Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили снос ларьков и поспорили об обществе и власти

Свежий выпуск проекта «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским начался с обсуждения очередной волны сноса незаконных ларьков в Сургуте, а завершился спором между ведущими относительно гражданской активности жителей города. Хорошая новость в том, что новая администрация Сургута действительно взялась за снос незаконных ларьков. При этом какой-то очевидной реакции (и прямого запроса) на подобное наведение порядка от жителей города не видно и не слышно, и это вызывает вопросы к их активности и осознанности.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят». Я обозреватель портала siapress.ru. Тарас Самборский — издатель газеты «Новый Город» — на связи из сургутской студии на этот раз. Тарас два раза из одной студии подряд не записывается. Привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Только я тут уже второй раз подряд.

Д.Щ.: Да, точно, во второй раз.

Т.С.: Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Мы за лето сменили несколько студий каждый, но продолжаем работать. У нас сегодня тема будет одна, но хорошая. Поговорим про Сургут, на этот раз про Сургут. Радостно, что есть о чем поговорить.

У нас есть следующая ситуация: в городе глава Андрей Филатов запустил процесс сноса незаконных киосков. Незаконных киосков у нас осталось около 45, насколько я понимаю. Этот процесс очень сложно идет, сейчас как раз обсудим, как этот процесс идет, для чего он нужен, во что он должен превращаться и чем он сопровождается. Я так понял, ты немножко знаешь о том, как происходит сам по себе снос. Вообще, у нас снос киосков был большой генеральной темой еще у Дмитрия Попова и Сергея Полукеева в его бытность директора ДИЗО в городе Сургуте, и тогда снесли много киосков с муниципальной территории, а потом начались пробуксовки с киосками незаконными, которые находятся на частной территории. Как оно сейчас обстоит, что там сейчас происходит?

Т.С.: Я уточню эту историю со сносом киосков при главе города Дмитрии Попове. Действительно, когда в администрации Сургута при нем работал заместителем Андрей Сурлевич и директором ДИЗО Сергей Полукеев, политика очистки города от этого хлама архитектурного проводилась достаточно системно. Ее позже несколько пытался продолжить Владимир Базаров, если кто помнит, но вот именно при Полукееве и Сурлевиче к теме киосков и к теме, скажем так, вот этих строений (даже не знаю, как их называть, временные строения, точечные строения… но в общем-то, большинство всех этих объектов — это элементарный архитектурный хлам), относилась администрация достаточно серьезно, считая, что подобные объекты грубо нарушают архитектурную концепцию города, подобные объекты не являются контролируемыми с точки зрения налогов субъектами предпринимательства, ну и там много было других вопросов и по криминалитету вокруг этих объектов, и просто запредельной коррупции муниципальных чиновников вокруг таких объектов, коррупции других структур. Но заметим, что при появлении господина Шатунова в администрации города Сургута в бытность того же Дмитрия Попова, который был главой…

Д.Щ.: Только хотел про него вспомнить.

Т.С.: …киоски и все эти одноразовые якобы, но превращающиеся в чуть ли не в крупные торговые центры и магазины, начали разрастаться. Хотя сам Шатунов очень залихватски декларировал политику сноса этих всех киосков. Мы с тобой помним случай, когда он так сильно сносил на улице 30 лет Победы один мясной магазин, что он из киоска брезентового превратился просто в капитальное строение. Я думаю, что господин Шатунов неплохо чувствует себя после согласования этой стройки. Ну и классическая история, как он пытался бороться с автомобильным салоном в пойме реки Бардаковка: так боролся, что уехал аж на двух джипах оттуда. Но неважно…

Д.Щ.: Точнее он, по-моему, приехал на джипе на открытие какого-то там очередного филиала этого автосалона или что-то такое.

Т.С.: Ну это детали… приехал на джипе — уехал на джипе. Факт остается фактом, что политика очистки городского пространства от архитектурного хлама, криминального хлама была остановлена и при администрации Вадима Шувалова в принципе никак активно не велась, кроме редких каких-то заявлений за которыми мало что стояло практического, да и наоборот — город опять начал заполоняться вот этими киосками.

