Ликвидация террористов, антипрививочники против докторов, освистанный депутат и ожидание Путина

Пока вы по-летнему лениво обсуждаете сургутские заборчики и другие важные новости города и Югры, Рудион, не жалея глаз, читает новости соседей, чтобы порадовать вас самыми лучшими. На Урале, кстати, много интересного: на защиту врача от антиваксеров встал губернатор Среднего Урала. В Южном Урале ждут президента Путина, хотя его пресс-секретарь Дмитрий Песков и не подтвердил возможность поездки. Но во главе новостной повестки – Тюмень. И вот почему…

В лесу под Тюменью убили террористов

В Тюмени в ночь с 28 на 29 июля при задержании убиты двое иностранцев. По данным силовиков, они готовили теракт. Мужчин пытались задержать, когда они поехали к своему тайнику в лес, но они оказали сопротивление и были ликвидированы. Сообщалось, что они подорвали гранату. Корреспондент 72.ruопросил экспертов и узнал, почему на телах нет крови, почему нет следов взрыва гранаты и почему никто не слышал выстрелов.

Оказалось, так бывает: при пулевом ранении наружного кровотечения может и не быть или же оно незначительное. Граната — это не миномет, она разлетается на осколки, не оставляя больших воронок. А звуки выстрелов могут быть разными. «Звук взрыва гранаты можно услышать на расстоянии нескольких километров — двух-трех. Тут тоже всё зависит от того, какой заряд и насколько мощная граната. Звуки стрельбы люди тоже могли не слышать из-за того, что действия происходили далеко в лесу. Ну и тут зависит, какое оружие применяли. В мире существует много видов оружия, в том числе и бесшумного, которым пользуются российские спецслужбы», — пояснил ветеран.

В Тюмени за 222 млн продается офис с сауной и музейным комплексом

В Тюмени на ул. Новаторов выставлен на продажу офис с бассейном, сауной и музейным комплексом. Также в нем имеется спортивный и актовый залы, кухня, прачечная, медсанчасть и стоматологический кабинет.

Площадь офиса – 2676 квадратных метра. Собственник хочет за него получить 222 миллиона рублей. Он указал, что помещение подходит под банк.

«Таких предложений, когда офис оборудован еще и под отдых сотрудников, на рынке относительно немного. Но и интересуются ими крупные предприятия с развитой корпоративной культурой, поэтому, конечно, покупательская заинтересованность не будет слишком высокой», – рассказал РБК Тюмень эксперт по коммерческой недвижимости Максим Стропилов.

Имеет право: губернатор – о главвраче ГКБ № 40, которого обвинили в разжигании ненависти к антиваксерам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал безответственностью жалобу московского юриста и заявил, что таким людям надо устраивать экскурсии в «красную зону». Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram, пишет 66.ru.

«Он и его коллеги-медики — настоящие герои! Они уже много месяцев не видели нормальной жизни. У них абсолютно точно есть моральное право призывать всех ставить прививки в любой форме и любых выражениях, потому что того, чего они навидались за это время, ни один юрист не видел за всю свою жизнь. Я не понимаю, чего хотят люди, которые пишут такие заявления. Чтобы пациенты продолжали умирать? Чтобы мы никогда не вернулись к прежней жизни? Ну ладно если кто-то сам не хочет ставить прививку, пусть, но зачем призывать к этому других. Полная безответственность. Таким надо экскурсию в «красную зону» организовать, чтоб своими глазами на этот ад посмотрели», - написал глава Среднего Урала.

Московский юрист Елена Чекан обратилась в свердловское УФСБ и региональный Следственный комитет с просьбой привлечь к уголовной ответственности главврача ГКБ № 40 за предложение ввести дискриминации тех, кто не ставит прививку от коронавируса. Такое заявление Александр Прудков сделал на заседании Общественной палаты Екатеринбурга 28 июня.

Владимир Путин посетит Челябинскую область в первой декаде августа

В Челябинской области вновь ждут президента России – Владимир Путин прилетит на Южный Урал в начале августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на осведомленный источник в правительстве региона.

По предварительным данным, глава государства посетит Магнитогорск, где проведет встречу с губернатором Алексеем Текслером. Ожидается также, что в ходе визита может быть официально представлен в новом амплуа вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов – напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил его куратором Уральского федерального округа.

Источник Агентства сообщил, что планируется «экологическая» повестка – Магнитогорск ранее был включен в список по уменьшению промышленных выбросов до 2024 года.

Депутата Госдумы Ильтякова освистали после предложения подписать документ о долголетии

Скрин видео, опубликованного на Youtube

Жители Половинского района Курганской области отказались подписывать соглашение о долголетии, обязующее всех, кто его подписал, дожить до 80 лет, с депутатом Госдумы РФ Александром Ильтяковым, освистав народного избранника. На видео со встречи парламентария, опубликованного на YouТube, обратил внимание курганский блогер Илья Винштейн, пишет Znak.com.

Судя по видео, проблемы с подписанием соглашения начались сразу после того, как Ильтяков зачитал его. «Было бы на что», — последовала первая реплика из зала. «Мы с вас берем обязательство. Мы с вас спросим, если не получится. Мы вас достанем оттуда, чтоб вы жили», — ответил на это Ильтяков.

Видео горячей встречи удалили с YouТube, а сам депутат на звонки журналистов не ответил.

Салехардский предприниматель возводит цех деликатесной продукции из оленины

В Салехарде до конца года откроется цех по глубокой переработке мяса северного оленя, сообщает «Север Пресс». Планируется выпускать деликатесную снековую продукцию из оленины: чипсы, хворост, сырокопченые мини-колбаски. На субсидию в размере 15 миллионов рублей закуплено оборудование и модульное здание с производственными и складскими помещениями. Подготовлена строительная площадка.