Как правильно взять заем в МФО: пять главных правил

Порой бывает, что срочно нужны деньги на покрытие каких-то экстренных расходов, а зарплата еще через три недели. Если знакомые отказали, у вас нет кредитной карты, а на рассмотрение заявки на кредит в банке требуется время, то можно обратиться в микрофинансовую организацию (МФО). Разбираемся, что нужно знать о займах в МФО, и как не увязнуть в долгах.

Сегмент МФО на рынке кредитования

МФО были созданы для выдачи небольших займов на короткие сроки. Они помогают, когда у клиента подпорченная кредитная история, нет документов, подтверждающих доход, а также высокий показатель долговой нагрузки (ПДН, его рассчитывают с октября 2019 года и банки, и МФО. Он показывает насколько ваши доходы превышают ваши расходы, включая платежи по кредитам). МФО финансируют более рискованные проекты и стартапы начинающих предпринимателей, выдают займы пенсионерам и молодежи, т.е. в тех случаях, когда банки отказывают в предоставлении кредита. Финансовые услуги МФО являются востребованными в отдаленных и труднодоступных районах нашей огромной страны, где не присутствуют банки. Помимо всех известных займов «до зарплаты», т.е. на сумму до 30 тыс. рублей на срок до 30 дней, МФО выдают обычные потребительские займы населению на различные сроки, займы на более крупные суммы (до 500 тыс. рублей) под залог ценного имущества, а также РОS-микрозаймы, т.е. оформленные на покупку товаров непосредственно в торговых центрах. В общем, если по какой-то причине кредит в банке – не ваш вариант, изучите, что предлагают МФО.

1. Первое и главное – выбор кредитора

В первую очередь, важно проверить, есть ли выбранная компания в государственном реестре МФО – так вы обезопасите себя от мошенников. Это можно сделать на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Если ваш кредитор окажется нелегальным, то вы можете потерять не только деньги, но и здоровье. На черном рынке долги выбивают – в прямом смысле этого слова.

Когда вы обратитесь в МФО и вам расскажут об условиях займа, не торопитесь сразу подписывать договор. У вас есть 5 дней, чтобы обдумать предложение, которое вам сделали. Условия за это время измениться уже не могут. Возьмите паузу и проверьте, есть ли в реестре организация, которую вы выбрали. Данные в договоре должны полностью соответствовать данным в реестре: ОГРН, ИНН, полное и сокращенное наименование, адрес местонахождения.

2. Высокие проценты – плата за оперативность и риск невозврата

Как правило, проценты по займам в МФО заметно выше, чем в банке, но выдача происходит оперативно (обычно в считанные минуты), без справок о доходах и поручителей. Поэтому риск невозврата высокий.Ставки по займам «до зарплаты» достаточно высоки и составляют 1% в день. Поскольку срок займа не более 1 месяца, переплата не будет большой, зато такой заем дает возможность решить срочные задачи. По сути, это плата за быстроту и простоту оформления.

По другим видам займов процентные ставки зависят от срока, суммы, кредитного рейтинга заемщика, наличия обеспечения. По данным Банка России, среднерыночная ставка по займам свыше 100 тыс. рублей сроком более года в I квартале 2021 года составила 33% годовых, а по POS-микрозаймам, т.е. оформленных на покупку товаров в торговых точках, – 25% годовых.

3. Не жалейте времени на изучение нюансов

Даже если деньги нужны вам срочно, не торопитесь и не принимайте поспешных решений: оцените предложения разных компаний. Хотя микрозаем выдается на короткий срок, учитывайте, что 1% в день – это 30% в месяц. Взвесьте, действительно ли вы готовы столько переплачивать.

Вам необходимо внимательно прочитать договор, оценить процентную ставку, индивидуальные условия договора (они должны быть в табличной форме) и общие условия (устанавливаются МФО в одностороннем порядке). Важно проверить полную стоимость займа в процентах годовых. Она обязательно должна быть указана в рамке в правом верхнем углу на первой странице индивидуальных условий договора.

4. Не тяните с погашением

Если заем уже оформлен, то нужно помнить о своевременном погашении. Соблюдайте график выплат и не откладывайте платеж на последний момент. Чем быстрее вы погасите его, тем меньше денег из своего бюджета вам придется заплатить.

Также не забывайте сохранять документы об оплате (чек, квитанцию или приходно-кассовый ордер). Помните, что заем считается погашенным в тот момент, когда средства поступили на счет или в кассу МФО. Попросите у кредитора справку о том, что вы погасили заем (часть долга по займу). Если обстоятельства сложились так, что вы не можете сделать очередной платеж или погасить заем, например, потеряли работу или заболели, не скрывайтесь, не меняйте номер телефона, а честно поговорите с представителем кредитора. Это не значит, что вам простят долг, – вернуть деньги придется в любом случае. Но вполне вероятно, что вам предоставят отсрочку или пересчитают суммы взносов.

В последние несколько лет были приняты законодательные ограничения по максимальным процентным ставкам и предельной сумме задолженности по займам на рынке микрофинансирования. По займам, взятым с 1 января 2020 года на срок не более 1 года, общая сумма всех платежей с учетом процентов, штрафов, пеней, платы за дополнительные услуги (например, страхование) не может превышать сумму займа более чем в 1,5 раза. Например, если вы взяли 10 тыс. рублей, то отдадите обратно не больше 25 тыс. рублей: сам долг – 10 тыс. рублей, плюс проценты, штрафы, пени в размере не более 15 тыс. рублей.

5. Права заемщика

Если вы считаете, что МФО нарушает ваши права, обращайтесь в Банк России.

С 1 января 2020 года денежные споры с микрофинансовыми организациями можно улаживать с помощью финансового омбудсмена. Он рассматривает дела быстро – не больше 15 дней. Для потребителей его услуги бесплатны. Подать заявление можно онлайн. Решение омбудсмена имеет такую же силу, как и постановление суда.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре зарегистрированы пять микрофинансовых организаций, также работают более 130 подразделений МФО из других регионов.