Я хочу сказать, что кому-то может показаться, что процесс чисто городской: «Ну вот, мэр, пожалуйста, бери метлу и чисти наш город. Что тут об этом вообще говорить серьезно». Проблема на самом деле гораздо тяжелее, чем она может показаться на первый взгляд. Я объясню, почему: снести киоск в условиях российской провинциальной действительности — это совсем не ерунда. Ладно, если киоск установлен на муниципальной земле под какими-то там предлогами — это быстренько отрабатывается.

Но опять это отрабатывается, когда у всей чиновничьей цепочки отсутствует коррупциогенный интерес к этому. Если мэр города хочет снести киоск и считает, что он мешает пешеходам, мешает перспективе, мешает просто городу — еще не факт, что какой-нибудь чиновник из архитектуры и строительства или из земельного департамента согласится с подобным мнением своего шефа и пойдет его исполнит. Таких примеров можно приводить в городе Сургуте: как правило, чиновник возвращается ни с чем, но там все законно, там все бумажки подписаны, мы ничего сделать не можем и как правило на этом все затихает. Я вижу, что у господина Филатова к этому подход достаточно безапелляционный и мотивированный. То есть это политика, которая действительно не является… на конях кто бегает у нас?

Д.Щ.: Кавалерия.

Т.С.: …вот, кавалерийским наскоком, да? Это действительно политика, точнее часть той общей политики, которую новый глава проводит и в области городского архитектурного развития. И чтобы снести киоск надо найти причину для этого — это работа ФРУ, это работа правового управления, это работа земельщиков. Надо сделать предписание — снова работа. Надо отправить людей, надо вызывать контрагента на разговор, надо связываться с Роспотребнадзором, МВД, прокуратурой, эксплуатирующими организациями, которые подключали к сетям электрическим, водопроводным, тепловым. Вот это все комплексная работа, которую без перманентной постоянной неослабевающей координации муниципалитет выполнить не сможет.

По разным причинам на протяжении многих лет, если не сказать уже даже почти лет 10-15, эта работа толком не велась, за исключением того короткого промежутка времени, когда в администрации работали Сергей Полукеев и Андрей Сурлевич.

Если киоск или объект странный появляется на территории управляющей компании — проблема уже сложнее. Формально управляющая компания — независимый хозяйствующий субъект, независимое юридическое лицо и вообще просто частная организационно-правовая форма, как правило. Тут давлением авторитетом администрация может устранить проблему, но в Сургуте в последнее время пошла новая тенденция все эти киоски безобразные без какого-либо представления о том, что такое город, устанавливать на частных земельных участках…

Д.Щ.: Ну то есть вокруг торговых центров облепляют их, занимают парковку и так далее, и так далее.

Т.С.: Да-да. Под любое строительство земельный участок выделяется с определенным запасом земли, потому что должны быть подходы, подъезды, тротуары, вероятно, парковочные пространства, вероятно, на территорию попадает какая-то зеленая зона, какая-то зона совместной ответственности, санитарная зона. В общем, трудно встретить земельный участок, который выделен под строительство исключительно в рамках застраиваемой площади, и вот многие предприниматели, которым на город, безусловно, наплевать ставят киоски на свою территорию.

Такса там примерно такая же, как давать взятку работнику ДИЗО или ДАиГ: это согласовательная процедура — порядка миллиона рублей, сургутская такса: «Продлить, чтобы мы тебя не снесли, чтобы мы на тебя не наехали». Вот это работает примерно так же.

Поэтому когда ты видишь киоск на какой-нибудь территории вокруг какого-нибудь магазинчика, надо сразу понимать, что этот киоск стоит за деньги. Деньги, безусловно, которые ни одним договором нигде никогда не прописаны, но и логично предположить, что здесь наживается исключительно владелец данного земельного участка. С точки зрения доходов людей, повышения благосостояния граждан, ну, конечно, можно порассуждать, что это хорошо, пусть наживается, время тяжелое, но в этом случае мы очень скоро превратимся в Гану, в Киншасу, во что-то такое, потому что это не будет порядок.

