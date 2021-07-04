Как администрации Сургута следует заняться модернизацией парка «За Саймой»

Общественный резонанс вокруг парка «За Саймой» в очередной раз стал поводом для обсуждения на проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. На данный момент администрация Сургута заявила о своем желании сделать проект парка абсолютно понятным и прозрачным, а также одобренным жителями города, и только тогда начинать работу по его модернизации. По мнению Тараса Самборского, городской власти нужно собрать все экспертные мнения по поводу будущего парка, а не опираться только лишь на научную общественность.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима и привет всем, друзья. Я прошу прощения за сегодняшний антураж, просто наш эфир застал меня в путешествии с летнего отдыха домой, так что не обессудьте. Ну, поехали.

Д.Щ.: Да, мы всегда выходим. Точнее стараемся всегда выходить, даже если мы отдыхаем. Ну что ж, у нас первая тема на сегодня — это парк «За Саймой».

Парк «За Саймой» опять попадает… в очередной раз, уже в какой раз за несколько лет, он попадает в центр движения, связанного какими-то попытками администрации что-то там сделать и какими-то попытками городских сообществ, активных сургутян это изменить и как-то на это повлиять. В очередной раз под давлением общественного мнения были остановлены вообще все процессы в парке. Там предполагалось сделать какую-то футбольную площадку, предполагалось вырубить частично для этого какой-то лес или подлесок. По этому поводу у нас вышло, кстати говоря, почитайте очень интересное интервью с экологом Глебом Кукуричкиным на siapress.ru. Он очень подробно расписывает то, какие деревья можно рубить, какие нельзя. То есть такие нюансы, которые обычный человек без экологического образования, конечно же, знать не может.

Так вот, парк, в очередной раз приостановлены все процессы. Городское руководство сказало: «Давайте мы сейчас будем все это дело заново решать, заново распределяться, заново проектировать и с учетом общественного мнения, с учетом мнения горожан, чтобы все уже точно было и точно было готово».

Как думаешь, мы уже в какой раз заходим на эти рельсы? На этот круг, когда городская власть пытается все сделать и все никак не получается. Тарас, есть шанс? Как ты думаешь?

Т.С.: Шанс есть. И действия, которые предпринимает администрация и Андрей Филатов, и предыдущая администрация Вадима Шувалова, говорят о том, что в городской администрации все-таки существует какой-то вызревающий план в этом направлении.

Я бы обратил внимание на самом деле на несколько аспектов, связанных с так называемой реконструкцией так называемого парка «За Саймой». Первое — многие городские активисты формируют определенным образом общественное мнение вокруг этой темы: и упомянутый тобой господин Кукуричкин, ну много кто на протяжении нескольких лет высказывается, и я бы с тобой на самом-то деле не согласился в отношении оценок того же Кукуричкина, потому что он рассуждает исключительно с точки зрения узкого специалиста — биолога, ботаника, ученого. Но подает свою позицию, и эту позицию много кто поддерживает таким образом, словно это единственно возможная позиция в определении того, как городская власть должна решать проблему городского пространства. А мне такой подход не нравится.

Общественное мнение слагается из множества экспертных позиций, и задача власти — вычленять из разных точек зрения, порой сумбурных, а может быть и элементарно глупых, крикливых, такие, которые дают действительно основу для профессиональных действий.

Вот если тот или иной ученый ботаник утверждает, что парк «За Саймой» должен быть неким экопарком, в котором все первозданно, все от природы, я как житель мегаполиса хотел бы сказать: уважаемый коллега, город Сургут вообще-то находится в тайге, в крупнейшей таежной зоне нашей планеты. Если кому-то нужен первозданный лес, сядьте, пожалуйста, на какой-нибудь транспорт, отъедьте на 20 километров от города и восхищайтесь нашей действительно красивой сибирской природой.

Д.Щ.: Тут я с тобой не соглашусь, потому что, возможно, это вопрос трактовок. Потому что, как мне это видится, все-таки Глеб Михайлович говорит скорее о том, что нужно работы в парке проводить с учетом того биоразнообразия, которое там существует. То есть просто найти правильный баланс.

