Почему отказ в выдаче диплома из-за долгов вузу незаконен: комментарий юриста

«Могут ли отказать в выдаче диплома или аттестата, если есть долги по оплате за обучение, проживание в общежитии, питание или не сданы книги в библиотеку?», - спрашивает студентка Елена К.

Отвечает адвокат Сергей Шкодских:

Поставленный вопрос имеет однозначный ответ. Отказ выдать диплом или аттестат по причинам наличия долгов за оплату по обучению, за проживание в общежитие, за питание, несданной в библиотеку книги и так далее - является незаконным.

А теперь к юридической составляющей.

Диплом, аттестат и иные документы – являются документами, подтверждающими два факта. Первый факт. Претендент на получение данных документов прошёл определённый курс обучения в определённом учебном заведении. Второй факт. Претендент на получение данных документов успешно прошел государственную итоговую аттестацию.

Данные позиции закреплены в профильном Федеральном Законе, а именно:

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021).

- Статья 59. Итоговая аттестация.

- Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении.

- Особо отмечу в ч. 8 ст. 59 ФЗ:

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой аттестации.

Помимо данных норм, я бы предложил читателю обратить внимание ещё на две статьи данного Федерального закона, а именно:

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся

Статьи довольно объёмные. В данных нормах имеется формы дисциплинарного наказания обучающихся и основания к их применению. Но среди данных норм не содержат законодательных требований о наказании учащегося за что-либо путём невыдачи диплома или аттестата. Это незаконно.

Исходя из представленных норм закона получение документа, подтверждающего получение образования и подтверждающее положительную сдачу итоговой аттестации, не связано с какими-либо иными хозяйственными отношениями и защищено на уровне специального Федерального Закона.

Подобная ситуация стала предметом разбирательства Президиума Белгородского Областного Суда. По результатам вынесено Постановление № Г-44-56 от 25 октября 2012 г. Согласно которого суд постановил удовлетворить иск о понуждении к выдаче диплома о высшем профессиональном образовании.

Отдельно отмечу. Долги за оплату по обучению, за проживание в общаге, за питание, книги – все это долги. По каждой из позиций оказывалась платная услуга. По каждой из позиций заключался договор. И, если сторона, предоставлявшая вам услугу, свои обязательства выполнила, то она в праве требовать от получателя оплату и штрафные санкции. Требование это может быть рассмотрено судом с последующим принятием решения не в пользу получателя. Но это уже отдельная история.

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