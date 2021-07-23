Что значит для Урала административная реформа Путина с кураторами из числа вице-премьеров

Административная реформа Владимира Путина, согласно которой у каждого федерального округа появился куратор из числа вице-премьеров федерального правительства, стала темой для обсуждения на проекте «О чем говорят». Его ведущие – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский оценили степень воздействия этой реформы на аппаратное состояние регионов и, в частности, на позиции полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. А Тарас Самборский предположил, что вся эта история – не про административные нюансы, а про некую новую операцию «Преемник», которую запустил президент. Все подробности – в видео.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru, меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский также на связи из сургутской своей студии. Тарас, прием.

Тарас Самборский: Прием, Дима, привет, Дима и привет всем, друзья.

Д.Щ.: Давайте поговорим. У нас был небольшой технический перерыв, связанный с некоторыми особенностями перемещений в пространстве. Сейчас поговорим про то, что у нас случилось интересного за последнее время. Из интересного, пожалуй, у нас сегодня будет такие темы надрегиоальные, потому что пока еще только готовятся выборы в Югре. Потом будем часто говорить про них, а пока про некоторые вещи, которые более глобальные.

На прямой линии президента с гражданами прозвучала от Владимира Путина идея о том, что было бы неплохо назначить над каждым федеральным округом куратора из числа заместителей председателя правительства России. И вот на минувшей неделе Михаил Мишустин распределил своих заместителей вице-премьеров по разным федеральным округам, и Уралу достался Юрий Борисов.

Юрий Борисов — это куратор министерства промышленности и торговли. У него в ведении находится Росатом, Роскосмос. У него несколько федеральных агентств такого технического плана, но опять же важного технического плана, там ничего неважного не бывает. В связи с этим возникает актуальный вопрос: мы не так давно обсуждали, что Владимир Якушев, который у нас полномочный представитель президента России, бывший министр строительства и до этого губернатор Тюменской области, является как бы у нас игроком запаса в российской политики. И выходит, что над ним появился человек вроде как, да? Сейчас вот это и обсудим. Человек из правительства, вице-премьер Борисов. Это какое-то ослабление института полпредства в принципе и ослабление Якушева? Или как нам можно оценивать происходящее?

Т.С.: Я думаю, что создание новой аппаратной бюрократической надстройки над регионами, по большому счету, ни к каким серьезным ущемлениям возможностей губернаторов не приведет.

Д.Щ.: А полпредов?

Т.С.: То же самое — полпредов. У каждого полпреда есть фактический куратор в администрации президента, и по этой линии, на самом деле, полпреды и работают. И вообще, полпред по штатному расписанию администрации президента — работник администрации президента на уровне, по-моему, заместителя главы администрации. Поэтому чисто функционально и юридически, по моему мнению, появление министерских, правительственных кураторов кроме как дополнительных идеологических последствий для полпредов ничего не означает.

Самому Владимиру Якушеву, наверное, повезло, что его куратором в правительстве сделали не господина Хуснуллина, а господина Борисова, потому что, собственно, из-за конфликта с Хуснулиным, которого сделали вице-премьером по строительству и, в общем-то, без учета мнения Якушева (а впоследствии там и другие были аппаратные интриги всякие), вот этот конфликт привел к тому, что Владимир Якушев из правительства федерального ушел на, в общем-то, неплохую в его ситуации позицию.

Это что касается конкретно Владимира Якушева. Что касается нашего Уральского федерального округа, то я думаю, что кураторство именно Борисовым, который в правительстве отвечает за оборонку, ракеты, бомбы…

Д.Щ.: В том числе, да.

Т.С.: И прочие ядерные штуки, скажем так, за тяжелую артиллерию. И он, кстати, выходец из министерства обороны — был заместителем Шойгу. Так вот, его усилия будут больше направлены, видимо, на такие регионы, как Екатеринбург, Свердловская область, Челябинск, возможно.

Д.Щ.: Ну да, где самые оборонные предприятия тусуются.

Т.С.: Но не северные территории. Не Ямал, не Югра и не Тюмень. Хотя в Тюмени есть машиностроение, но оно не так развито, как в соседней Свердловской области. Поэтому, скажем так, по удельному весу той экономики, которую привычно курирует господин Борисов, его и назначили на Уральский федеральный округ. В этом плане, наверное, взаимодействие с полпредом будет строиться на основе работы в этих отраслях.

Д.Щ.: Кстати, вот мысль, исходя из того, что ты сказал: не куратор ТЭКа стал уральским куратором, то есть не тот, кто отвечает за топливно-энергетический комплекс, а тот, кто отвечает за оружие. То есть это нам намекает на то, какие приоритеты у федеральной власти…

Т.С.: Либо это намекает на то, что с ТЭКом все благополучно, с управлением ТЭКа и с теми процессами, которые проходят… да собственно, что такое ТЭК у нас? Это четыре или пять нефтяных компаний, это Газпром, Новатэк — все. Ну плюс Транснефть, но это транспортная компания. Абсолютно контролируемая каждая из этих компаний, отстроенная. В экономическом бизнес-плане показывают достаточно удовлетворительные результаты для Кремля.

А вот все, что касается ракет, полетов на дальние космические горизонты и рубежи, все, что касается таких стратегических для российской власти отраслей, как атомная энергетика — здесь, видимо, руководством государства ставятся определенные задачи, которые нам, простым избирателям, непонятны.