В городе, где очень много торговых заведений, нелепо наблюдать как возле овощного магазина или овощного какого-то павильона весьма стационарного стоит еще пять-шесть-десять овощных же киосков — это просто мусор, это какой-то шанхай. Вот эта работа, как я ее понимаю и представляю, сейчас весьма целенаправленно проводится городской администрацией.

Я считаю, что это правильная работа, я считаю, что городская территория не может быть сплошным рынком, не может такого быть, чтобы непрерывно мы видели только — ладно там овощи-фрукты, но на самом деле это киоски, которые торгуют всем подряд. И город лишается парковок, тротуаров, да просто свободного визуального пространства. Мы постоянно натыкаемся на какую-то ерунду, в которой нет ни красоты, ни вкуса, — нет ничего, есть просто сплошная непрерывная торговля.

Тут еще есть один момент: не понять, а сам город чего хочет? Я имею в виду горожане. Где то общественное мнение, которое направляет власть, ориентирует власть в решении тех или иных проблем?

В Сургуте очень интересная ситуация сложилась: многие считают, что у нас тут развито гражданское общество, у нас много лидеров общественного мнения, они постоянно высказываются по любому поводу и типа это каким-то образом власть дезориентирует — она не может понять, как себя вести с парком «За Саймой», как себя вести с парком «Кедровый лог», как себя вести с киосками пресловутыми. На самом деле, я вижу это все по-другому, я считаю, что в Сургуте напрочь отсутствует общественное мнение, в Сургуте напрочь отсутствует развитое гражданское общество, в Сургуте совершенно пассивное население, которому ничего не надо. Зайдем в любой двор, и мы увидим, что в каждом сургутском дворе за последние 15-20-10 лет что-нибудь да понастроено. Построены какие-то ужасы. Например, возле гимназии №2 гостиница циклопических размеров, из-за которой чуть под уголовку не подвели директора гимназии, которая ни в чем не виновата. Это же кошмар — как можно гостиницу «Медвежий угол»… ой, извините, там что-то с медведями…

Д.Щ.: Там какая-то «Берлога»…не помню.

Т.С.: Вот! «Берлога» какая-то, что-то связано с медведями. Как можно построить, забрав вот такой вот кусочек, треугольник у спортивной площадки учебного заведения? Это же прямая уголовка. Я знаю, что Ирина Лемешева, директор второй гимназии, уже больше десять лет бьется и ничего не может сделать. Она приходит во власть местную, она приходит к своим руководителям в департаменте образования, она участвует в каких-то заседаниях, отписывает какие-то бумажки, ей приходят какие-то предписания (почему-то ей) из прокуратуры, она не может доказать очевидное, что это уголовная статья, что данное сооружение подлежит безусловному сносу, а школьная территория подлежит безусловному восстановлению в первоначальном виде.

Это я привожу один знакомый мне пример, где у меня учились дети, а сколько таких примеров? Возле каждого детского садика мы обязательно найдем как минимум какой-то киоск, а то и двух-трехэтажный магазин. Как они возникают, ну, которые торгуют алкоголем? Пожалуйста, детский садик «Родничок»: перед ним стоит уже несколько лет трех- или двухэтажный магазин, который был когда-то киоском. Я лично в какое-то там локдаунное время, когда наш губернатор Наталья Комарова запрещает алкоголь, — вот после десяти часов, по-моему, да?

Д.Щ.: После восьми уже запрещено много лет.

Т.С.: После восьми, Окей. Мне надо было по пути откуда-то купить какую-то булку хлеба и я видел, как спокойненько вот этот отсек, в котором продается алкоголь, был прикрыт такой шторкой, такими ралетами наполовину, и при мне оттуда вышла группка людей с бутылками, на кассе они заплатили за это дело и пошли прекрасно жить. Это к вопросу «О…», да?

Когда у нас был депутат Котик в городской думе, он успешно боролся с подобными заведениями возле детских дошкольных учреждений, возле учебных заведений.

Так вот город Сургут — он весь в этом.

