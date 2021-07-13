Что значит приход в администрацию Сургута Виталия Шарова и Александра Недашковского

Новые назначения в администрации Андрея Филатова обсудили ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский. По мнению журналистов, приход бывшего помощника Сергея Полукеева Виталия Шарова на пост председателя комитета по управлению имуществом вселяет оптимизм относительно городской политики в этой сфере. Новый замдиректора департамента городского хозяйства, ранее бывший главным инженером УК ДЕЗ ВЖР Александр Недашковский, по мнению ведущих – тоже достаточно молодой и перспективный специалист в своем деле.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский на связи из своей привычной студии. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима и привет всем, друзья.

Д.Щ.: Как всегда, обсуждаем интересные события. давайте начнем с местной кадровой политики в Сургуте, у нас есть некоторые изменения: комитет по управлению имуществом возглавил Виталий Шаров — это бывший помощник Сергея Полукеева, который был у нас заместителем главы города Сургута и скончался в середине июня скоропостижно, видимо, успев продвинуть эту кандидатуру на должность руководителя важного структурного подразделения под своим тогда руководством.

Значит, у нас Александр Недашковский пришел на должность заместителя директора департамента городского хозяйства. Он известен тем, что до этого работал заместителем директора в городских теплосетях, затем был главным инженером управляющей компании ДЭЗ Восточного жилого района, сейчас пришел в администрацию.

И третье назначение — это Вероника Крылович, она будет курировать средства массовой информации в администрации Андрея Филатова. До этого она возглавляла телекомпанию в Лангепасе, ну и, соответственно, вот такое еще одно логичное перемещение из Лангепаса в Сургут для формирования команды нового главы.

Как думаешь, Тарас, что мы можем судить, как мы можем расценивать эти назначения? О чем они говорят? Что мы можем прогнозировать в связи с тем, что они случились?

Т.С.: Я думаю, что назначения, которые ты перечислил, говорят о том, что планомерно поступательно состав новой администрации меняется, и у главы Сургута Андрея Филатова есть свое видение этого процесса, и назначения в городскую администрацию таких людей, как Сергей Полукеев, умерший, к сожалению, как Александр Недашковский, как до этого еще раньше Артем Кириленко и ряд других кандидатур, говорит о том, что у господина Филатова весьма серьезные намерения в городе Сургуте проводить осознанную четкую политику по развитию города и по решению многих проблем, которые в Сургуте достаточно долго не решались.

Потому что все перечисленные люди и многие из тех, кого принято называть лангепасцами, демонстрируют достаточно… во-первых, у них есть бэкграунд определенный, особенно можем о сургутянах говорить. Во-вторых, назначения достаточно значительного числа несургутян, то бишь лангепасцев, не должно пугать… поначалу это несколько настораживало, многие боялись, что у Андрея Филатова вообще нет на скамейке, скажем так, запасных игроков, но я чем больше размышляю на тему лангепасцев, тем ближе к выводу о том, что это неспроста и, в общем-то, в этом есть большой антикоррупционный смысл: появление новых людей, совершенно новых в Сургуте, никак ни с чем и ни с кем не связанных, ни с какой сургутской группой, ни с какими элитами сургутскими, ни с какими игроками сургутскими — конечно же, большой плюс, если мы говорим о том, что многие направления городской политики нужно чистить и менять.

Появление людей, независимых от Сургута, если они продемонстрируют свои производственные качества высокие, профессиональные, — это, конечно, плюс. Я в этом не сомневаюсь. Нам остается только следить за тем, как члены новой команды — что сургутяне, что лангепасцы — будут распоряжаться своими полномочиями.

Я могу сказать про Виталия Шарова и Александра Недавшковского… я с Шаровым лично не знаком, но я о нем слышал много профессиональных и весьма высоких отзывов и те, кто сталкивался с ним по работе, знают его как человека достаточно близких мне, например, взглядов на то, что такое городская политика, что такое городские процессы. Я очень надеюсь на то, что он как член, скажем так, команды Полукеева, хотя у Сергея Полукеева не было какой-то особой команды, скажем так…

Д.Щ.: Единомышленник.

Т.С.: Да, единомышленник и соратник. Все-таки он придерживается тех же взглядов на городскую политику, что и Полукеев, и я думаю, что так же, как и глава города Андрей Филатов. Участок, который у Виталия Шарова, — это очень интересный участок, он опасный, он плохой, он трудный, он криминогенный, он коррупциогенный. И в то же самое время это участок, который является одним из важных инструментов в городской политике, потому что без земли невозможно решать…

Д.Щ.: У него имущество находится в ведении.

Т.С.: Окей, я немножко, может быть, оговорился, просто, как я полагаю, вот эта городская структура будет развиваться в сторону определенного укрупнения.

Имущество и, все-таки позволю себе настоять, земля — это два чисто муниципальных инвестиционных инструмента, которые позволяют привлекать инвестиции, оперировать местными деньгами, генерировать местный доход, и чем эффективнее данный участок в системе городского управления, тем больше свободных средств в городском бюджете — это понятно.

