В чем причина эффективности строительной политики в Тюменской области

Многие сургутяне после посещения Тюмени остаются в недоумении – почему столь географически близкий город настолько разительно отличается с точки зрения качества среды и жилищного строительства. Этот вопрос обсудили ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский. По их мнению, есть ряд принципов, которые установил еще Сергей Собянин, и последующие губернаторы им следуют. Первый из них – отказ от статуса «столицы деревень» и северного города временщиков в пользу идеологии «Это наша земля».

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят». Тарас Самборский на связи. Продолжаем наш разговор на этой неделе. В предыдущем эпизоде мы поговорили о том, что куратором Уральского федерального округа в правительстве России назначен Юрий Борисов. У него в ведении находится Минпромторг, различная оборонка, Роскосмос, Росатом, и что это значит для Якушева, что это значит для федеральной политики вообще вся эта хитрая структура, которую ввел Владимир Путин, и как это связано с преемником, потенциальным преемником президента.

Поэтому посмотрите этот выпуск, а мы сейчас перейдем ко второй теме. Нас натолкнуло на мысль обсудить этот вопрос, блог, который написал архитектор Юрий Кузнецов у нас на сайте. Там речь идет о том, что он показывает просто двор — качественный дом и качественный двор в Тюмени. То есть какие там детские площадки, какая там отделка, как планируется все это пространство, как это все выглядит.

И он говорит: «Почему-то в Тюмени получается сделать такие жилищные проекты, красивые, ухоженные, интересные, которые востребованы среди людей, а в Сургуте — с таким проблема, мягко говоря. Чаще не получается». Вот надо обсудить как так получается и каким образом тюменские власти этого добиваются. Тарас, насколько ты… я-то в Тюмени прожил некоторое время, ты там наездами бываешь. Какие у тебя впечатления, если с точки зрения поездок именно посмотрев, что ты видел с точки зрения жилищного строительства?

Тарас Самборский: Я недавно обошел Тюмень пешком за световой день максимально сколько я мог это сделать. Я Тюмень вообще очень люблю. Причем я люблю Тюмень с ее деревенских времен с начала 90-х годов, я раз в год точно наведываюсь в Тюмень, и процесс этот мне нравится, не знаю почему. Может быть, потому что я действительно наблюдаю развитие города в том ключе, которое я разделяю как человек, который в рамках своей журналисткой деятельности много лет занимается в том числе средовой политикой, архитектурной политикой, принципами градостроительства и немножко в этом разбирается. Плюс мой опыт знакомства с другими государствами, с другими регионами России позволяет мне оценивать этот самый тюменский опыт.

Вот почему же в Тюмени строят лучше, чем в Сургуте? Потому что в Тюмени соблюдается, причем соблюдается системно, стабильно от одного поколения власти к другому поколению власти несколько принципиальных условий. Первое условие — я бы его назвал так: это понимание того, что захолустьем быть нельзя, и переход к идеологии столицы. Тюменские власти при приходе Сергея Собянина к руководству области определили эту идеологическую парадигму. Сегодня ни у кого — кстати говоря, прошло сколько? 20 лет, после того как Собянин был назначен выбором губернатором области?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Да, в этом году ровно 20 лет. Ни у кого не повернется сегодня язык сказать вот эту фразочку: «Тюмень — столица деревень». Невозможно просто никак, ни при каких обстоятельствах. Это результат перехода, вернее создания новой идеологии.

Тюмень — это столица. Заметь, ведь никто не говорит административный центр области, все говорят столица области, правда? Не окружной центр, не областной центр, а столица области. Это очень интересная вещь. Сургуту стоило бы взять на вооружение такой же подход, Сургут должен стать столицей, столицей чего-то. Несколько лет назад у нас пытались… да не несколько лет, больше, еще при Александре Сидорове — Сургут назвать то столицей культурной Югры, то столицей экономической Югры. Надо определиться с чем-то конкретным и в этом направлении идти. Культурная, деловая, экономическая столица. Но если мы понимаем, что это наш путь, то под этот путь уже вкладываются усилия чиновников, усилия бизнеса и так далее.

Второе — администрация Тюменской области, тут надо понимать нюанс, конечно, фактически городом Тюменью руководит администрация области, правительство области.

Д.Щ.: Да-да. Мэр Тюмени — это как замгубернатора по Тюмени.

Т.С.: Да. И это тоже интересный и небесспорный опыт, но опыт, который явно дал свои позитивные плоды. Об этом можно поговорить позже.