Вот если приезжего провести по нашим городским улицам и спросить: какое у тебя впечатление? Ну там приличное мы услышим: широкие улицы, какие-то дороги то ли хорошие, то ли нехорошие в зависимости от сезона, но вот это будет одно из главных наблюдений: «У вас нет ни клочка свободного пространства, вы все что только можете утыкали каким-то беспонтовым говном, которое деформирует эстетическое восприятие у жителей того пространства, в котором они вынуждены жить».

Поэтому для меня данная политика, которую пока не сильно декларирует, но осуществляет делает господин Филатов, — это правильно, потому что город должен быть городом, а не мусоркой.

Я еще одну вещь скажу про это общественное мнение и все дела — не всегда местная власть, если она чувствует, что она сильная компетентная власть, да и неместная тоже, — должна учитывать абсолютно каждое общественное мнение, потому что власть вообще-то должна поддерживать авторитарно в определенном смысле, как это не необычно прозвучит из моих уст. Власть должна твердо понимать, чего она хочет и что она делает, и если мы с тобой неделю назад сравнивали опыт развития Тюмени и Сургута и пришли к выводу о том, что в Тюмени очевидные градостроительные средовые достижения воплощены благодаря определенному набору политических решений, которые осуществила местная власть, и мы понимаем, что эти решения стали возможны в том числе благодаря безапелляционному, достаточно авторитарному подходу тюменских властей к осуществлению своих реформ, и мы видим результат, и горожане говорят спасибо.

Более того, тюменские власти, — а я считаю, что любая муниципальная власть должна брать на вооружение эту политику, эти методы, в том числе сургутская, — приняли такой набор градостроительных инструментов, утвердили их, которые действуют на несколько десятилетий вперед, соответственно, на несколько администрации вперед. Если Сургут сделает градостроительный регламент наконец долгожданный, в котором будет прописана допустимая этажность застройки, допустимая плотность застройки, в котором будут прописаны требования к обязательному одностороннему движению во внутренних квартплатах дворах, возле всех объектов соцкультбыта с организацией парковочных пространств для резидентов и возможных парковочных пространств платных/бесплатных для не резидентов, ну и так далее: зеленые зоны, рекреационные зоны, количество объектов соцкультбыта на какие-то другие объекты новые, коммерческие… Вот если будет регламент принят, то он будет действовать так же, как в Тюмени на много-много дет вперед. Вот 20 лет в Тюмени же это работает? Работает. И все получается. В Казани же это работает? Там уже сменилось… правительство я не знаю какое по счету после Минтимера Шаймиева, президент там после Минтимера Шаймиева второй или третий. Работает это все? Работает.

Есть регионы, где принятие подобных жестких, грамотных, профессиональных с точки зрения квалификаций и чиновничества, которые это все моделируют, и опыты других регионов и стран решения, они обеспечивают нормальное развитие территорий с минимизированным коррупциогенным фактором. А в Сургуте то, с чем сегодня Филатов борется, — это борьба с адским наследием коррупции, в которой наша администрация городская просто погрязла на уровне нескольких департаментов.

Д.Щ.: Прежде чем продолжим, я несколько копеек вставлю. Ты-то, понятно, у нас сторонник теории авторитарной модернизации, это все здорово. Но надо учесть одну вещь: на одного Собянина, Якушева, Моора и еще нескольких хороших губернаторов приходится примерно 85 Хорошавиных и еще таких чуваков, которые потом впоследствии со своими золотыми унитазами отправляются на нары, а иногда в другую страну.

Да, понятно, что власть может быть авторитарной и авторитарно продвигать, реализовывая кредит доверия к себе, реализовывать какие-то проекты, чтобы потом сверяться с людьми и сказать: «Вот смотрите, мы сделали нормально?». Они говорят: «Да, класс, ты Собянин, молодец, давай дуй дальше и делай хорошие вещи». Или: «Ты, Якушев, молодец», «Моор — молодец». А есть такие авторитарные ребята, которые наворотят такого, что лучше бы их куда-нибудь подальше смахнуть и поставить какого-нибудь новенького.

То есть это все раз на раз не приходится: если кому-то повезло с авторитарным модернизатором — прекрасно, мы за них счастливы. Тюмень — повезло, Москва — сейчас повезло, да? Собянин.

