионального размена с бизнесменами у нас существует — это снос рынка в микрорайоне «Строитель» несколько лет назад, когда администрация Дмитрия Попова сумела развести предпринимателей по другим торговым точкам без ущерба для репутации городских власти и без ущерба для кошелька этих предпринимателей. И что произошло? Произошла профессионализация этого процесса, торгового процесса, вот этого вида бизнеса. От черкизона город перешел к какому-то другому формату.

Поэтому видеть в конкретной истории с улицей Профсоюзов козни городской власти я бы не стал, это не приятно, это болезненно для части предпринимателей, для ограниченной части предпринимателей. Еще меньшая часть предпринимателей сейчас, конечно же, будет активно разыгрывать карту митингов, крика городского… ну, в конце концов, это право любого гражданина, любого предпринимателя — доводить свою точку зрения до максимально широкой аудитории, до максимально высокой аудитории. Может быть, власть услышит какие-то аргументы, которые сейчас пока она не видит, и как-то поменяет свою позицию, но в целом и в общем улица Профсоюзов, безусловно, требовала (как и некоторые улицы вокруг Профсоюзов, вообще эта городская зона) изменений, правда?

Нелепо ехать по этой улице и видеть заднюю сторону гаражей или какие-то спрятанные в этих гаражных кооперативах не гаражи, а бесчисленные бизнесы. На самом деле целевое назначение (о чем мы говорили неделю назад) должно соответствовать наполнению. Если это гараж, то это гараж. Если товарищество гаражное — значит это гаражи, а не трехэтажные гостиницы, сауны, блат-хаты и магазины по продаже запчастей.

Д.Щ..: Ну, в общем, главное, хотелось бы, чтобы это был цивилизованный диалог, в котором действительно городская власть делает какое-то предложение бизнесу, а не просто будет его вышвыривать. Я думаю, что, наверное, так оно и идет, какой-то процесс должен кипеть и, естественно, это нормально для бизнеса — немножко себе повысить ставки для того, чтобы выторговать для себя что-нибудь повкуснее от городской власти. Это уже будет вопрос такого нормального взаимодействия и переговорного процесса.

Давайте посмотрим, как это будет развиваться дальше. Заканчиваем этот эпизод, в следующие поговорим про нашего нового главного архитектора в городе Сургуте. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте, — и к следующей теме.