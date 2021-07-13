Можно ли иностранцам вакцинироваться от COVID-19 бесплатно: разъясняет депздрав Югры

«Моя жена иностранка, украинка, живет в Сургуте с видом на жительство. Когда ей можно будет сделать прививку? Хоть за деньги?» – направил вопрос в редакцию горожанин Евгений.

В департаменте здравоохранения округа ответили, что обращаться в частные клиники не обязательно. Люди, проживающие с ВЖН в Югре, равно как и граждане России, могут вакцинироваться бесплатно в поликлиниках по месту жительства или же в мобильных пунктах. Для этого при себе необходимо иметь паспорт (вид на жительство), СНИЛС и полис ОМС.

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