Но не все такие везунчики. Не все. Если у нас Филатов будет в Сургуте первым авторитарным модернизатором — прекрасно. Если он будет настоящим авторитарным модернизатором, я буду только аплодировать, но все равно как-то немножко сверяться и считывать, насколько эффективно ты сейчас работал, насколько это воспринимается людьми — все равно нужно, потому что если нет, то это все может скатится черт знает во что.

Т.С.: Я возразил бы потому что, во-первых, у Андрея Филатова есть все-таки мощная подпора в виде губернатора Натальи Комаровой. Я понимаю так, что это позволяет ему принимать решения те, которые мы сейчас обсуждаем и которым я ставлю позитивную оценку на данном этапе как минимум.

А вот про общественное мнение еще раз ты заговорил: «Людям повезло/не повезло»… А для этого есть медиа, которые анализируют подобную деятельность той или иной власти, которые дают разъяснение людям своей аудитории и объясняют, почему эти решения плохи, почему этот руководитель лучше того руководителя. Тут уже, извини меня, пускай пресловутое общество делает свои выводы, если в городе Сургуте из нескольких тысяч дворов и только 102 двора заявились в программу реконструкции… Понимаем, да? У нас есть в городе общество или нет? Люди не могут выйти в подъезд своего дома, во двор своего дома, чтобы там было… 80 процентов, по-моему, должно быть жителей и проголосовать за то, чтобы мы залатали дыры в тротуаре, которым 30 лет, чтобы поменяли бордюры, сделали мусорный пост современный, детскую площадку, спортивную площадку. Люди не могут этого сделать.

Как эти люди могут что-то оценивать в работе городской администрации? Так они всегда будут только лежать на диване, брюзжать и говорить: «А что это нам тут двор не ремонтируют?». Так вам его не ремонтируют, потому что вам на все наплевать, вы не хотите даже свое пространство, в котором вы проводите большую часть своего жизненного времени, привести в порядок. А для этого надо всего спуститься, поднять руку, проголосовать за то, что вы сбрасываетесь на 20 процентов, а город вам через управляющую компанию дает остальные 80. И какое-то время вы потом через коммунальные услуги оплачиваете. Таким образом оплачиваете, вы даже не платите деньги вперед.

Так вот, из тысячи дворов сто дворов у нас хотят ремонта, хотят реформ. И, кстати говоря, 50 процентов от этого числа — 50 дворов в этом году только будут отремонтировано. К вопросу, не пять дворов, не два. Нет, 50 процентов — это нормальный показатель. Была бы тысяча дворов, которые хотят реформы в своем жизненном пространстве — было бы наверно 500 дворов отремонтировано. Находили бы, значит, под это деньги. Вот мы говорим о каком проценте деятельного общества сургутян, да? Вот высчитывай пропорции, это сколько процентов?

Д.Щ.: Я очень коротенько, потому что у нас времени не сильно много осталось. очень короткий тезис: сначала люди сидели (я сейчас про всех скажу россиян) 70 лет в стране, в которых от них ни хрена не зависело, когда их толком ни о чем не спрашивали и обрубали все возможности горизонтальных коммуникаций, все коммуникации были строго по линии «человек-государство», а потом в последние 20 лет мы находимся ровно в той же ситуации, когда любая общественная деятельность карается, по сути своей, в которой государство говорит: «От тебя ничего не зависит, не ходи на выборы. Выборы — грязное дело, политика — грязное дело. Вообще лучше сиди дома, пей пиво, вот тебе пивной ларек внизу, и ни о чем не переживай, мы сами за тебя все сделаем, не думай». А что человек остается делать? Остается, что какой-то процент выживаем в этой всей ситуации, а какой-то процент сидит в своем болоте, естественно, в этом нет ничего вообще удивительного.

И власть, если она разумна, если она немножко чувствует, что может за собой подтянуть общество — она его подтягивает. Плохая власть — она топит дополнительно, чтобы еще дальше не вылазила. Очень коротенько.

