15 ответов на вопросы о вакцинации от доктора биологических наук Дмитрия Чудакова

Вакцинация от коронавируса в Югре продолжается. На сегодня четверть всего населения округа получила хотя бы первую дозу прививки, текущий план – обеспечить вакцинацию 755 тысяч человек, то есть 60 процентов взрослого населения.

А пока СИА-ПРЕСС продолжает собирать авторитетные мнения и ответы на вопросы, касающиеся прививок. На этот раз мы приведем ответы на вопросы о вакцинации от ученого Дмитрия Чудакова. Он доктор биологических наук, директор НИИ трансляционной медицины и завотделом молекулярных технологий Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова, автор более 140 научных публикаций, обладатель медали Российской и Европейской академий наук, премии президента для молодых ученых. В течение последних десяти лет он занимался исследованиями адаптивного иммунитета.

1. Защищают ли аденовирусные вакцины, такие как «Спутник V» или AstraZeneca, от тяжелого течения COVID-19, в том числе варианта «дельта»?

Да, защищают.

В случае доминирующего сейчас варианта «дельта» – примерно на 90 процентов. То есть вероятность тяжелого течения заболевания снижается примерно в десять раз. Об этом говорят данные по вакцине AstraZeneca (очень близкой по своему действию к «Спутник V»), данные по московским больницам несколько противоречивые, но в целом видимо эффект от Спутника-V сходный.

Защита от факта инфекции, вероятно, несколько выше и продолжительней у мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna – прим. ред.), однако суть иммунного ответа аналогична, и в плане защиты от тяжелого течения аденовирусные вакцины если и уступают, то несущественно.

2. Существуют ли способы приобрести долговременный B– и Т-клеточный иммунитет к COVID-19?

Возможно, да. Например, на определенное время нас, видимо, защитят такие комбинации:

– заболевание в легкой форме, через ~3-8 месяцев «Спутник Лайт»;

– «Спутник V1 + V2», позже заболевание в легкой форме;

– «Спутник V1 + V2», через 5-8 месяцев «Спутник Лайт»;

– «Спутник Лайт» + мРНК-вакцина;

– мРНК-вакцина + «Спутник Лайт»;

– мРНК-вакцина + мРНК-вакцина.

Вывода тут два, хотя он примерно один:

– если вы уже болели – нужно привиться как минимум один раз, а дальше никто пока не знает;

– если не болели – нужно привиться как минимум два раза, например, с интервалом в шесть месяцев, а дальше опять никто не знает.

3. Правда ли, что аденовирусная вакцина – «одноразовая»?

Видимо, нет, все больше информации по эффективности «буста» при последующих вакцинациях.

4. Вакцинироваться через шесть месяцев после заболевания в легкой форме – разумно?

Да.

Конкретная озвученная где-то цифра в шесть месяцев не имеет четкого статистического обоснования, но таковое мы получим нескоро. Совокупная информация о повторных и даже о двойных повторных заболеваниях, титрах антител, доступности вакцин, целесообразности ревакцинации как таковой, простоты восприятия простой цифры – говорят о разумности интервала в шесть месяцев применительно к текущей ситуации.

5. Нужно ли вакцинироваться как можно чаще, например, ежемесячно?

Нет.

Иммунная система в результате уйдет в анергию (откажется перманентно активироваться на одно и то же).

6. Что лучше с точки зрения формирования долговременного иммунитета – переболеть в легкой форме и вакцинироваться или наоборот?

Во-первых, выбирать не приходится, так как без вакцинации высока вероятность переболеть в тяжелой форме или погибнуть.

Во-вторых, вероятно, лучше сначала прививка, так как в этом случае В-клеточный ответ будет сфокусирован на Spike-белке («отросток», которым вирус цепляется к клеткам человека – прим. ред.). А это скорее хорошо. Иммунная система вообще-то сама заранее не знает, антитела против какого вирусного участка окажутся нейтрализующими. И в целом она всегда балансирует, выбирает разные клоны для ответа. Если мы можем указать ей на верную мишень – это правильно. В ходе заболевания в дальнейшем антительный ответ также скорее будет направлен на эту мишень. Это правильный «импринтинг».