Т.С.: Это я с тобой не соглашусь, вернее, мы говорим об одном и том же.

Если ты внимательно слушал, с чего я начинал, очень часто в подобных общественных дискуссиях сугубо профессиональная точка зрения либо умышленно, либо бессознательно обволакиваются в такую форму, которая начинает власть пугать. Власть начинает бояться принимать то или иное решение, потому что ее как будто бы, как ей кажется, начинает долбить общественное мнение. Один высказался, второй высказался, третий высказался и все это превращается в некий общий шум, препятствующий принятию городских решений.

Тут Кукуречкин, он говорит: надо — с учетом сложившейся экологической системы. Ну так это дураку понятно, зачем об этом говорить. Понятно же, что если вы создаете парк, то это парк, это не лужайка перед домом, это не три огородные культуры, которые вы там выпрашиваете, покупая семена в магазине «Дом/сад/огород». А что такое парк «За Саймой»? Это сосны, это кедры, это еще, может быть, один-два вида взрослых деревьев, правда? Мы же не будем сейчас всерьез разговаривать о том, что нужно сохранять какие-то цветочки, одуванчики. Если это входит в систему ботанического сада так называемого пресловутого, ради бога, пусть сохраняется.

Я совершенно пытаюсь другое донести: в городе Сургуте существует уникальный природный резервуар под названием «За Саймой», ну или вот эта вся лесная зона, в более чем 50 гектаров, которая обрамлена двумя рукавами с истоками реки Сайма, третий просто по нему посередине течет. Все это должно составлять не единственный предмет интереса узких специалистов ученых, потому что к биологам присоединятся рано или поздно какие-нибудь другие специалисты в области… не знаю, укладки тротуарной плитки и так далее, это будет бесконечно.

А все это должно восприниматься как центр притяжения городской жизни, активной жизни, правильной жизни. Жизнь, которая на свежем воздухе, — это правильно. Жизнь внутри квартир — это неправильно. Любая городская власть любого современного муниципалитета одной из первостепенных своих задач должна видеть вытаскивание жителей из жилья на улицу. Делать так, чтобы люди как можно больше проводили на улице, созерцали, проводили какие-то активити. И в этом плане парк «За Саймой» совершенно благодатная площадка для реализации подобного проекта.

А вот как уж учитывать экосистему или социосистему, или урбанистическую какую-то систему, если это есть, — это как раз сегментирование общей проблемы на отдельные куски. Я-то как раз и призываю городские власти понимать, что общественное мнение не представлено только, например, ботаниками, или не представлено только специалистами Сургутского университета, которые, как на днях у нас справедливо мой коллега Эдуард Иваницкий сказал, так за много лет вообще не в состоянии внятно не оформить ни даже сформулировать что такое ботанический сад, зачем и в каком виде он там нужен. Какую часть он должен составлять общего этого большого рекреационного природного зеленого ареала.

Я видел эскизный проект, подготовленный еще администрацией Шувалова, я хочу сказать он замечателен, он совершенно в концепции того, что сегодня делает весь нормальный мир, то, что делает сегодня Москва — Собянин, то, что делает сегодня Казань. Это недорогая, но очень такая экосистема, которая с тротуарами деревянными, со всякими зонами отдыха, активного отдыха, которая превращает парк «За Саймой» в работающую часть города, это очень важная вещь.

И я против того, чтобы в центре городов сохранять леса и называть их там какими-то природными экосистемами. Нет, там должны быть дорожки, должны быть катки, не падайте, пожалуйста, там должны быть футбольные или другие спортивные поля — это нормально, это парк. Никто же не говорит, что надо «За Саймой» вырубить полгектара векового кедрача для того, чтобы там сделать футбольное поле, — понятно, что это бред. А почистить какой-то подлесок, убрать ивы и сделать место, где люди будут активно играть в футбол, тренироваться — почему нет?

Как, в конце концов, в России будет нормальный футбол, если у нас ни в одном населенном пункте нет футбольных полей, о чем мы вообще говорим. Вот и все, как я вижу этот проект.