Но, в целом, я бы сказал, что на самом деле… я повторюсь, вернее, что к подобной административной реформе надо относиться как к идеологическому проекту, политическому проекту, а не тому, что ты говоришь, — как к проекту по усилению контроля за теми или иными сферами в регионах (экономическими, административными, политическими).

Я думаю, что мы наблюдаем вторую на нашей памяти операцию «Преемник». Первая была, если ты помнишь, в 2007 году, когда Владимир Путин готовился к уходу с поста президента. Тогда предполагалось, что он уходит то ли совсем, то ли в правительство, так оно и случилось, он был премьер-министром четыре года, и в 2007 году в правительстве возникло два сильных вице-премьера — Дмитрий Медведев, Сергей Иванов, и между ними фактически была объявлена конкурентная борьба за лидерство. Медведеву, если ты помнишь, были поручены национальные проекты так называемые.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Иванов занимался той же, кстати говоря, оборонной, макрополитикой — подобными вопросами, скажем так. Результат той конкуренции все прекрасно помним. Сергей Иванов по каким-то причинам сошел с дистанции, преемником был выбран Медведев. И так он четыре года погрел место следующему президенту, то бишь Владимиру Владимировичу Путину.

Я думаю, что сейчас запущена операция «Преемник» в несколько усовершенствованном виде: то есть преемник номер один — это Михаил Мишустин, с уточнением: Михаил Мишустин плюс какой-то из дублеров из состава вице-премьеров, да? То есть надо понимать, что преемником как таковым является коллективный Михаил Мишустин. Потому что в таких операциях должны быть какие-то дублирующие схемы.

А вот кто его будет конкурентом по этой процедуре — это интересный вопрос. Какой-то мистер Х или или миссис Х существуют. Я на данный момент по-прежнему видел бы Сергея Собянина мэром Москвы, который из всех федеральных политиков и региональных тяжеловесов единственный демонстрирует реальную эффективную политическую активность. Он демонстрирует достаточно заметные результаты по борьбе с московской пандемией. Его технологии ложатся в основу, в общем-то, всей федеральной политики в этом направлении.

Ну, а дальше будем смотреть. Это все, конечно, очень интересно с точки зрения политической интриги, но главное — я вижу в этом процессе исключительно политическую подоплеку. Это какой-то переходный период, поиск нового лидера, и кто этим лидером будет, мы будем просто наблюдать какое-то время.

Д.Щ.: Слушай, есть такие суждения относительно решения по назначению этих кураторов регионов, например, о том, что это, по сути, порождает новый виток бюрократизации в том плане, что есть министр, точнее, вице-премьер, у него есть такая курируемая область, как министерство, и у него еще появляется курируемая территория. И так как он чиновник и бюрократ профессиональный, он будет понимать, что с него будут спрашивать за то, что происходит на этой территории по его части, и для него остальная страна уже не будет значить… то есть он раньше курировал свою сферу во всей стране, а тут у него появился свой регион персональный, и он будет вкладывать свои силы в первую очередь в этот регион и забивать на всю остальную страну.

Условно говоря, у нас в Северо-Западе Голикова — значит на Северо-Западе будет медицина и социалка. У нас будет оружие и промышленность, где-то будет строительство, и страна вот таким образом будет расползаться по таким бюрократическим нюансам. Как ты думаешь, это реальная тема?

Т.С.: Эта тема реальная, потому что русский бюрократ строит свою работу по принципу компанейщины, это понятно… потемкинские деревни. Мы сейчас тобой наблюдаем: приедет этот Борисов к нам, все будут за ним бегать на цырлах, с насупленными испуганными лицами, ловить каждое его слово жадно. Но я вспоминаю аналогичный процесс, когда назначили первых полпредов и у нас в УрФО был полпредом президента Петр Александрович…

Д.Щ.: Латышев.

Т.С.: Латышев, да. Вот он первый раз приехал, вся эта свита за ним бегает, это все было как-то напряженно. Всем казалось, что вот сейчас будет порядок наводить. Со временем это все сходит на нет, потому что понятно, что никакого объективного смысла в подобной административной реформе не существует — это какие-то аппаратные ходы.

Я хочу еще сказать, что конкретно не только Владимиру Якушева повезло с тем, что у него, скажем так, не Хуснуллин куратор, но и господину Борисову повезло с тем, что полпредом в УрФО является Владимир Якушев. Все-таки Якушев — это очень эффективный аппаратный менеджер, политический менеджер с колоссальным опытом работы и в коммерческих структурах, и в руководстве регионом и муниципалитетом. И он на каждом этапе своей работы демонстрировал такой достаточно четкий менеджерский подход.

Не думаю, что случится в УрФО какая-то катавасия по линии кураторства господина Борисова. Ну а как он будет управляться со всеми своими правительственными обязанностями, для нас это большой секрет, конечно. Как-то, видимо, будут управляться.

Д.Щ.: Ладно, тогда посмотрим, что из этого всего получится: будет ли там какой-то преемник выращен в пробирке этого социального эксперимента или что-то еще случится. Завершаем эту часть. Подписывайтесь на канал СИА-ПРЕСС на YouTube. Ходите к нам почаще на siapress.ru на сайт, читайте, комментируйте.

И мы перейдем к следующей части: поговорим о том, как Тюмень ведет свою жилищную политику, создает те пространства, которые она создает, и почему сургутяне частенько этому завидуют.