7. Для невакцинированного – сопоставимы ли последствия инфекции и вакцинации?

Нет.

Вероятность смертельного исхода или тяжелых последствий для здоровья в случае инфекции выше на три порядка.

8. Разумно ли отсидеться и не прививаться, пока все вокруг это сделают?

Нет.

Во-первых, вокруг вас такие же эгоисты (это не ругательство, а свойство человеческой натуры), и, рассуждая так, мы все окажемся одинаковыми дураками (а это уже ругательство, но что делать).

Во-вторых, популяционный иммунитет останавливает распространение только единовременной вакцинацией >80 процентов населения мРНК-вакцинами, как это почти произошло в Израиле (60 процентов вакцинированных). В России это произойдет нескоро, и вы не пересидите.

В-третьих, вирус эволюционирует и будет иногда пробулькивать даже в таких условиях полной вакцинации.

9. Нужно ли вакцинироваться молодым?

Да.

Во-первых, плевать на старшее поколение это бесчеловечно.

Во-вторых, эволюционирующий вирус уже добрался и до молодых в плане тяжелого течения, и это тренд, весьма вероятно, будет продолжен.

10. Стоит ли опираться на уровень антител?

В плане оценки личной защиты – только косвенно. Наша защита состоит не только из антител. При этом не все детектируемые антитела нейтрализующие, а все тесты разные.

При грамотном мониторинге уровня антител в динамике, можно отследить выраженный подъем уровня антител через месяцы после перенесенной инфекции или вакцинации, что может указывать на бессимптомно перенесенную инфекцию, послужившую естественным «бустом». Однако стандартизовать такой мониторинг и использовать его для принятия решений непросто.

В популяционных исследованиях, оценке эффективности вакцин, степени сформированности популяционного иммунитета – да. При понимании, что снижение титров – это нормально и не означает полную потерю защиты. Долговременная защита может быть выражена относительно низкими титрами или даже вовсе не детектироваться на уровне антител.

11. В будущем, потребуется ли ежегодно прививаться новыми вакцинами по ходу эволюции вируса?

Возможно – да.

Возможно – нет, если окажется что в целом накопленная память В-лимфоцитов способна самостоятельно адаптироваться, а также существуют Т-клетки памяти против консервативных эпитопов, от которых COVID-19 уйти не сможет, и число тяжелых случаев сойдет на нет.

12. Может ли неудачная вакцина привести к более тяжелому течению вирусного заболевания?

Да.

Неверный тип вызванного вакциной Т-клеточного ответа (не путать с ADE, риск которого пока никак не подтвердился) может усугубить тяжесть заболевания. Но это заведомо не относится к имеющимся аденовирусным («Спутник V», AstraZeneca) и мРНК-вакцинам, для которых:

– проведена третья фаза испытаний и ведутся расширенные исследования, накоплен значительный опыт;

– показан верный тип Т клеточного иммунного ответа (Th1).

Однако в целом необходимо с осторожностью относиться к новым типам вакцин.

13. Обесценивает ли эволюция вируса наши усилия по вакцинации?

Нет.

Во-первых, несмотря на математическое снижение эффективности нейтрализации, эти антитела по-прежнему нас защищают.

Во-вторых, В-лимфоциты памяти, кое-как узнающие Spike предыдущего варианта, быстро до-обучатся на новом варианте – они умеют это делать очень хорошо.

В-третьих, вакцинация формирует память Т-лимфоцитов против множества эпитопов Spike. От них от всех оно быстро не упрыгает.

14. Может ли вакцинация дать импринтинг, при котором ответ на будущие эволюционирующие штаммы COVID-19 будет менее эффективным?

Нет, это крайне маловероятный сценарий.

С приходом новых эволюционирующих волн COVID-19, В-лимфоциты будут дотачивать свои антитела, см. предыдущий пункт.

15. Может ли вакцинация дать импринтинг, при котором ответ на будущие иные коронавирусные инфекции будет ослаблен?

Этот сценарий невозможно полностью исключить, однако он также очень маловероятен.

Сегодня есть текущая задача справиться с имеющейся заразой. И параллельно научиться – к следующей инфекции такого уровня опасности мы подойдем уже с совершенно другим арсеналом защитных инструментов.