Т.С.: Я заберу еще одну минуту, но я скажу. Вот дом, в котором живут мои родители на улице Гагарина, наполнен вполне себе путинским электоратом, и ничего. Эти люди выгнали плохую управляющую компанию, они два года бились, они ходили обивали пороги, собирались. Они выбрали хорошую управляющую компанию, за короткий срок они привели свой дом в идеальное состояние, в котором только самовар с ватрушками не стоит на входе. И ухаживают за своим домом будь здоров, поэтому дело не в том, какими нас воспитывает режим, это другой разговор, дело в том, какими мы сами себя хотим видеть.

Вот если есть чувство хозяина, то тогда и будет вокруг тебя порядок, если нет — ты будешь жить в мусорке вечной, понимаешь? В этом плане я и как раз говорю о том, что власть должна находить эту деятельную часть общества и опираться на нее, а не слушать стенания этого пассивного большинства, вот тогда будет прогресс, тогда будет потихонечку это пассивное бездеятельное большинство, которому ничего не надо, видеть развитие у меньшинства и хотеть попасть туда же, и тогда будут пропорции меняться. Я только в этом вижу способ местной власти эффективно менять свою территорию.

Д.Щ.: Здесь я с тобой соглашусь. Ну слава богу, согласились в чем-то, хорошо. Ладно, еще пара минут, у нас уже почти 30 минут все идет. Давай, киоски, окей, хорошо. Дальше что? У нас какие дальше пространства для улучшения… какие следующие шаги последовательные могут быть у городской власти для того, чтобы как-то налаживать?

Т.С.: Если скороговоркой, как я сейчас говорил, это строительный регламент, градостроительный регламент, который первое — высотность, то есть ни одно отдельно стоящее жилое здание не выше шесть этажей, например, да, ни один жилищный комплекс или жилищный район — только переменная этажность от четырех до 12 этажей, причем пропорция четырехэтажные — столько-то процентов от застройки, шестиэтажные — столько-то и так далее до 12-этажных. Причем чем выше здание, тем меньше процент от общей застроенной площадки. Это обязательное внедрение требований по социальной инфраструктуре и жилищных комплексах и районах от детских садиков-микро до детских садиков стационарных, поликлиник, каких-то офисных помещений для нотариусов и прочих служб, это организация одностороннего движения во дворах, это организация платных парковок при социальных объектах, куда большое скопление приезжает и возможно каких-то перегруженных дворах для резидентов бесплатно или копейки, для нерезидентов платно, но какое-то время бесплатно.

Это такие очевидные вещи, а дальше несколько градостроительных проектов, с которыми входишь в историю: это полная реновация реки Сайма, со всеми ее рукавами, восстановление, очищение, придание ей жизни, создание в пойме Саймы какой-то рекреативной городской зоны с уходом в парк «За Саймой», это полная остановка всего, что строится нерекационного в пойме реки Бардаковка, пересмотр по максимуму всего, что там понаделано, понастроено и тоже снос. Компенсация с выкупом, с разменом, судами, без компенсации и создание из поймы реки Бардаковка тоже огромной городской рекреационной зоны — это решение проблемы, как многажды мой отец Владимир Трофимович Самборский говорил, над гаражами в той же пойме реки Бардаковка, и наконец закрыть развитие Сургута в этой части.

Ну и, может быть, это работа над промзоной, потихонечку увод города туда, в промзону, в лофты, в архитектуру промышленного дизайна, то что делает сейчас Москва настолько великолепно — я видел несколько объектов, они фантастические: среди бывших заводских цехов фудкорт с ресторанами, кафе, кофейнями, с какими-то спортзалами, бассейнами, поликлиниками. Это фантастика, и территория оживает, это очень все интересно.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Я бы еще ввел такое правило в городе: ни один объект социальной инфраструктуры не строится по типовому проекту, а значимые объекты типа больших школ, университетских корпусов, театров, административных зданий только по архитектурному конкурсу с привлечением в том числе международных архитекторов. Вот это бы город начало преображать…

Д.Щ.: Ладно, все, очень много мы с тобой записали на этот раз. Смотрите СИА-ПРЕСС на YouTube, ставьте лайки подписывайтесь на канал. Читайте на siapress.ru. На следующей неделе снова увидимся, снова о чем-то поговорим важном. До свидания!