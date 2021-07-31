Что изменится в России в августе

Август – традиционно сложный месяц для России. С этой точки зрения хорошая новость в том, что август 2021 года – предвыборный, поэтому федеральная власть постаралась поменьше раздражать избирателей плохими переменами и хоть чуть-чуть умаслить их сложный быт хоть какими-то полезностями. СИА-ПРЕСС подготовил традиционный обзор – что нового нас всех ждет в течение ближайшего месяца.

Единовременные выплаты на школьников

В начале августа до семей с детьми долетят деньги, обещанные президентом во время послания к Федеральному Собранию в апреле этого года. На каждого ребенка в возрасте от 6 до 17 лет (к слову, даже если шестилетний не ходит в школу – выплата все равно полагается) упадет по 10 000 рублей. Планировалось, что деньги пришлют около 16 августа, но потом президент передумал и сказал, что надо бы это сделать 2 августа. Но есть нюанс – нужно подать заявку на Госуслугах. Не забудьте.

Новые пособия для беременных и семей с детьми

Еще одно обещание Владимира Путина, сказанное в обращении к народу, начнет действовать в августе – это выплаты беременным женщинам и неполным семьям с детьми в трудной ситуации.

Беременные женщины, вставшие на учет до 12-й недели, должны доказать государству, что находятся в сложной ситуации (там очень хитрый набор условий, видимо, чтобы было удобнее отказывать), смогут получать примерно 6 300 рублей в месяц. Но – очень внимательно читайте правила получения. Вырвать деньги из российского государства нужно еще уметь.

Выплаты для неполных семей с детьми от 8 до 17 лет – тоже история непростая. Там нужно иметь мало денег, но при этом работать (или указать объективную причину, почему не работаете), и не иметь слишком много имущества. Опять же – если попадете в узкий коридор прописанных государством правил – есть возможность забрать 5-6 тысяч рублей в месяц на ребенка.

В ожидании нового архитектора

Сургут переходит в режим ожидания нового главного архитектора и директора департамента архитектуры и градостроительства. Последний рабочий день предыдущего – Сергея Солода – был 30 июля, первый рабочий день временно исполняющего обязанности – Андрея Романова – начинается 2 августа. А кто станет постоянным куратором стройки в Сургуте – узнаем скоро.

Налоговый вычет для спортсменов

Формально в действие вступает закон, подразумевающий налоговый вычет на занятия спортом и фитнесом. Всего в год можно будет вернуть уплаченные налоги в размере до 120 тысяч рублей в год, но – в совокупности с другими социальными вычетами (например, на лечение, образование, покупку недвижимости). Плюс в том, что его можно получать на себя и на детей.

Несмотря на то, что действовать эта норма, которую приняла Госдума, начинает с 1 августа 2021 года, первые деньги вы получите в лучшем случае весной 2023 года – так как закон распространяется на доходы, которые вы начнете получать с 1 января 2022 года.

Техосмотр не нужен для ОСАГО, но нужен в принципе

С 22 августа полис обязательного автострахования можно будет оформлять без предъявления карты техосмотра. Вроде новость хорошая, но нужно помнить – в принципе никто не освободил россиян от необходимости делать техосмотр. Если его просрочить, можно получить штраф, а если даже с действующим ОСАГО, но без техосмотра вы попадаете в ДТП – страховая сможет сказать вам: «Оплачивайте ремонт сами». Так что будьте бдительны.

Больше каникул ипотечникам

Использовать так называемые «ипотечные каникулы» (период, когда из-за проблем с доходами можно некоторое время не платить банку, и за это ничего не будет) смогут самозанятые, индивидуальные предприниматели и граждане, вышедшие на пенсию.

Реклама, тссс!

К концу месяца – 25 августа – но все же вступает в силу закон об ограничении звуковой рекламы на улицах. Теперь запрещено устанавливать колонки на стенах и крыше зданий и гнать в уши окружающих (преимущественно, жителей дома, где это происходит) разнообразные объявления. Иначе – штраф до 500 тысяч рублей. Для многих россиян, попавших в эпицентр звуковой помойки, это позволит эффективнее бороться за тишину и вздохнуть спокойнее.

Кому охота?

Госдума исправила некоторые несоответствия и внутренние конфликты в законах о животном мире, и теперь порядок установления ограничений на охоту стал более понятным. С августа он будет находиться в ведении губернаторов, которые по согласованию с Минприроды будут определять виды и сроки разрешенной охоты, допустимое оружие и всяческие ограничения, если они нужны. А нужны они будут в том случае, если какой-то вид животных в течение трех лет планомерно истреблялся, и его популяция сократилась более чем на 50 процентов.

За брак без штампа!

Заключить брачный союз с 3 августа можно вне стен ЗАГСов и дворцов торжеств. Например, дома, в больнице или даже тюрьме. И при этом штамп в паспорте становится необязательным условием (если это кого-то серьезно волновало).

Второй дальневосточный гектар

Если вы вдруг воспользовались заманчивым предложением российского государства об освоении земли на Дальнем Востоке и получили свой первый гектар, оформили его и благополучно пользуетесь, то есть хорошая новость – можно получить еще один. Бесплатно. По некоторым данным, свободными стоят еще 226 млн гектар (при условии, что на получение земли по этой программе решились менее 100 тысяч человек), так что всем хватит.

Семейные перелеты

Еще одна новость из разряда «хорошо там, где нас нет». В России вступили в силу правила, по которым государство компенсирует часть расходов на перевозку семьи авиатранспортом. Штука на самом деле важная. Правда, затрагивает она только 46 маршрутов (на всю Россию), и югорчан касается только в одном – перелете из Ханты-Мансийска в Уфу. Впрочем, хоть что-то.

Успевайте за кэшбэком

Программа «туристического кэшбэка» должна была закончиться сегодня, 31 июля. Но россияне не выбрали все заложенные на нее деньги из федерального бюджета, так что ее продлили до конца августа. Если вдруг захотите претендовать на эту выплату, то помните: нужно купить тур по России и снять гостиницу или отправить ребенка в детский лагерь, оплатить это дело картой «Мир» – и тогда вернутся 20 процентов (или 50 процентов в случае с детским лагерем), но не более 20 тысяч рублей.

Все флаги в гости к нам

Если вас вдруг волнует туристическая привлекательность России, то с 25 августа на этом поле наступают позитивные перемены. С этого дня иностранцы смогут получать полугодовую визу в упрощенном порядке при покупке путевки или бронировании гостиницы.