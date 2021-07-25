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В Сургуте отметили День ВМФ. Как это было?

В честь сургутян-моряков возложили цветы на Мемориале славы

В Сургуте отметили День ВМФ. Как это было?
фото: admsurgut.ru

В последнее воскресенье июля в России традиционно отмечают день ВМФ. Событие не обошло и Сургут: сегодня возложили цветы к Вечному огню в честь тех, кто служил в этих войсках. На мероприятии присутствовали заместитель главы города Артем Кириленко, замгубернатора округа Вадим Шувалов, матросы, старшины, офицеры надводных и подводных сил, береговых войск, входящих в состав ВМФ России. Число участников было ограничено из-за нестабильной эпидобстановки.

Память о наших земляках, которые служили в военно-морском флоте, почтили минутой молчания.

Также в этом году российский флот отмечает свой юбилей: 325 лет. По словам моряков, за это время сложились те традиции, что до сих пор объединяют людей, чья судьба связана со служением на флоте.

Отмечается, что в этот день по городу ходят люди в тельняшках и в форме, на дорогах можно встретить машины с флагами России и ВМФ.


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Сегодня в 14:16, просмотров: 90, комментариев: 0
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