На самом деле толковая муниципальная власть всегда должна заботиться о том, чтобы муниципальные ресурсы, каковыми являются земля, муниципальное имущество, какие-то местные маленькие пошлины, налоги, разрешения, патенты, работали не только эффективно для бюджета (то есть не только бы пополняли городскую казну), но и создавали дополнительные рабочие места, создавали бы привлекательность территорий для мелкого малого и среднего бизнесов. В общем-то, это такой очень бизнесовый участок в структуре городской администрации.

Есть еще один, он называется департамент архитектуры и градостроительства, но это отдельный разговор, там тоже колоссальные полномочия, которые вообще используются неэффективно, у нас около пяти миллиардов рублей через ДАиГ проходит всяких строек от дорог до всяких заданий. Это колоссальная сумма, ты можешь сказать, что это те деньги, которые город Сургут делают удобнее, красивее, современнее, технологичнее? Нет, это деньги совершенно кондово распределяются тратятся, списываются. В этих деньгах зарыты вот эти безумные всякие бесчисленные проекты, которые рисуются ради откатов и никаких никогда проектов мы видим реализованных.

Так вот, к Виталию Шарову. Я думаю, что данное назначение, которое сделал Андрей Филатов, — это правильное назначение. На данном этапе я бы его оценивал таким образом. Я с данным назначением связываю серьезные изменения в лучшую сторону в том, что касается управления городским имуществом. Я надеюсь, что Виталию Шарову удастся не превратить возглавляемую структуру в очередной клубок дельцов, которые занимаются личными делами, а не городом.

Что касается Александра Недашковского, вообще мы его знаем очень давно, по совпадению это наш хороший товарищ, он муж Веры Недашковской-Куликовой, которая много лет возглавляла газету «Новый Город». Но никакой связи между одним процессом и вторым нет. Я уверен, что это назначение совершено достойно Недашковского, потому что, еще работая заместителем директора Городских тепловых сетей и главным инженером, он себя зарекомендовал в качестве очень достойного умного толкового специалиста. Мне всегда вообще казалось, что его карьера как инженера, как технаря, еще раз повторю, очень хорошего специалиста, очень хорошего технаря, должна была развиваться в том направлении — Городские тепловые сети, наши коммунальные муниципальные предприятия, потому что он в этом дока.

Но, по моей информации, — я с Александром Недавшковским не общался лет пять, или шесть, или семь, — я основываюсь только какой-то информации, которая мне тоже поступает из других источников: его начали потихоньку оттирать из ГТС. Возможно это связано с тем проектом приватизации ГТС, который проводила предыдущая администрация города Сургута. Мы знаем, что сегодня Городские тепловые сети как муниципальное предприятие отчитались впервые за всю историю в городской думе о каких-то неимоверных убытках 250 миллионов рублей. Мы тоже понимаем, что это, видимо, один из элементов подготовки к будущему банкротству с тем, чтобы в нужный момент из черного ящика выпрыгнул какой-нибудь чертик, назвал себя инвестором и случилась бы пресловутая концессия.

Я знаю, что у Александра Недашковского были совершенно четкие карьерные перспективы и возглавить это предприятие, но случилось так, как случилось. То, что он приходит в департамент городского хозяйства в должности — это тоже знак, это хороший специалист, молодой специалист. Ну как молодой, это специалист, который уже построил удачную карьеру, и он как раз в таком возрасте, когда любой нормальный человек, у которого есть амбиции, у которого есть профессиональные знания и желание их применять на практике задумывается, как продолжать свою карьеру дальше. Предложение Андрея Филатова Недашковскому — это возможность последнему свою карьеру нормально продолжать, расти и надеюсь, очень надеюсь на то, чтобы приносить пользу городу.

Я знаю, что он трудоголик. Причем какой-то зверский трудоголик, для него работа на первом месте, он там живет, у него задвижки, котельные, вода по трубам — это все его очень сильно возбуждает профессионально, это все ему очень интересно. Надеюсь, что с его появлением в департаменте городского хозяйства и сам департамент будет более профессиональной структурой в городской администрации, ну и город получит какую-то отдачу от этого работника.

Д.Щ.: Его супруга Вера, которая несмотря на то, что несколько лет уже не работает в нашей редакции, будет все-таки его видеть, мы все-таки ее очень любим и желаем ей большого семейного счастья. Пускай не потеряются они там в ходе своей профессиональной деятельности.

Т.С.: Вера, мы будем критиковать Сашу за то, что он будет поздно приходить домой. Может быть, таким образом мы все вместе сумеем найти баланс между служением городу и служением семье.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, мы будем завершать эту часть нашего разговора. Подписывайтесь на канал СИА-ПРЕСС, ставьте лайки. Приходите к нам на сайт непосредственно. В следующей части поговорим про одного мэра, главу поселения Половинки Александра Старжинского, который у нас попадает в новостное поле благодаря тому, что он единственный из всех допускает критические высказывания в отношении решений окружной власти. Хочется обсудить — как это вообще возможно в современной России. Так что переходите — и поехали дальше.