Пять мифов о вакцинации против COVID-19, которые мы развенчали

Вакцинация против коронавируса набирает обороты. И это хорошо, потому что регионы России накрывает третья волна. Специалисты отмечают, что вирус стал хитрее и удивляет новыми симптомами и быстрым течением. Однако есть группа людей, которых больше пугают мифы о вакцинации против коронавируса, чем правда из «красной зоны».

Главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Тюменской области Ксения Степанова развенчала самые популярные мифы о вакцинации против COVID-19.

1. Прививка сделает меня заразным

Некоторые убеждены, что после вакцинации человек становится заразным для других.

Вакцины, которые сейчас существуют в мире, в том числе и в России, не содержат живого вируса. Не живой вирус не может вызвать инфекционного процесса. Ни одна вакцина, которая у нас есть, не вызовет у вас заболевания, а, значит, вы не сможете никого заразить.

Бывают случаи, когда человек поставил прививку и через непродолжительное время заболел. Это не значит, что он заболел из-за прививки. У любой инфекции, в том числе и у коронавирусной, есть инкубационный период, когда инфекционный процесс уже идет в организме, но мы об этом еще не знаем. Случается, что время прививки и завершение инкубационного периода совпадают.

Такие симптомы, как температура, головные боли, болевые ощущения в месте укола могут сохранятся до трех дней после прививки. И это нормально.

2. Прививку нельзя ставить, если есть антитела

Существует убежденность, что вакцинация при наличии антител приводит к тяжелой побочной реакции.

Это не так. Естественный иммунитет, сформированный после болезни, сохраняется недолго. От прививки антитела формируются гораздо эффективнее. По стандарту, через шесть месяцев после перенесенного заболевания можно прививаться – это стандарт ВОЗ и Минздрава.

Дело в том, что сейчас нет точной информации, сколько должно быть антител, чтобы они защитили вас от заражения коронавирусом. Этот вопрос в процессе изучения. Поэтому и в международных, и в российских рекомендациях прописано, что вы можете прививаться любой существующей вакциной вне зависимости от того, какой у вас титр антител. Ваш титр антител станет только на порядок выше.

Также надо знать, что у 10-12 процентов людей вообще не формируются антитела после перенесенного заболевания.

3. Прививка встроится в ДНК и всё испортит

Отдельная группа людей полагает, что вакцина встраивается в ДНК и влияет буквально на все: вызывает половую дисфункцию, бесплодие, онкологию, генетические мутации…

Вакциной мы начали прививаться с января. Поэтому сказать, что вакцина вызывает бесплодие нельзя: такой диагноз ставят только через два года безуспешных попыток зачать ребенка. Онкозаболевание тоже не формируется за два дня. Поэтому такие выводы ни на чем не основаны.

И в наши клетки внедряются вирусы. В вакцинах вируса нет, поэтому у них нет механизма, который позволит внедриться в клетки, а тем более чипировать вас.

4. Вакцина нужна тем, кто в группе риска

Сомнения у людей вызывает буквально все. Раньше прививали только тех, кто в группе риска развития серьёзных осложнений от COVID-19, а теперь всех. Почему?

Ситуация меняется. Во-первых, появилась возможность вакцинации большего числа людей. Во-вторых, изменилась клиническая картина заболевания. Вирус будто нас запутывает. Инкубационный период сократился до 3-5 дней. Появились новые симптомы – лихорадка, интоксикация, диарея. Начали болеть молодые люди от 29 лет, стало больше детей среди пациентов. Количество тех, кому требуется госпитализация, увеличивается.

5. Лучше переболеть, чем вакцинироваться

Люди считают, что лучше переболеть: якобы естественное формирование иммунитета безопаснее, чем его приобретение путём вакцинации

Это огромная глупость – вы не знаете, как вы переболеете. Болезнь может протекать тяжело, можно недели провести в реанимации. Вы хотите этого? И не забывайте, что есть те, у кого после перенесенного заболевания иммунитет не формируется.