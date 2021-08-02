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​Гадость — под снос! // ФОТОФАКТ

Как незаконные киоски играют с администрацией Сургута в кошки-мышки

​Гадость — под снос! // ФОТОФАКТ
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Улица Сергея Безверхова, территория магазина «Ярославна». Вот вам наглядное подтверждение проблемы, с которой борется глава Сургута Андрей Филатов: стоял этот задрипанный киоск-шаурма на одной из самых уютных и центральных улиц города — Республики. Вонял бесконечными дровами, жаренным мясом (в свежести которого у жителей округи большие сомнения), собирал вокруг странную публику. Ни канализации, ни водопровода, разумеется. Отбросы жизнедеятельности оседали «историческим» слоем рядышком год за годом.

Каким-то чудом эту лачугу удалось выгнать с глаз долой. Но не тут-то было. Владельцы шаурмы просто-напросто перетащили ее в другую часть земельного участка, принадлежащего торговому центру «Ярославна». Теперь она как бельмо красуется перед гостиницей «Уют» и жилыми домами. Помои по-прежнему выливаются прямо за ларьком.

Казус в том, что владельцы «Ярославны» не имеют права на своем «частном» участке размещать ничего, кроме собственно торгового центра, — это называется целевым использованием. Никаких киосков, шиномонтажек — ничего, кроме того строения, под которое город выделил и продал участок. Но алчность владельцев подобных объектов настолько велика, что им мало извлекаемых доходов от сдаваемых в аренду площадей, они торгуют землей вокруг! Наплевать на эстетику, нарушение санитарных норм, на то, что киоск занимает проезжую или пешеходную зону. Любые попытки жителей бороться с подобными блямбами натыкаются на отчаянное сопротивление владельцев: моя земля, что хочу, то и размещаю на ней!

В итоге прекрасный город превращается в помойку. Поэтому никаких сомнений: подобную гадость необходимо беспощадно сносить и запретить ей появляться на улицах Сургута.


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02 августа в 16:02, просмотров: 711, комментариев: 0
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