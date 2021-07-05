Что показала последняя «прямая линия» с Владимиром Путиным

Последняя «прямая линия» с президентом Владимиром Путиным стала предметом для обсуждения в проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Журналисты вспомнили, что эта «линия» была самой слабой с технической точки зрения, и, хотя до президента «долетели» острые социальные вопросы, нужно понимать – решать большие проблемы этот формат взаимодействия главы государства с народом не помогает.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Тарас Самборский также на связи. Тарас в своей временной студии, да? Правильно же я понимаю?

Тарас Самборский: У меня студия на колесах, потому что я заканчиваю отпуск с семьей и возвращаюсь домой. В Италии сидим просто на террасе пол пеклом и работаем.

Д.Щ.: Да, на этот раз у нас интернациональный подход… географически интернациональный подход в очередной раз в «О чем говорят».

Давайте сейчас поговорим на еще одну важную тему, которая у нас коснулась многих на этой неделе — это прямая линия Владимира Путина с народом. Четыре часа стандартного ежегодного… в прошлом году был перерыв по ряду причин, насколько я помню или не было… Общение президента с простыми людьми — самый народный формат: кто дозвонился, кого пропустили, кого допустили. Было очень много интересных симптоматичных историй, которые были связаны с этой прямой линией.

Во-первых, конечно, то, что многим бросилось в глаза — это большие-большие технические сложности, которые сопровождали эту прямую линию. То есть кучу раз что-то там срывалось, какие-то были звонки, которые косячились. Организаторы оправдывались различными DDoS-атаками, но в прошлые разы все было как-то прилично, все было обставлено, все было хорошо, на этот раз что-то посыпалось.

Тарас, как думаешь из-за чего могло посыпаться? Это мог быть общий сбой или просто случайность, или падение качества работы уже по всем фронтам в отечественной пропаганде и обеспечении технических служб?

Т.С.: Само то, что мы обсуждаем технический формат мероприятия, а не его содержание — уже в общем-то и отвечает на все остальные вопросы, правда?

Д.Щ.: Во многом да.

Т.С.: Об этом ставшем глубокой российской традицией мероприятии… я ничего на этот счет не думаю, потому что это может означать все что угодно: и плохую организацию мероприятия, и действительно перебои со связью, и плохое техническое оснащение, а может быть это…мы же любим теории заговора иногда пообсуждать, а может быть это какая-то одна башня Кремля придумала якобы DDoS-атаки против этой пресс-конференции, чтобы показать, как другая башня Кремля плохо справляется с вопросами киберционной безопасности страны. Не надо на это смотреть, надо смотреть на другое ––если там было что-то содержательное, то это можно обсудить.

Д.Щ.: Кстати, в качестве анекдота: по-моему даже начали поступать новости непосредственно во время прямой линии, что DDoS-атака идет с места, где в настоящий момент возле Одессы базируются корабли НАТО. То есть они видимо должны были специально подъехать поближе к России, чтобы провести настоящую DDoS-атаку. DDoS-атака — чем ближе, тем лучше. Видимо где-то там так воспринимают…

Т.С.: Уровень подозрительности российского чиновничества достаточно высок. Я думаю, чем выше уровень власти — тем выше уровень подозрительности. Поэтому тут я думаю может быть все что угодно.

Д.Щ.: Да, это прикол. Немного к содержанию. Ситуация такая: было очень много вопросов действительно социального характера. Где-то в школе рухнула стена, кстати говоря, по ходу прямой линии побежали люди эту стену восстанавливать. Где-то там не проводят газ. Где-то лишили ветерана труда звания «Ветерана труда», каких-то выплат и чего-то еще. На Тюмень была жалоба, что в Тюменской области вроде как какая-то большая безработица: там какая-то женщина не могла устроиться на работу. Тюменские власти потом отчитывались, что на самом деле безработица составляет один процент и все там в порядке. То есть по большому счету на самом деле не было ощущения, что перед президентом стоит благодарный народ, бьет челом и говорит: «Вот у нас пшеница колосится, помидоры цветут, огурцы сами прыгают в карман и в холодильник и все хорошо». Все плохо.

То есть действительно очень много было вопросов про цены, несправедливость чиновников, бездействие чиновников, про какие-то проблемы. Вот сидел президент и от всего этого дела вроде как отбивался. Хотя ему хотелось поговорить про величие страны, про то, что Украина находится на внешнем управлении, но народ давил на свое — народ давил на большие социальные проблемы.

