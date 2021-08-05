Три ошибки при покупке недвижимости, которые оставят вас без квартиры и без денег

Приближается осень – время, когда большинство из нас после летнего отдыха и затишья берутся за важные дела. Многие именно осенью решаются на покупку новой квартиры и начинают шерстить онлайн-доски объявлений. Кажется, что именно там из всего разнообразия можно выбрать то, что нужно, и заключить сделку напрямую – без посредника, а значит и платить риелтору не придется.

Однако отказ от услуг риелтора, ради призрачной экономии, может привести к тому, что вы останетесь у разбитого корыта. Почему нельзя покупать квартиры без посредника, и кто должен быть этим посредником: разбираемся с профессиональным риелтором Ольгой Надысовой.

По статистике, из 100 сделок — три являются оспоримыми. И их активно оспаривают заинтересованные лица.

Итак, почему же могут оспорить сделки – три реальных случая.

1. Особое внимание – детским долям

Продавец использовал материнский капитал, но не выделил доли детям. Либо использовал любые другие субсидии, и не исполнил обязательства по ним. Чем это грозит? Рано или поздно проверяющие органы выявят нарушение, суд оспорит сделку, вынесет решение о возвращении государственных средств.

Риелтор поможет собрать документы для выделения долей (процедура происходит у нотариуса), для получения согласия опеки на продажу такой квартиры.

2. Приватизация не забыта

Квартира была получена по приватизации. При продаже такой квартиры необходимо проверить, кто оставался прописанным на момент приватизации и кто стал собственником. Если нет на руках отказа от приватизации, а человек состоял на регистрационном учете, то он может опротестовать эту сделку.

Как решается? Родственники внутри семьи определяют распределение денежных средств, те, кто может оспорить сделку, создает свежий нотариальный отказ от приватизации.

На моей практике был такой случай. На момент приватизации были нарушены права несовершеннолетнего и собственницей квартиры стала только мама. То есть отказа от приватизации нет даже в отделе приватизации. В этом случае надо получать нотариальное согласие на продажу у сына (есть особая формулировка).

3. Неразделимая разводом

Супруги покупали вместе квартиру, собственником стал один из них. Продажа происходит после развода. Всем понятно, что требуется согласие супруга. Но иногда получается так, что супруга невозможно найти. Есть вариант объявить его без вести пропавшим или умершим. Сопровождают такие сделки всегда опытные риелторы.

Бонус: откровенное мошенничество

Не стоит забывать, что сделки с недвижимостью всегда сопровождаются крупными денежными суммами, а значит привлекают мошенников. В работе риелторы зачастую вступают в дело, когда клиент уже самостоятельно натворил бед. Например, сургутский специалист столкнулся с такой схемой развода при размещении объявлений на онлайн-доске:

«Сейчас на одном из популярных сайтов находится объявление о продаже трехкомнатной квартиры на улице Крылова в Сургуте за 2 800 000 рублей. Указан телефон собственника. Женщина-собственница по телефону говорить не может, только пишет смс. Она якобы проживает в Лондоне. Муж умер, и она продает квартиру. Предлагается следующая схема: заключается предварительный договор, документы и отправляются сканами, денежные средства закладываются на аккредитив в платежную систему. Деньги закладываются на счет, делается распечатка счета, она фотографируется и фото отправляется продавцу. Оказывается, на этом чеке есть данные, по которому можно раскрыть аккредитив. Деньги списываются до проведения сделки. Документы оказываются поддельными. Продавец исчезает».