Я думаю, что, конечно, большие риски существуют и существовали в предыдущей администрации коррупциогенного характера, я по-прежнему категорически не верю в способность сургутского нынешнего состава департамента архитектуры и градостроительства что-либо творческое реализовать в городе Сургуте. Я вижу только в любом проекте коррупцию. И здесь задача администрации города Сургута во главе с Андреем Филатовым заключается в том, чтобы просто нормально реализовать почти ту концепцию, которую я видел. Не знаю, насколько она широко представлена сейчас сургутской общественности, но повторяю, это вполне себе красивая вещь, не уродующая парк, не наносящая ему, не приводящая к сносу деревьев, к уничтожению зеленых зон. Там один каток, а от катка вокруг парка еще идет дорожка, которая зимой… ну это крутое решение, прекрасная совершенно идея, которую почему бы не взять и не реализовать.

Я бы на месте городской власти осторожно очень отнесся к тому, что называется общепитом, потому что, по моему ощущению, предыдущие чиновники, которые этим занимались, просто бы разделили бы там землю, раздали бы каким-нибудь шашлычникам, шаурмечникам, на этом бы все и закончилось, — как у нас произошло с так называемой приватизацией Центральной аптеки, правда, да? Сначала ее обанкротили, довели до убытков, а потом кто там сейчас сидит? Шаурма. За сколько она купила это у городской администрации? Просто за смехотворную сумму.

А я предполагаю, что, наверное, реальный бюджет, потраченный на приобретение этого актива, составлял как раз ту дельту, которая между официальной ценой и возможной рыночной ценой. Вот подобный риск существует, конечно.

В то же самое время… еще раз: весь мир работает в этом направлении и очень успешно, и не надо этого бояться и спотыкаться об то обстоятельство, что мы можем повредить кустики и цветочки, не стоит, ученых надо слушать, это действительно легкие города — 55 гектаров леса в центре города Сургута с рекой, но мнение ученых здесь должно быть как мнение экспертов, дополняющих общую задачу. А общая задача, как я понимаю, — рекультивация этой огромной 50-гектарной зоны в городской ареал для активного времяпрепровождения.

Д.Щ.: Тут еще нужно учесть, все-таки я не могу об этом не упомянуть, о том, что все-таки вопрос доверия между общественностью и городской администрацией должен быть налажен, потому что почему ничего не получалось у предыдущей администрации? Она начала с нахрапа все делать не так, как надо, и в итоге потеряла доверие, и в итоге из-за этого пошли большие пробуксовки с тем, чтобы тот самый, как ты говоришь, неплохой проект по Сайме начать реализовывать.

И просто никто не верил, как оно будет, никто не понимал, что, как, где будет делаться. То есть сейчас у администрации Андрея Филатова задача — показать совершенно четкий конкретный проект, который будет всеми понят, который будет совершенно конкретен, который будет реализовываться так, как задуман.

Т.С.: Дима, обрати внимание, ведь этот проект, который не сегодня нарисован, а сделан действительно предыдущей администрацией, он как бы широко-то и не презентовался публике, он где-то там под прилавком находился все время, видимо, на тот случай, когда начнут задавать вопросы, — немножко показали, подуспокоили какую-то часть публики и продолжали бы дальше делать то, что на самом деле вероятно и предполагалось сделать.

Поэтому я и говорю: проект может быть сколь угодно прекрасен, но качество реализации зависит от воли конкретной команды чиновников. От воли, которая настроена не на коррупцию, настроена не на утащить деньги, распилить бюджеты, не на то, чтобы заработать на проектировании, а на то, чтобы довести конкретный проект до конкретной финишной точки и представить его городу. Вот если нынешняя команда, которая продолжает формироваться, будет настроена на подобный проект, Сургут через год-два-три получит зону равную по качеству многим московским и многим другим аналогичным зонам в нашей стране и за рубежом.

Д.Щ.: Ну что ж, мы, конечно же, будем продолжать следить за всей этой историей, еще раз ни раз к ней вернемся по ходу проектирования обсуждения этого проекта.

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