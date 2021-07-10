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​Ваша ДНК в безопасности, а вы – нет // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Пять мифов о вакцинации против COVID-19, которые мы развенчали

​Ваша ДНК в безопасности, а вы – нет // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay.com

Вакцинация против коронавируса набирает обороты. И это хорошо, потому что регионы России накрывает третья волна. Специалисты отмечают, что вирус стал хитрее и удивляет новыми симптомами и быстрым течением. Однако есть группа людей, которых больше пугают мифы о вакцинации против коронавируса, чем правда из «красной зоны».

Главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Тюменской области Ксения Степанова развенчала самые популярные мифы о вакцинации против COVID-19.

1. Прививка сделает меня заразным

Некоторые убеждены, что после вакцинации человек становится заразным для других.

Вакцины, которые сейчас существуют в мире, в том числе и в России, не содержат живого вируса. Не живой вирус не может вызвать инфекционного процесса. Ни одна вакцина, которая у нас есть, не вызовет у вас заболевания, а, значит, вы не сможете никого заразить.

Бывают случаи, когда человек поставил прививку и через непродолжительное время заболел. Это не значит, что он заболел из-за прививки. У любой инфекции, в том числе и у коронавирусной, есть инкубационный период, когда инфекционный процесс уже идет в организме, но мы об этом еще не знаем. Случается, что время прививки и завершение инкубационного периода совпадают.

Такие симптомы, как температура, головные боли, болевые ощущения в месте укола могут сохранятся до трех дней после прививки. И это нормально.

2. Прививку нельзя ставить, если есть антитела

Существует убежденность, что вакцинация при наличии антител приводит к тяжелой побочной реакции.

Это не так. Естественный иммунитет, сформированный после болезни, сохраняется недолго. От прививки антитела формируются гораздо эффективнее. По стандарту, через шесть месяцев после перенесенного заболевания можно прививаться – это стандарт ВОЗ и Минздрава.

Дело в том, что сейчас нет точной информации, сколько должно быть антител, чтобы они защитили вас от заражения коронавирусом. Этот вопрос в процессе изучения. Поэтому и в международных, и в российских рекомендациях прописано, что вы можете прививаться любой существующей вакциной вне зависимости от того, какой у вас титр антител. Ваш титр антител станет только на порядок выше.

Также надо знать, что у 10-12 процентов людей вообще не формируются антитела после перенесенного заболевания.

3. Прививка встроится в ДНК и всё испортит

Отдельная группа людей полагает, что вакцина встраивается в ДНК и влияет буквально на все: вызывает половую дисфункцию, бесплодие, онкологию, генетические мутации…

Вакциной мы начали прививаться с января. Поэтому сказать, что вакцина вызывает бесплодие нельзя: такой диагноз ставят только через два года безуспешных попыток зачать ребенка. Онкозаболевание тоже не формируется за два дня. Поэтому такие выводы ни на чем не основаны.

И в наши клетки внедряются вирусы. В вакцинах вируса нет, поэтому у них нет механизма, который позволит внедриться в клетки, а тем более чипировать вас.

4. Вакцина нужна тем, кто в группе риска

Сомнения у людей вызывает буквально все. Раньше прививали только тех, кто в группе риска развития серьёзных осложнений от COVID-19, а теперь всех. Почему?

Ситуация меняется. Во-первых, появилась возможность вакцинации большего числа людей. Во-вторых, изменилась клиническая картина заболевания. Вирус будто нас запутывает. Инкубационный период сократился до 3-5 дней. Появились новые симптомы – лихорадка, интоксикация, диарея. Начали болеть молодые люди от 29 лет, стало больше детей среди пациентов. Количество тех, кому требуется госпитализация, увеличивается.

5. Лучше переболеть, чем вакцинироваться

Люди считают, что лучше переболеть: якобы естественное формирование иммунитета безопаснее, чем его приобретение путём вакцинации

Это огромная глупость – вы не знаете, как вы переболеете. Болезнь может протекать тяжело, можно недели провести в реанимации. Вы хотите этого? И не забывайте, что есть те, у кого после перенесенного заболевания иммунитет не формируется.


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10 июля в 21:50, просмотров: 364, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 00:23
Плохо ещё у нас работает санпросвет. Люди оказывается при неолиберализме такие дремучие, что если им предложат сегодня прививаться против оспы, то они тоже обоср….ся от фобий. . Хотя только благодаря вакцинации, к примеру, оспа была окончательно побеждена во всем мире в 20 веке и в основном благодаря вакцине, созданной в СССР. Фактически в 20 веке благодаря вакцинации были побеждены все страшные инфекционные болезни предыдущих столетий. Нужно понять, что вводится неживой аналог ковида. Это как заноза в палец, когда палец краснеет (реакция организма) и начинается процесс отторжения инородного тела. Поэтому приходится объяснять «на пальцах», что вакцина безвредна и не имеет никаких долговременных последствий. Нужно понять, что ковид существует и будет существовать долго в человеческой популяции, до тех пор, пока существует цепочка передачи вируса от человека к человеку воздушно-капельными путём или через руки ( индийский штамм ковида), почему и нужно изначально носить перчатки в общественных местах и мыть руки мылом в течение 20 сек после прихода домой и снятия перчаток. Кроме того болезнь «грязных рук»никто не отменял. Это и гепатиты, и хеликоьактер и другие. Так индийский штамм «дельта» поражает ЖКТ, что вызывает диарею. Вы хотите безвылазно сидеть на «толчке»? Вы свободный человек. Это Ваше законное право. Но последствия такого сидения чреваты. Зачем экспериментировать? Когда можно пойти и поставить прививку и «спать спокойно». Просто пойти и поставить, и морочить себе и другим людям голову, а также легкие и ЖКТ. Когда можно иметь гарантию свободно жить и передвигаться по стране и по всему миру? Зачем опускать вновь «железный занавес» и страдать от локдаунов. Если переиначить известную поговорку о важности вакцинации от ковид здесь и сейчас: -«Без QR- кода- Ты БУКАШКА, а QR-кодом-ЧЕЛОВЕК».

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