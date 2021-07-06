Как установить видеокамеру в подъезде и не нарушить закон: советы юриста

«Сосед установил камеру в подъезде. Это законно? А если я захочу установить камеру у своей двери или на окне, чтобы следить за машиной, как мне сделать это, не нарушая закон?», - спрашивает сургутянка Ирина М.

Отвечает адвокат Сергей Шкодских:

Этот вопрос имеет две важные грани.

Первая материальная. Существенное значение имеет, какую часть здания Вы используете для установки видео камеры.

Вторая нематериальная составляющая. Что именно вы фиксируете. Каков контент.

В первой части.

Не важно, проживаете вы в частном или многоквартирном доме, юридическая основа заложена в следующих документах:

- статье 35 «Конституции Российской Федерации»: каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

- статье 209 ГК РФ. Содержание права собственности: собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Таким образом, есть две формы собственности: индивидуальная и совместная.

В индивидуальном доме и на территории домовладения для установки камер можно использовать любые помещения и конструкции. Так как это личное имущество домовладельца.

Всё становиться сложнее, когда речь идёт о многоквартирном доме. Приобретая квартиру, мы приобретаем право личной собственности только на квартиру. А вот иные помещения и земля необходимая для эксплуатации здания приобретается в форме общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Более подробно данное имущество прямо поименовано в следующей норме закона: ст. 36 ЖК РФ. «Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме».

Согласно части 1 этой нормы «межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры» являются общей долевой собственностью. Согласно части 2 этой же статьи «собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных настоящим Кодексом и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме».

Поэтому использование общей долевой собственности, в данном случае – «установка камеры в подъезде» возможна. Но для такой установки необходимо проведение собрания собственников жилья, голосование по данному вопросу и получение разрешения на такую установку с соответствующим кворумом. Если таковое разрешение не получено, любой из сособственников может обратиться в суд с иском о проведении демонтажа видеокамеры.

Вторая часть вопроса о возможностях. При внимательном прочтении закона можно увидеть следующее, ч. 1 п. 1 «Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно:

- помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, ……». Как видим, «входная дверь» не упоминается как самостоятельный объект. С точки зрения судебной практики, входная дверь неотъемлемая часть квартиры. Соответственно «входная дверь» не подпадает под режим совместной собственности. Соответственно установка видеокамеры в двери будет законна.

- тот же принцип применим для установки камер наружного наблюдения. Согласно ч. 1 п. 3 «крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование ……» это совместная собственность. Монтаж камеры на стене, без разрешения сособственников, не законен. Но монтаж камеры в окне и тем более за окном, без разрешения сособственников, вполне законен.

Вторая грань касается нематериальных прав.

В гражданском законодательстве содержатся общие положения о нематериальных благах и их защите (глава 8 ГК РФ), согласно которым защищаются неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, не отчуждаемые и не передаваемые иным способом.

К сбору и обработке фото- и видеоизображений применим Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», предусматривающий следующее:

- персональными данными является любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п. 1 ст. 3), что включает фото- и видеоизображение человека. Федеральный закон N 152-ФЗ определяет, что обработка персональных данных осуществляется с согласия на это субъекта (п. 1 ч. 1 ст. 6), в связи с чем, получение фото- и видеоизображений людей путем установки видеокамер, обработка биометрических персональных данных могут осуществляться только при наличии согласия в письменной форме (ч. 4 ст. 9) субъекта персональных данных (ст. 11).

То есть установленная камера своей работой не должна нарушать неприкосновенность частной жизни. Соответственно должны быть соблюдены условия установки. А именно. Камера не может быть направлена в частное пространство (за забор к соседу, в окна дома напротив). Обзор камеры должен быть направлен на общее пространство.

Свои вопросы адвокату вы можете прислать на электронную почту bogdevich@siapress.ru или оставить в комментариях.