Второе условие, которое Тюмень соблюдает четко на протяжении всех этих 20 лет, — это работа на перспективу всей команды чиновников, на любом уровне — от управляющей компании поселка какого-нибудь до правительства области, — а не на затыкание сиюминутных дыр. Большинство муниципальных властей работают по принципу именно обратному — здесь и сейчас решать проблему вывоза снега, вывоза мусора, затыкание дыры в какой-то порванной трубе. Вот эта работа — текучка любого муниципалитета приводит к тому, что да, более-менее муниципалитет функционирует, но никакого перспективного плана развития в голове у его руководителей совершенно не присутствует. И мы наблюдали последние десять лет Сургут в этом состоянии, больше, может быть, даже — 15. Когда ни о какой работе на перспективу речи не шло, а только на какие-то одноактные пьесы. Что-то всполошилось в какой-то башке чиновника очередного, какая-то там якобы идея, побежали, нашли денег, громко отчитались о том, как они прекрасно работают по федеральным и окружным совместным программам, построили какое-то говно и забыли об этом. В Тюмени подобный принцип работы просто невозможно себе представить.

Третье — я бы это назвал так — контролируемая коррупция. Мы понимаем прекрасно, что коррупция присутствует везде, на любом уровне, и когда я говорю, я не хочу сейчас никоим образом обидеть власти Тюмени, но реально этот подход минимизировал коррупционные процессы, насколько я вижу это в Тюмени и знаю Я там общаюсь со многими руководителями области, у меня друзья в правительстве там работают.

Процесс коррупциогенный снижен в Тюменской области до минимума. Я могу привести пример, когда Якушев стал губернатором области, одно из первых совещаний, которое он проводил, оно было примерно об этом. Он собрал всех: «Мужики, значит, пожалуйста, мы договариваемся о нескольких базовых принципах: если я узнаю о том, что кто-то из вас занимается деньгами, вы вылетаете, я вас сажаю. Никаких точечных строек, никаких проектов, которые не согласованы в рамках нашего комплексного развития той или иной территории, того или иного муниципалитета. Никак заносов-выносов». Мне просто известно, что эту позицию он проводил очень четко. Он ее принес еще из Запсибкомбанка, где работал президентом.

Я думаю, сейчас, конечно, многие наши слушатели будут улыбаться на этих словах, но, тем не менее, этот факт работает. Еще раз — наверняка, да, безусловно, коррупция существует и в Тюмени и везде. Вопрос в отношении власти к этим процессам. Насколько власть мотивирована на то, чтобы развивать территорию, а не отдать в субаренду рабочие места своих чиновников, которые на этом просто озолотятся и строят потом себе эти смешные золотые унитазы.

Следующий принцип, я бы хотел сказать, — это запрет на самодеятельность чиновников, если это идет вразрез с генеральным планом или комплексным планом развития. С комплексным проектом.

Вот даже сравним Сургут. У нас как Сургут в кавычках «развивается»? Там какой-нибудь зам по коммуналке придумал построить чего-то, выбивает деньги, идет строить. Тут какой-нибудь главный архитектор согласовал какую-то стройку очередную — точечная стройка появляется. Там еще какой-нибудь чиновник ресурсный, у которого достаточно полномочий, подписывает бумажки — появляется какой-нибудь киоск, площадь, какое-нибудь здание напротив филармонии уродское.

Вроде бы в городе есть какая-то жизнь, какая-то экономическая активность, но все это не составляет единого комплексного плана развития территории. Все это хаос, все это коррупция. Каждый конкретный проект, если брать город Сургут: берешь и понимаешь, это коррупция, это коррупция и это коррупция. Это стоит пять миллионов, это стоит 25 миллионов и так у тебя за каких-то 10-15 лет исчезает, например, пойма реки Бардаковка полностью и навсегда, и никогда вы ее не вернете. Это коррупция. В Тюмени нет, в Тюмени есть набережная реки Тура, которая тоже вызывает критику, у меня как у потребителя она вызывает восхищение, потому что за очень короткий промежуток времени клоака превращена в место совершенно приятного времяпрепровождения.

Может быть, набережную надо было построить не так, по-другому, но правительство нашло схему финансирования, взяло в федеральном бюджете деньги и построило вот это сооружение, вокруг которого теперь развивается соответствующая рекреационная, культурная, коммерческая, общепитовская инфраструктура.

