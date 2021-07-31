Обзор новостей недели на siapress.ru

Чем запомнится очередная летняя неделя в Сургуте? Жизнь замерла, однако новости есть — обратите внимание на некоторые из них в обзоре СИА-ПРЕСС.

Экс-глава Сургута Дмитрий Попов выиграл у государства 650 тысяч рублей за уголовное преследование

Бывший сургутский градоначальник Дмитрий Попов выиграл дело о взыскании имущественного ущерба за уголовное преследование. Правда, Сургутский городской суд удовлетворил требования частично — экс-чиновнику присудили 650 тысяч рублей. Сейчас экс-глава думает, будет ли обжаловать это решение: требовал-то 25 миллионов.

Главный архитектор Сургута Сергей Солод покинул должность

Нынешние чиновники администрации тоже живут полной жизнью. На неделе, например, решилась интрига с отставкой главного архитектора города Сергея Солода. Несколько раз его увольняли анонимные телеграм-каналы, и всякий раз приемная чиновника уверяла: он-де в отпуске. На сей раз, однако, информация точная: ушел.

Замгубернатора Югры Андрей Зобницев покинул свой пост

Еще одна громкая отставка этой недели — уход замгубернатора Югры Андрея Зобницева. Он курировал дорожное хозяйство, строительство, ЖКХ, энергетику, органы гражданской защиты населения и надзора за техническим состоянием техники в регионе. О причинах особо не распространяются, но всеведы из все таех же анонимных телеграм-каналов намекают на проблемы с дольщиками.

В Сургуте продают ТРЦ «Агора»

Параллельно трясет активы подследственного югорского олигарха Андрея Копайгоры — на этой неделе появилась информация о продаже ТРЦ «Агора», в котором он владеет долей. Прием заявок от потенциальных покупателей начался накануне, торги состоятся 2 сентября.

ТРЦ «Агора» принадлежит компании «Комплекс-КА», учредителем которой является Копайгора. Год назад Сбербанк начал процедуру банкротства в отношении компании, 1 декабря 2020 года назначен конкурсный управляющий. Залогодержателем значится Банк «ТРАСТ».

Объявлен аукцион на строительство Бюро судебной экспертизы в Сургуте

Окружные власти тем временем заняты денежными вопросами: выделяют средства на проектирование и строительство нового морга и бюро судмедэкспертизы в Сургуте. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок. Максимальная стоимость лота – 846 864 565 рублей. Однако окончательная цена будет определена после окончания аукциона. Заявки от заказчиков принимаются до 20 августа.

Власти ХМАО ищут подрядчика для строительства станции переливания крови в Сургуте

А еще окружное правительство озаботилось строительством новой станции переливания крови в Сургуте. Предложений от подрядчиков ждут до 12 августа 2021 года, следует из документации, размещенной на сайте госзакупок. Начальная цена лота – почти 776 миллионов рублей. На первый этап, проектирование, заложено 22,6 миллиона, на второй этап, непосредственно строительство, 753,2 миллиона.

Девять миллионов выделили на благоустройство газонов в Сургуте

Но и без того Сургут обещает хорошеть на глазах: впервые за несколько лет городские власти выделили деньги на благоустройство газонов — порядка девяти миллионов рублей. По словам представителей администрации, облагораживание будет проходить преимущественно на разделительных зеленых зонах. На данный момент в городе завершили работы на улице Крылова, далее планируется реставрация на Аэрофлотской, Показаньева, Югорском тракте, Грибоедовской развязке.

А еще продолжают ставить вазоны с цветами. На неделе установили последний из них. Спустя 10 дней, как только растения приживутся, горожан будут радовать яркие бархатцы и петуньи.