Как мы можем это расценивать? Это безысходность? Вообще ничего другого не поступало и люди по этому поводу переживают или президенту все-таки решили хоть чуть-чуть показать реальную картину о том, что в стране происходит?

Т.С.: Я думаю, что в ситуационной комнате просчитываются многочисленные форматы подобных и других мероприятий, реакция публики на те или иные вопросы и ответы на них. Вероятнее всего, люди, которые готовят Путину подобные акции единения с народом посчитали, что в этот раз надо продемонстрировать так называемую объективность. Надо сделать так, чтобы не Путин решал эти проблемы и выдвинул какую-то свою личную программу по решению заскорузлых проблем — нет, это было бы слишком радикально и невыполнимо на самом деле. Но если показать, что Путину можно задать в лицо подобные вопросы, то уже самого этого будет достаточно для того, чтобы привлечь Путина к решению проблем и естественно исключительно виртуально.

Если мы почитаем анализы многих путинских пресс-конференций подобных, то обнаружим, что достаточно значительный процент людей, задавивших Путину неприятные вопросы в последствии тем или иным образом, подвергались каким-то взысканиям или репрессиям. И у абсолютного большинства людей на самом деле ничего к лучшему не поменялось.

Здесь элементарно социологическая наука даже на это работает: то есть Путин проводит общение с народом 20 лет, за 20 лет какие вопросы в какую сторону сдвинулись: в лучшую или худшую? И мы обнаружим, что за 20 лет большинство вопросов — это одни и те же вопросы, об одних и тех же проблемах. Из этого делается простой социологический факт — пресс-конференция с Путиным как способ решения социальных проблем людей не работает. Как способ решения конкретных проблем конкретных людей иногда работает, но в целом тоже не работает. Тогда, в связи с этим надо относиться к подобному жанру, как к сложившейся каким-то порядком традиции (может быть Путин этого не хочет или не хотел никогда), вот есть же обязанность президента выступить за десять минут до Нового года, под бой курантов что-то сказать. В России сложилась вот такая традиция. Мы, по-моему, слишком много ищем, а все гораздо проще: вот видите нарисованное художником полотно, просто воспринимайте его таким какое оно есть, не ищите глубоких смыслов.

Д.Щ.: Еще один нюанс хочется вспомнить: Путин сказал, что он привился Спутником V, наконец-то это подтвердил. Он опять же съехал с темы обязательной вакцинации, он не настоял на ней, сказал, что она проводится исключительно добровольно и так далее, и так далее. Сказал, что региональные Роспотребнадзоры могут принять решение о том, чтобы какого-то рода обязательную вакцинацию ввели.

Как думаешь, насколько это заигрывание с его ядерным электоратом, который во многом антипрививочники и ковид-диссиденты? Во многом, будем откровенны. Как оно могло удаться? То есть он выскальзывает или ему нужно было все-таки как-то более жестче выступить на какой-то из сторон этого конфликта: тех сторонников вакцинации или противников вакцинации от коронавируса?

Т.С.: Мне кажется, президенту трудно уже занимать конкретную позицию по любому вопросу, потому что вся система взаимоотношений власти и общества в России построена на взаимном недоверии, мы об этом много говорили, на перманентном вранье. Люди это понимают и что бы не сказал Путин — этому уже не будут верить. Не потому что Путин такой плохой, а потому что еще раз — это система взаимоотношений между власти и обществом вот так вот в России устроена. И разумеется никто не поверил, кто и не верил до сих пор, что Путин привился Спутником. Может быть на какую-то часть его ядерного электората это произвело какое-то впечатление, но вряд ли настолько сильное, чтобы эти люди стали новыми носителями идеологии и от них пошла какая-то волна возбуждающая антипрививочников. Не думаю, что это все работает. Просто не думаю. Мне известно несколько случаев, когда работников здравоохранения в разных регионах России заставляют в приказном порядке прививаться — в противном случае их отправляют в недоплачиваемые отпуска.

Поэтому любая медсестра какой-нибудь провинциальной больницы, которой только что объявили приказ о прививке, и которая только что услышала выступление Путинца поставят два этих совершенно несоответствующих друг к другу явления и сделают определенные выводы. И, конечно же, выводы будут об очередном несоответствии российской действительности с отчетами российской власти.

Д.Щ.: Да, хорошо. Будем завершать этот выпуск «О чем говорят» и серию на этой неделе. Подписывайтесь на наш канал, читайте СИА-ПРЕСС непосредственно на сайте, комментируйте, пишите нам. Через неделю также увидимся и будем обсуждать все самое интересное и самое важное. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем. Всем пока.