Следующий принцип — это, напротив, поощрение активных умных чиновников. Значит, власти Тюмени действительно заставляют чиновников быть творческими, креативными опять-таки в рамках того процесса, который власть определила как свою стратегию: «Мы хотим город Тюмень видеть столицей, мы хотим видеть каждый наш муниципалитет таким-то, таким-то, таким-то. Мы хотим видеть объем привлеченных инвестиций в регион в таком-то, таком-то размере». Под это нанимаются чиновники, которые обязаны выполнять эти задачи.

Никакой тупой самодеятельности, но проявление инициативы поощряется. Мы видим этот результат.

Ну наконец, это как бы то, с чего я начинал, я бы сказал, это очень актуальная проблема для Сургута, может быть, для югорских городов: отказ от идеологии северного города временщиков и переход к идеологии, я бы назвал это условно «Это наша земля», здесь наша земля. Ведь Тюмень был точно такой же город временщиков: пожили, уехали, потом куда-то дальше перемешаются. Но в советские годы Тюмень была перевалочной базой для миграции на Север — в Сургут, Нижневартовск. Теперь мы наблюдаем обратную тенденцию.

Но ведь за пару десятков лет тюменские власти меняются, там уже третий губернатор, — а принципы сохраняются. Тюменские власти изменили идеологию временщика на идеологию «Здесь наша земля». По моему ощущению, очень многие, если не большинство, жителей Тюмени и тюменского юга рассматривают свой регион, свой город как место полного жизненного цикла, заканчиванием своей жизни: это очень важная вещь, которую удалось сделать тюменским властям.

Я могу здесь привести пример сургутский. Опять-таки я вижу как хихикать начинают: «Сургут всегда был городов временщиков, вы тут все сами живете не в Сургуте, все мэры сургутские, кроме Мунарева, живут не в Сургуте». Это все так, но вспомните времена сургутские, когда существовал старый Сургут 50-60-е годы. Да, это был не индустриальный гигант нефтедобычи, но тогда существовала идеология на вербальном уровне: «Здесь наша земля». Это очень простая вещь.

Если ты используешь вот эти несколько принципов, то вдруг обнаруживается, что за достаточно короткую временную перспективу можно изменить миграционные потоки таким образом, чтобы в Сургут приезжало не худшее население, а из него не уезжало лучшее население.

В Сургуте мы сейчас видим ровно такую тенденцию: высококвалифицированные, умные, дееспособные и перспективные предпочитают Сургут покинуть, а низкоквалифицированные, необразованные, малограмотные и с минимальными социальными и культурными запросами наполняют наш город. В этой ситуации, конечно же, создать идеологию «Здесь наша земля» невозможно. Никогда выходцы из других регионов не будут воспринимать город Сургут как свою родину, а вот создать идеологию, которая бы удерживала свой коренной народ, вполне под силу, и мы это на примере видим. А все остальное — это детали.

Когда главный архитектор не ворует, а привлекает качественных строителей, качественные проекты, когда каждое общественное здание разыгрывается по индивидуальному архитектурному конкурсу, когда власть ставит задачу не строить ни одного повторяющегося здания в архитектурном плане, когда власть ставит задачу создавать общественные рекреационные пространства таким образом, чтобы они максимально соответствовали сложившимся мировым европейским стандартам.

Ну то есть что я такого нового и страшного сказал? Убираешь коррупцию неконтролируемую, убираешь тупую самодеятельность коррумпированных чиновников, заставляешь чиновников работать на общую задачу долгосрочную, заводишь всю эту деятельность под понятную и чиновничьему аппарату, и населению идеологию. Для Сургута она вполне может звучать как «Сургут столица…» — и дальше мы вставляем слово.

Эту же идеологию ты базируешь на, скажем так, на еще одной идеологии «Сургут — не город временщиков, а Сургут — наша земля». И ты пытаешься перестроить те заскорузлые процессы, которые на протяжении десятилетий городу не позволили превратиться в Тюмень номер два, Екатеринбург номер два, Казань номер два. При всех имеющихся для этого задатках и главное финансовых возможностей.

Д.Щ.: Да, ну что ж, это как раз повод для того, чтобы задавать еще вопросы к новой сургутской администрации, какие у них планы, что они хотят. Надеюсь, что мы тоже еще услышим какие-то стратегические выкладки по этому поводу, что Андрей Филатов и его команда придумали для того, чтобы на ближайшие пять лет или десять, если он рассчитывает на два срока сделать с городом.

Мы будем завершать «О чем говорят» на этой неделе. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, заходите к нам на сайт почаще и пишите всякое интересное, читайте. У нас масса всего интересного. До новых встреч. Через неделю снова свяжемся с вами и будем обсуждать самые важные вещи. До свидания.

Т.С.: До свидания, друзья. Всем пока.